Luca Regiardo: "Las lesiones son situaciones que no podemos controlar y hay que resolverlas"

El capitán de Newell's alzó la voz tras la derrota ante Independiente y dejó en claro que, más allá del resultado adverso, ve "un equipo competitivo"

El capitán Luca Regiardo habló de las lesiones que golpean y complican el camino de Newell’s en el Clausura.

“Todo el plantel está preparado para jugar, todos entendemos la idea más allá de los nombres, el equipo sigue teniendo esa identidad y el funcionamiento ”, explicó Luca Regiardo, el capitán de Newell's , tras la derrota en la visita a Independiente, la primera en este torneo Clausura.

Desde su precoz madurez, analizó el desarrollo del partido en Avellaneda. El volante de Newell’s de 19 años subrayó que el encuentro fue equilibrado.

“En un análisis muy rápido, fue un partido parejo , donde ellos nos golpearon en el gol de Montiel, pero después no tuvieron muchas situaciones”, señaló.

Regiardo vio un duelo parejo

”Nos fuimos de Avellaneda con mucha bronca porque no pudimos llevarnos siquiera un punto, pero hay que pensar en lo que viene, ya que faltan pocos días para el domingo y volver a jugar”, dijo Regiardo tratando de dar vuelta la página rápidamente, ya que espera Boca Juniors este domingo, a la vuelta de la esquina.

Volviendo al trámite del choque ante Independiente, el mediocampista dejó en claro que el segundo tiempo se vio una mejor cara de los dirigidos por Frank Kudelka.

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Con pocas situaciones

”Hubo pocas situaciones de los dos lados. Entiendo que en la segunda etapa nos plantamos mejor en la cancha, jugamos más en campo rival, llegamos bien a la zona de definición, pero en ese aspecto fallamos y no pudimos hacerles daño” expresó.

”Estoy bien, enfocado a lo que serán estos días para recuperarnos lo antes y mejor manera posible para estar óptimo el domingo, trabajando para corregir los errores que tuvimos ante Independiente”, contestó el jugador tras la consulta sobre el calendario repleto de partidos en el arranque de torneo.

Las lesiones son un dolor de cabeza para el plantel, pero para el futbolista de la Lepra hay que enfrentar la situación con la mejor cara: “Lamentablemente tuvimos cinco lesiones, que igual es un montón para el plantel que tenemos. Son situaciones que no podemos controlar y hay que resolverlas, no solamente como plantel sino también como grupo de la mejor manera”.

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Lo ve competitivo

”Es un equipo competitivo, tuvimos dos rivales difíciles, con Talleres arrancamos ganando, el jueves lamentablemente perdimos, pero el fútbol argentino y el torneo es muy parejo. Hace diez fechas que vinimos trabajando bien y ese es el camino. Hay que corregir errores pero estamos bien y seguiremos mejorando”, sentenció.

Más allá de la derrota, para Regiardo hubo detalles para destacar: “Hay muchas cosas para rescatar, entre ellas están la entrega, ya que en el complemento fue mejor, tuvimos la pelota y llegamos a la zona de definición. Solo hay que corregir eso”.

Cerrando la charla, el joven futbolista se mostró feliz de la cantidad de juveniles que siguen llegando a la primera división: “Es un orgullo muy grande. Históricamente, Newell’s es un club formador de jugadores. Tanto los chicos del club, como los que vienen de afuera, estamos para sumar. Estamos en la misma sintonía y vamos a ir por el buen camino”.

Siempre enfocado

Así, Regiardo brindó sus sensaciones y su visión sobre los primeros pasos de Newell’s en el torneo Clausura y puso la lupa sobre esta serie negra de lesiones que sigue de manera empecinada al tránsito rojinegro en el certamen local.

En el corazón de este joven capitán de cepa leprosa anidan las fuerzas para que el rojinegro pueda, de una vez por todas, tener protagonismo escénico y tratar de dar pelea y pasar de fase en este certamen.