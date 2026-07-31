La Capital | Ovación | Luca Regiardo

Luca Regiardo: "Las lesiones son situaciones que no podemos controlar y hay que resolverlas"

El capitán de Newell's alzó la voz tras la derrota ante Independiente y dejó en claro que, más allá del resultado adverso, ve "un equipo competitivo"

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

31 de julio 2026 · 20:38hs
Google Seguir a La Capital en Google
El capitán Luca Regiardo habló de las lesiones que golpean y complican el camino de Newell’s en el Clausura.

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

El capitán Luca Regiardo habló de las lesiones que golpean y complican el camino de Newell’s en el Clausura.

“Todo el plantel está preparado para jugar, todos entendemos la idea más allá de los nombres, el equipo sigue teniendo esa identidad y el funcionamiento”, explicó Luca Regiardo, el capitán de Newell's, tras la derrota en la visita a Independiente, la primera en este torneo Clausura.

Desde su precoz madurez, analizó el desarrollo del partido en Avellaneda. El volante de Newell’s de 19 años subrayó que el encuentro fue equilibrado.

“En un análisis muy rápido, fue un partido parejo, donde ellos nos golpearon en el gol de Montiel, pero después no tuvieron muchas situaciones”, señaló.

>> Leer más: En Newell's, Mazzanti quedó entre algodones pero creen que podría jugar el domingo ante Boca

Regiardo vio un duelo parejo

”Nos fuimos de Avellaneda con mucha bronca porque no pudimos llevarnos siquiera un punto, pero hay que pensar en lo que viene, ya que faltan pocos días para el domingo y volver a jugar”, dijo Regiardo tratando de dar vuelta la página rápidamente, ya que espera Boca Juniors este domingo, a la vuelta de la esquina.

Volviendo al trámite del choque ante Independiente, el mediocampista dejó en claro que el segundo tiempo se vio una mejor cara de los dirigidos por Frank Kudelka.

>> Leer más: Boca viajará directo de Chile a Rosario para visitar a Newell's y entrenará en el predio de Central

Con pocas situaciones

”Hubo pocas situaciones de los dos lados. Entiendo que en la segunda etapa nos plantamos mejor en la cancha, jugamos más en campo rival, llegamos bien a la zona de definición, pero en ese aspecto fallamos y no pudimos hacerles daño” expresó.

”Estoy bien, enfocado a lo que serán estos días para recuperarnos lo antes y mejor manera posible para estar óptimo el domingo, trabajando para corregir los errores que tuvimos ante Independiente”, contestó el jugador tras la consulta sobre el calendario repleto de partidos en el arranque de torneo.

Las lesiones son un dolor de cabeza para el plantel, pero para el futbolista de la Lepra hay que enfrentar la situación con la mejor cara: “Lamentablemente tuvimos cinco lesiones, que igual es un montón para el plantel que tenemos. Son situaciones que no podemos controlar y hay que resolverlas, no solamente como plantel sino también como grupo de la mejor manera”.

>> Leer más: Newell's cerró su quinto refuerzo sobre la hora: un mediocampista para Kudelka

Lo ve competitivo

”Es un equipo competitivo, tuvimos dos rivales difíciles, con Talleres arrancamos ganando, el jueves lamentablemente perdimos, pero el fútbol argentino y el torneo es muy parejo. Hace diez fechas que vinimos trabajando bien y ese es el camino. Hay que corregir errores pero estamos bien y seguiremos mejorando”, sentenció.

Más allá de la derrota, para Regiardo hubo detalles para destacar: “Hay muchas cosas para rescatar, entre ellas están la entrega, ya que en el complemento fue mejor, tuvimos la pelota y llegamos a la zona de definición. Solo hay que corregir eso”.

Cerrando la charla, el joven futbolista se mostró feliz de la cantidad de juveniles que siguen llegando a la primera división: “Es un orgullo muy grande. Históricamente, Newell’s es un club formador de jugadores. Tanto los chicos del club, como los que vienen de afuera, estamos para sumar. Estamos en la misma sintonía y vamos a ir por el buen camino”.

Siempre enfocado

Así, Regiardo brindó sus sensaciones y su visión sobre los primeros pasos de Newell’s en el torneo Clausura y puso la lupa sobre esta serie negra de lesiones que sigue de manera empecinada al tránsito rojinegro en el certamen local.

En el corazón de este joven capitán de cepa leprosa anidan las fuerzas para que el rojinegro pueda, de una vez por todas, tener protagonismo escénico y tratar de dar pelea y pasar de fase en este certamen.

