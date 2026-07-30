Tragedia en la autopista Rosario-Córdoba: tres muertos y un herido de gravedad

El terrible siniestro ocurrió a la altura de Morrison, a 200 kilómetros de Rosario. Una Toyota Hilux perdió el control, impactó contra el guardarraíl y quedó partido a la mitad

El vehículo colisionó contra el guardarraíl y un cartel vial.

Tres personas murieron y otra resulto gravemente herida tras un trágico siniestro vial en la autopista Rosario-Córdoba . El hecho sucedió este jueves a la altura de la localidad de Morrison, a 200 kilómetros de Rosario.

Según trascendió, el siniestro se produjo en la mano que va hacia Rosario. Una camioneta Toyota Hilux, donde se trasladaban cuatro personas y dos mascotas, perdió el control e impactó contra el guardarraíl y la cartelería vial. El vehículo quedó partido a la mitad.

Las víctimas fatales fueron indentificadas como Maximiliano Scharer, de 29 años; Bárbara Kan, de 51; y Fabiana Delgado, de 61. Las tres personas quedaron atrapadas dentro del habitáculo de la camioneta, donde también viajaban dos perros, y fallecieron en el lugar.

Por su parte, el pasajero sobreviviente , de 47 años y habitante de la localidad de Capilla del Monte, resultó seriamente herido por la gravedad del choque.

Las autoridades descartaron en un primer momento la participación de otro vehículo en el siniestro, que sucedió en el carril con sentido hacia la ciudad de Rosario.

La Policía de Córdoba y los peritos de la Policía Judicial investigan si la camioneta despistó por exceso de velocidad, una mala maniobra al volante o una falla mecánica.

Para facilitar las tareas en el lugar, agentes policiales mantuvieron cortada media calzada de la traza. Esto generó algunas demoras, ya que se trata de una autovía muy transitada, por conectar dos de las principales ciudades del país.