La Capital | La Ciudad | vuelco

Un automovilista sufrió un vuelco llamativo a la madrugada en el barrio Echesortu

El conductor había ido a la casa de un amigo y perdió el control sin intervención de otras personas mientras manejaba por la zona oeste de Rosario

31 de julio 2026 · 07:37hs
Google Seguir a La Capital en Google
La víctima sufrió el vuelco en San Juan al 3900.

Foto: Policía de Santa Fe.

La víctima sufrió el vuelco en San Juan al 3900.

La policía rosarina confirmó este viernes el vuelco de un automóvil como consecuencia de una mala maniobra al volante. Un hombre de 31 años estuvo en grave peligro en el barrio Echesortu, aunque las autoridades aclararon que pudo salir del vehículo por sus propios medios.

El siniestro vial generó una escena llamativa a la madrugada en San Juan al 3900. El coche había quedado tumbado en el medio de la calzada y el conductor se encontraba ileso, de acuerdo a los primeros reportes sobre el operativo realizado en la zona oeste de la ciudad.

De acuerdo a la versión preliminar, Mauro A. fue la única persona afectada por el siniestro vial registrado a pocas cuadras del bulevar Avellaneda. El dueño del Citroën C3 se encontraba en buen estado de salud, de modo que no requirió asistencia médica cuando habló con los agentes de las fuerzas de seguridad provinciales.

¿Cómo fue el vuelco en el barrio Echesortu?

La Brigada de Orden Urbano (BOU) fue a investigar el episodio minutos antes de las 2 de la mañana. En ese momento recibieron un aviso a través de la Central de Emergencias 911 sobre un siniestro vial entre las calles Alsina y Lavalle.

El automóvil rojo se encontraba volcado del lado de la ciclovía. El conductor estaba solo y no se registraron daños significativos a la hora de inspeccionar la cuadra.

>> Leer más: El hotel rosarino acusado por una turista rusa negó el robo: "Vino y mintió"

Mientras esperaba asistencia mecánica, el dueño del coche comentó que estaba volviendo de la casa de un amigo. En ese momento se descuidó y mordió el cordón de la vereda, de manera que su vehículo quedó dado vuelta en la vía pública.

Luego de la denuncia, el automovilista pidió asisencia mecánica con una grúa. En tanto, el registro del procedimiento policial quedó a disposición de las autoridades en la comisaría 7ª.

Noticias relacionadas
La jornada se realizará en la UAI

Rosario, sede de una nueva edición de Urban Cities, rumbo al 1° Congreso de Ciudades Inteligentes

El ritual de la Pachamama recomienda beber tres tragos de caña con ruda en ayunas el 1º de agosto

Dónde comprar caña con ruda en Rosario: feria especial por el Día de la Pachamama

Predio estratégico de la EPE. La esquina de San Martín y Catamarca tendrá una parte que irá a demolición para dar lugar a una nueva estación transformadora. 

EPE: demuelen un depósito para construir una nueva estación transformadora en el centro

Santa Fe aprobó la primera ley del país contra la violencia digital en escuelas

Santa Fe aprobó la ley Ema contra la violencia digital en las escuelas: "Es el punto de partida"

Ver comentarios

Las más leídas

Cristóbal López se quedó con la concesión de parte de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación 

Cristóbal López se quedó con la concesión de parte de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación 

Tragedia en la autopista Rosario-Córdoba: tres muertos y un herido grave

Tragedia en la autopista Rosario-Córdoba: tres muertos y un herido grave

Allanan un departamento en el centro: un detenido por tráfico de drogas

Allanan un departamento en el centro: un detenido por tráfico de drogas

El hotel rosarino acusado por una turista rusa negó el robo: Vino y mintió

El hotel rosarino acusado por una turista rusa negó el robo: "Vino y mintió"

Lo último

Derribaron el tercer búnker de drogas de la misma banda rosarina en un año

Derribaron el tercer búnker de drogas de la misma banda rosarina en un año

Infantino garantizó muchos millones a la confederación que acepte el Fifa Forward Enterprise

Infantino garantizó muchos millones a la confederación que acepte el Fifa Forward Enterprise

