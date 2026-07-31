Un automovilista sufrió un vuelco llamativo a la madrugada en el barrio Echesortu

El conductor había ido a la casa de un amigo y perdió el control sin intervención de otras personas mientras manejaba por la zona oeste de Rosario

La policía rosarina confirmó este viernes el vuelco de un automóvil como consecuencia de una mala maniobra al volante. Un hombre de 31 años estuvo en grave peligro en el barrio Echesortu , aunque las autoridades aclararon que pudo salir del vehículo por sus propios medios.

El siniestro vial generó una escena llamativa a la madrugada en San Juan al 3900. El coche había quedado tumbado en el medio de la calzada y el conductor se encontraba ileso , de acuerdo a los primeros reportes sobre el operativo realizado en la zona oeste de la ciudad.

De acuerdo a la versión preliminar, Mauro A. fue la única persona afectada por el siniestro vial registrado a pocas cuadras del bulevar Avellaneda. El dueño del Citroën C3 se encontraba en buen estado de salud , de modo que no requirió asistencia médica cuando habló con los agentes de las fuerzas de seguridad provinciales.

La Brigada de Orden Urbano (BOU) fue a investigar el episodio minutos antes de las 2 de la mañana. En ese momento recibieron un aviso a través de la Central de Emergencias 911 sobre un siniestro vial entre las calles Alsina y Lavalle .

El automóvil rojo se encontraba volcado del lado de la ciclovía. El conductor estaba solo y no se registraron daños significativos a la hora de inspeccionar la cuadra.

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Mientras esperaba asistencia mecánica, el dueño del coche comentó que estaba volviendo de la casa de un amigo. En ese momento se descuidó y mordió el cordón de la vereda, de manera que su vehículo quedó dado vuelta en la vía pública.

Luego de la denuncia, el automovilista pidió asisencia mecánica con una grúa. En tanto, el registro del procedimiento policial quedó a disposición de las autoridades en la comisaría 7ª.