Noticias relacionadas
 

Central prepara el equipo para enfrentar a un River que llega muy golpeado

El judoca de GER, Ivo Dargoltz ganó la medalla de oro y clasificó a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Judo: los santafesinos brillaron en el Torneo Centro de la República y tres clasificaron a los Juegos Odesur

﻿

Primera C: Central Córdoba venció a Lamadrid en el Gabino en medio de un fuerte temporal

Gastón Gaudio, de tenista top cinco del mundo a candidato a presidente de Independiente.

Fue tenista y top cinco del mundo, ganó un Grand Slam y va por la presidencia de un grande del fútbol

Ver comentarios

Las más leídas

Quién es Tuli Acosta, señalada como tercera en discordia entre Luck Ra y La Joaqui

Quién es Tuli Acosta, señalada como tercera en discordia entre Luck Ra y La Joaqui

EPE: tiran un depósito para levantar una estación transformadora 

EPE: tiran un depósito para levantar una estación transformadora 

Murieron dos personas en un siniestro vial en la autopista Rosario-Santa Fe

Murieron dos personas en un siniestro vial en la autopista Rosario-Santa Fe

Cinco allanamientos por presunto vaciamiento de conocida empresa de logística

Cinco allanamientos por presunto vaciamiento de conocida empresa de logística

Lo último

Marcó del Pont cruzó a Milei tras las acusaciones por su gestión

Marcó del Pont cruzó a Milei tras las acusaciones por su gestión

Central: Braian Aguirre quedó en stand by y en Arroyito presionan por Galoppo

Central: Braian Aguirre quedó en stand by y en Arroyito presionan por Galoppo

Siguen las lluvias y el alerta naranja por tormentas fue renovado y extendido

Siguen las lluvias y el alerta naranja por tormentas fue renovado y extendido

Financiamiento universitario: rectores afirmaron que el gobierno incumple la ley

Los titulares de la UNR y la UNL reclamaron que aún no se transfirieron partidas para funcionamiento, hospitales universitarios y becas, y tampoco se avanzó con la recomposición salarial acordada en paritarias. Este lunes habrá manifestaciones en todo el país
Financiamiento universitario: rectores afirmaron que el gobierno incumple la ley
Siguen las lluvias y el alerta naranja por tormentas fue renovado y extendido
La Ciudad

Siguen las lluvias y el alerta naranja por tormentas fue renovado y extendido

Una nueva imputación por coimas contra Gastón Salmain acorta los plazos para su destitución
Policiales

Una nueva imputación por coimas contra Gastón Salmain acorta los plazos para su destitución

Tormentas en la región: un tornado provocó temor cerca de Rosario
La Región

Tormentas en la región: un tornado provocó temor cerca de Rosario

Murieron dos personas en un siniestro vial en la autopista Rosario-Santa Fe
La Región

Murieron dos personas en un siniestro vial en la autopista Rosario-Santa Fe

Cinco allanamientos por presunto vaciamiento de conocida empresa de logística
Policiales

Cinco allanamientos por presunto vaciamiento de conocida empresa de logística

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quién es Tuli Acosta, señalada como tercera en discordia entre Luck Ra y La Joaqui

Quién es Tuli Acosta, señalada como tercera en discordia entre Luck Ra y La Joaqui

EPE: tiran un depósito para levantar una estación transformadora 

EPE: tiran un depósito para levantar una estación transformadora 

Murieron dos personas en un siniestro vial en la autopista Rosario-Santa Fe

Murieron dos personas en un siniestro vial en la autopista Rosario-Santa Fe

Cinco allanamientos por presunto vaciamiento de conocida empresa de logística

Cinco allanamientos por presunto vaciamiento de conocida empresa de logística

Balearon a una mujer y sus tres hijos, vinculados a un preso de Piñero

Balearon a una mujer y sus tres hijos, vinculados a un preso de Piñero

Ovación
Luca Regiardo: Las lesiones son situaciones que no podemos controlar y hay que resolverlas

Por Hernán Cabrera
Ovación

Luca Regiardo: "Las lesiones son situaciones que no podemos controlar y hay que resolverlas"

Luca Regiardo: Las lesiones son situaciones que no podemos controlar y hay que resolverlas

Luca Regiardo: "Las lesiones son situaciones que no podemos controlar y hay que resolverlas"

Central prepara el equipo para enfrentar a un River que llega muy golpeado

Central prepara el equipo para enfrentar a un River que llega muy golpeado

Judo: los santafesinos brillaron en el Torneo Centro de la República y tres clasificaron a los Juegos Odesur

Judo: los santafesinos brillaron en el Torneo Centro de la República y tres clasificaron a los Juegos Odesur

Policiales
Imputaron a dos hombres que vendían drogas en zona oeste junto a menores en la vía pública
Policiales

Imputaron a dos hombres que vendían drogas en zona oeste junto a menores en la vía pública

