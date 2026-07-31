Tormentas en la región: un tornado provocó temor cerca de Rosario

Ocurrió en una zona rural y no se reportaron heridos. El centro y sur de Santa Fe sigue bajo alerta amarillo y naranja por fuertes precipitaciones

Julio cierra con un brusco cambio de escenario meteorológico en la región . Este viernes, las condiciones atmosféricas desmejoraron desde media tarde de manera notable y se comenzaron a registrar hechos más severos cerca de Rosario , como la ocurrencia de un tornado en una zona rural .

El fenómeno se reportó en las primeras horas de la tarde en la zona de Bernardo de Irigoyen , en el departamento San Jerónimo , unos 115 kilómetros al norte de la ciudad.

Para ese sector de la provincia, rige un alerta amarillo por tormentas que se prolongará hasta la mañana del sábado inclusive . En el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sobre el aviso, se indica: "El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por fuertes ráfagas, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos e intensa actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual".

Luego de una mañana pesada y un mediodía casi de verano , Rosario comenzó a ver caer las primeras lluvias apenas pasadas las 16. Unos minutos más tarde, también cayó granizo aunque de pequeño tamaño.

Para la ciudad, rige un alerta naranja por tormentas fuertes para la noche de este viernes, que bajará a amarillo hacia la madrugada de este sábado.

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El primer día del fin de semana comenzará con tormentas fuertes pero irá mejorando con el correr de las horas: se espera cielo nublado durante la mañana y parcialmente nublado hacia la tarde. De todos modos, la temperatura no tendrá grandes alteraciones por la mínima se ubicará en 14º y la máxima llegará a 20º.