Luca Regiardo lamentó los lesionados en Newells: Es un montón para el plantel que tenemos

Luca Regiardo lamentó los lesionados en Newell's: "Es un montón para el plantel que tenemos"

Zona sur: balearon a una mujer y sus cuatro hijos, vinculados a un preso de Piñero

Las víctimas estaban en el domicilio de un hombre condenado por una saga de ataques a sedes judiciales instigados por la banda Los Monos

Zona sur: balearon a una mujer y sus cuatro hijos, vinculados a un preso de Piñero
EPE: demuelen un depósito para construir una nueva estación transformadora en el centro

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

EPE: demuelen un depósito para construir una nueva estación transformadora en el centro

La familia de Ivana Garcilazo reclama dinero para ayudar a otras víctimas
Policiales

La familia de Ivana Garcilazo reclama dinero para ayudar a otras víctimas

Santa Fe aprobó la ley Ema contra la violencia digital en las escuelas: Es el punto de partida

Por Nachi Saieg
de qué se trata

Santa Fe aprobó la ley Ema contra la violencia digital en las escuelas: "Es el punto de partida"

Derribaron el tercer búnker de drogas de la misma banda rosarina en un año
Policiales

Derribaron el tercer búnker de drogas de la misma banda rosarina en un año

Alertas naranja y amarillo para Rosario: advierten por tormentas con vientos fuertes
La Ciudad

Alertas naranja y amarillo para Rosario: advierten por tormentas con vientos fuertes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cristóbal López se quedó con la concesión de parte de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación 

Cristóbal López se quedó con la concesión de parte de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación 

Tragedia en la autopista Rosario-Córdoba: tres muertos y un herido grave

Tragedia en la autopista Rosario-Córdoba: tres muertos y un herido grave

Allanan un departamento en el centro: un detenido por tráfico de drogas

Allanan un departamento en el centro: un detenido por tráfico de drogas

El hotel rosarino acusado por una turista rusa negó el robo: Vino y mintió

El hotel rosarino acusado por una turista rusa negó el robo: "Vino y mintió"

Central compró a un lateral que puede jugar por las dos bandas: es su quinto refuerzo

Central compró a un lateral que puede jugar por las dos bandas: es su quinto refuerzo

Ovación
Luca Regiardo lamentó los lesionados en Newells: Es un montón para el plantel que tenemos
Ovación

Luca Regiardo lamentó los lesionados en Newell's: "Es un montón para el plantel que tenemos"

Luca Regiardo lamentó los lesionados en Newells: Es un montón para el plantel que tenemos

Luca Regiardo lamentó los lesionados en Newell's: "Es un montón para el plantel que tenemos"

Murió Franco Baresi, un histórico zaguero y uno de los emblemas del fútbol italiano

Murió Franco Baresi, un histórico zaguero y uno de los emblemas del fútbol italiano

Primera C: Córdoba juega en el Gabino, Argentino visita a Paraguayo y Leones FC ante Español

Primera C: Córdoba juega en el Gabino, Argentino visita a Paraguayo y Leones FC ante Español

Policiales
Derribaron el tercer búnker de drogas de la misma banda rosarina en un año
Policiales

Derribaron el tercer búnker de drogas de la misma banda rosarina en un año

Zona sur: balearon a una mujer y sus cuatro hijos, vinculados a un preso de Piñero

Zona sur: balearon a una mujer y sus cuatro hijos, vinculados a un preso de Piñero

La familia de Ivana Garcilazo reclama dinero para ayudar a otras víctimas

La familia de Ivana Garcilazo reclama dinero para ayudar a otras víctimas

Capturan a un joven que robó en un supermercado de la zona norte

Capturan a un joven que robó en un supermercado de la zona norte

La Ciudad
Prendieron fuego un auto en la zona oeste y casi se incendia la casa de un vecino
La Ciudad

Prendieron fuego un auto en la zona oeste y casi se incendia la casa de un vecino

Rosario, sede de una nueva edición de Urban Cities, rumbo al 1° Congreso de Ciudades Inteligentes

Rosario, sede de una nueva edición de Urban Cities, rumbo al 1° Congreso de Ciudades Inteligentes