Una nueva imputación por coimas contra Gastón Salmain acorta los plazos para su destitución

Una nueva imputación por coimas contra Gastón Salmain acorta los plazos para su destitución

Cinco allanamientos por presunto vaciamiento de conocida empresa de logística

Cinco allanamientos por presunto vaciamiento de conocida empresa de logística

Paradero: buscan a un adolescente que falta de su casa de Santa Fe desde mediados de julio

Paradero: buscan a un adolescente que falta de su casa de Santa Fe desde mediados de julio

La Ciudad
Siguen las lluvias y el alerta naranja por tormentas fue renovado y extendido
La Ciudad

Siguen las lluvias y el alerta naranja por tormentas fue renovado y extendido

Financiamiento universitario: rectores afirmaron que el gobierno incumple la ley

Financiamiento universitario: rectores afirmaron que el gobierno incumple la ley

Furor por las visitas guiadas al Palacio de los Leones: ya pasaron 1.300 personas

Furor por las visitas guiadas al Palacio de los Leones: ya pasaron 1.300 personas

Trastornos de conducta en mascotas: cómo promover la estimulación y evitar el sedentarismo

Trastornos de conducta en mascotas: cómo promover la estimulación y evitar el sedentarismo

UNR: se viene el sistema de créditos universitarios desde el año próximo

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

UNR: se viene el sistema de créditos universitarios desde el año próximo

Santilli le pidió a Villarruel que dé un paso al costado
Política

Santilli le pidió a Villarruel "que dé un paso al costado"

Condenan a 12 años de prisión por un homicidio en el barrio Santa Lucía
Policiales

Condenan a 12 años de prisión por un homicidio en el barrio Santa Lucía

Alertas naranja y amarillo para Rosario: advierten por tormentas con vientos fuertes
La Ciudad

Alertas naranja y amarillo para Rosario: advierten por tormentas con vientos fuertes

Qué es el grillete fiscal que propone Javier Milei inspirado en Estados Unidos
Política

Qué es el "grillete fiscal" que propone Javier Milei inspirado en Estados Unidos

Santa Fe aprobó la ley Ema contra la violencia digital en las escuelas: Es el punto de partida

Por Nachi Saieg
de qué se trata

Santa Fe aprobó la ley Ema contra la violencia digital en las escuelas: "Es el punto de partida"

Derribaron el tercer búnker de drogas de la misma banda rosarina en un año
Policiales

Derribaron el tercer búnker de drogas de la misma banda rosarina en un año

Trasladan árboles al Bosque de los Constituyentes por las obras de la costanera norte
La Ciudad

Trasladan árboles al Bosque de los Constituyentes por las obras de la costanera norte

Juegos Suramericanos: el Centro Acuático Provincial llena sus piletas y está casi listo
La Ciudad

Juegos Suramericanos: el Centro Acuático Provincial llena sus piletas y está casi listo

Prendieron fuego un auto en la zona oeste y casi se incendia la casa de un vecino
La Ciudad

Prendieron fuego un auto en la zona oeste y casi se incendia la casa de un vecino

Un automovilista sufrió un vuelco llamativo a la madrugada en el barrio Echesortu
La Ciudad

Un automovilista sufrió un vuelco llamativo a la madrugada en el barrio Echesortu

Cristóbal López se quedó con la concesión de parte de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación 

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Cristóbal López se quedó con la concesión de parte de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación 

El pornógrafo que nadie detectó durante 40 años en Ovidio Lagos y San Lorenzo

Por Claudio Berón
Policiales

El pornógrafo que nadie detectó durante 40 años en Ovidio Lagos y San Lorenzo

Unidos arma dos equipos para encarar la nueva ley electoral de Santa Fe

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Unidos arma dos equipos para encarar la nueva ley electoral de Santa Fe

Pami ofrece residencias geriátricas gratuitas: cómo solicitarlas
Información General

Pami ofrece residencias geriátricas gratuitas: cómo solicitarlas

Capturan a un joven que robó en un supermercado de la zona norte
Policiales

Capturan a un joven que robó en un supermercado de la zona norte

Milei acusó a la alta política de estafar a los argentinos con el Banco Central
Polítca

Milei acusó a la "alta política" de estafar a los argentinos con el Banco Central

Tragedia en la autopista Rosario-Córdoba: tres muertos y un herido grave
La Región

Tragedia en la autopista Rosario-Córdoba: tres muertos y un herido grave

Alerta: encontraron una yarará venenosa en pleno parque de las Colectividades
La Ciudad

Alerta: encontraron una yarará venenosa en pleno parque de las Colectividades

Allanan un departamento en el centro: un detenido por tráfico de drogas
Policiales

Allanan un departamento en el centro: un detenido por tráfico de drogas