Dónde comprar caña con ruda en Rosario: feria especial por el Día de la Pachamama

Dónde comprar caña con ruda en Rosario: feria especial por el Día de la Pachamama

EPE: demuelen un depósito para construir una nueva estación transformadora en el centro

EPE: demuelen un depósito para construir una nueva estación transformadora en el centro

Allanan un departamento en el centro: un detenido por tráfico de drogas
Policiales

Allanan un departamento en el centro: un detenido por tráfico de drogas

Dramático rescate en Pérez: un hombre cayó a un pozo al querer auxiliar a una vecina
La Ciudad

Dramático rescate en Pérez: un hombre cayó a un pozo al querer auxiliar a una vecina

Alerta por tormentas fuertes: el pronóstico para este viernes en Rosario
La Ciudad

Alerta por tormentas fuertes: el pronóstico para este viernes en Rosario

Deudores morosos por provincias: cómo está Santa Fe frente al resto del país
Economía

Deudores morosos por provincias: cómo está Santa Fe frente al resto del país

Cómo sobrellevar un fenómeno El Niño que, en las predicciones, no tiene precedentes

Por Tomás Barrandeguy
La Ciudad

Cómo sobrellevar un fenómeno El Niño que, en las predicciones, no tiene precedentes

Quién era la joven argentina  encontrada muerta en una playa de Punta del Este
Información General

Quién era la joven argentina  encontrada muerta en una playa de Punta del Este

Qué se sabe sobre la llegada masiva de migrantes de Marruecos a España
El Mundo

Qué se sabe sobre la llegada masiva de migrantes de Marruecos a España

La ropa sucia era cocaína: imputaron a tres camioneros por tráfico desde Bolivia
Policiales

La "ropa sucia" era cocaína: imputaron a tres camioneros por tráfico desde Bolivia

Tras el error que lo dejó libre, dictan la prisión preventiva del padre de Sofía Delgado
Policiales

Tras el error que lo dejó libre, dictan la prisión preventiva del padre de Sofía Delgado

Un alerta por tormentas fuertes en Rosario empañará el fin de semana
La Ciudad

Un alerta por tormentas fuertes en Rosario empañará el fin de semana

Concejales libertarios de Rosario quieren quitarle distinciones a Evo Morales
La Ciudad

Concejales libertarios de Rosario quieren quitarle distinciones a Evo Morales

Golpe millonario en un supermercado de Carcarañá: se llevaron dos cajas fuertes
Policiales

Golpe millonario en un supermercado de Carcarañá: se llevaron dos cajas fuertes

Una familia de Rosario obtuvo la ciudadanía italiana gracias a un fallo judicial inédito
La Ciudad

Una familia de Rosario obtuvo la ciudadanía italiana gracias a un fallo judicial inédito

Fumigaciones en Santa Fe: informe de la UNR las vincula a casos de hipotiroidismo y abortos 
La Región

Fumigaciones en Santa Fe: informe de la UNR las vincula a casos de hipotiroidismo y abortos 

Por qué Ceuta y Melilla siguen bajo soberanía española pese a estar en territorio africano
El Mundo

Por qué Ceuta y Melilla siguen bajo soberanía española pese a estar en territorio africano

Qué pasó con La Favorita: la historia del cierre del proyecto que ilusionó a los rosarinos
Negocios

Qué pasó con La Favorita: la historia del cierre del proyecto que ilusionó a los rosarinos

Helicóptero caído en San Juan: cómo recuerdan al piloto que trabajó en Rosario
La ciudad

Helicóptero caído en San Juan: cómo recuerdan al piloto que trabajó en Rosario

El ecommerce se salva de la caída del consumo y en Santa Fe aceleró en el primer semestre con mayor facturación
Economía

El ecommerce se salva de la caída del consumo y en Santa Fe aceleró en el primer semestre con mayor facturación

La ministra de Seguridad, con empresarios santafesinos y fiscales: ¿a qué vino?
Política

La ministra de Seguridad, con empresarios santafesinos y fiscales: ¿a qué vino?

Santa Fe prorrogó el plan de pago de impuestos provinciales: cómo adherirse
Economía

Santa Fe prorrogó el plan de pago de impuestos provinciales: cómo adherirse