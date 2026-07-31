La Capital | Política | Milei

Milei: "Los goles de Maradona no nos devolvieron las islas Malvinas"

El presidente habló sobre la bandera que desplegó la selección argentina tras vencer a Inglaterra en el Mundial 2026 e insistió en que el archipiélago se recuperará por la vía diplomática

31 de julio 2026 · 15:29hs
Google Seguir a La Capital en Google
La bandera sobre las islas Malvinas y la movida de los jugadores de la selección instalaron al tema a nivel global. 

AP Photo / Rebecca Blackwell.

La bandera sobre las islas Malvinas y la movida de los jugadores de la selección instalaron al tema a nivel global. 

El presidente Javier Milei volvió a referirse al hecho que protagonizaron los jugadores de la selección, quienes tras vencer a Inglaterra por 2 a 1 en las semifinales del Mundial 2026 desplegaron una bandera con la consigna “las Malvinas son argentinas”, e insistió en que el archipiélago austral será recuperado por la vía diplomática.

En esa línea de razonamiento, el primer mandatario recordó lo ocurrido con Diego Maradona en el Mundial 1986 y sentenció: “Sus goles no nos devolvieron las Malvinas”.

Milei evitó criticar el accionar de los jugadores de la selección y admitió que los mismos pueden obrar desde la “emoción” por estar en el campo de juego. “Lo que usted no puede permitir es que eso le ocurra a un político. No puede hacer declaraciones que son equivalentes a una declaración de guerra”, añadió durante una entrevista televisiva.

Los goles de Maradona

“Los goles de Maradona a los ingleses, el que usted quiera de los dos, no nos devolvieron las Malvinas”, señaló Milei, para luego reivindicar su gestión diplomática junto al canciller, Pablo Quirno.

“Los mayores avances de la historia en el tema Malvinas los logramos nosotros desde la diplomacia. Logramos que la ONU obligue a Inglaterra a sentarse con nosotros. Eso ya ocurrió”, recordó.

En ese sentido, Milei amplió: “Fíjese que Estados Unidos y China se manifestaron en favor nuestro. Y una parte de los ingleses considera que nos tienen que devolver las Malvinas porque son nuestras”.

Milei con su par de Corea del Sur

Respecto de su política internacional, Milei recibió este viernes en la Casa Rosada a su par de la República de Corea del Sur, Lee Jae-Myung, con quien mantuvo una reunión bilateral y luego se llevó a cabo una audiencia ampliada con funcionarios de ambos países.

Durante el encuentro, el presidente coreano felicitó a Milei por la baja de la inflación y por la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi) y del Súper Rigi.

Asimismo, ambos mandatarios dialogaron sobre el fortalecimiento del vínculo comercial bilateral, con especial énfasis en los sectores de energía, minerales críticos y alimentos.

También coincidieron en la importancia del desarrollo de la inteligencia artificial (IA) como motor del crecimiento económico y destacaron su potencial para impulsar otros sectores vinculados a los servicios, como la cultura, donde ambos países identificaron oportunidades de complementariedad.

Noticias relacionadas
La vicepresidenta Victoria Villarruel asistió el 20 de junio de 2025 al acto del Día de la Bandera en Rosario.

Santilli le pidió a Villarruel "que dé un paso al costado"

Milei presentó el proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central.

Milei acusó a la "alta política" de estafar a los argentinos con el Banco Central

El presidente Javier Milei firmó un decreto que modifica la ley de migraciones y cosechó múltiples críticas del arco político argentino.

Fuerte rechazo político al DNU de Milei contra los extranjeros que ofendan a la Argentina

El primer mandatario decidió restringir la permanencia de los extranjeros.

Argentina expulsará extranjeros y prohibirá su ingreso por mensajes de odio

Ver comentarios

Las más leídas

Cristóbal López se quedó con la concesión de parte de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación 

Cristóbal López se quedó con la concesión de parte de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación 

Allanan un departamento en el centro: un detenido por tráfico de drogas

Allanan un departamento en el centro: un detenido por tráfico de drogas

EPE: tiran un depósito para levantar una estación transformadora 

EPE: tiran un depósito para levantar una estación transformadora 

El pornógrafo que nadie detectó durante 40 años en Ovidio Lagos y San Lorenzo

El pornógrafo que nadie detectó durante 40 años en Ovidio Lagos y San Lorenzo

Lo último

Tormentas en la región: un tornado provocó temor cerca de Rosario

Tormentas en la región: un tornado provocó temor cerca de Rosario

Fue tenista y top cinco del mundo, ganó un Grand Slam y va por la presidencia de un grande del fútbol

Fue tenista y top cinco del mundo, ganó un Grand Slam y va por la presidencia de un grande del fútbol

Anses: cómo registrar el detalle de los aportes realizados

Anses: cómo registrar el detalle de los aportes realizados

Cinco allanamientos por presunto vaciamiento de conocida empresa de logística

La investigación se abrió tras una denuncia de trabajadores y exempleados por desvío de fondos y vaciamiento de activos fijos
Cinco allanamientos por presunto vaciamiento de conocida empresa de logística
Tormentas en la región: un tornado provocó temor cerca de Rosario
La Región

Tormentas en la región: un tornado provocó temor cerca de Rosario

Milei: Los goles de Maradona no nos devolvieron las islas Malvinas
Política

Milei: "Los goles de Maradona no nos devolvieron las islas Malvinas"

Cambia el transporte entre Rosario y Santa Fe por la ruta 11: más frecuencias y un solo boleto
La Región

Cambia el transporte entre Rosario y Santa Fe por la ruta 11: más frecuencias y un solo boleto

El gobierno busca sancionar la reforma del Central a fines de agosto
Política

El gobierno busca sancionar la reforma del Central a fines de agosto

La familia de Ivana Garcilazo no realizará ningún reclamo a Central
Policiales

La familia de Ivana Garcilazo no realizará ningún reclamo a Central

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cristóbal López se quedó con la concesión de parte de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación 

Cristóbal López se quedó con la concesión de parte de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación 

Allanan un departamento en el centro: un detenido por tráfico de drogas

Allanan un departamento en el centro: un detenido por tráfico de drogas

EPE: tiran un depósito para levantar una estación transformadora 

EPE: tiran un depósito para levantar una estación transformadora 

El pornógrafo que nadie detectó durante 40 años en Ovidio Lagos y San Lorenzo

El pornógrafo que nadie detectó durante 40 años en Ovidio Lagos y San Lorenzo

Alerta por tormentas fuertes: el pronóstico para este viernes en Rosario

Alerta por tormentas fuertes: el pronóstico para este viernes en Rosario

Ovación
La Copa no brilló, la canción viral de un español que en realidad es argentino

Por Luis Castro
Ovación

"La Copa no brilló", la canción viral de un "español" que en realidad es argentino

La Copa no brilló, la canción viral de un español que en realidad es argentino

"La Copa no brilló", la canción viral de un "español" que en realidad es argentino

Boca viajará directo de Chile a Rosario para visitar a Newells y entrenará en el predio de Central

Boca viajará directo de Chile a Rosario para visitar a Newell's y entrenará en el predio de Central

¿Profecía?: Argentina le ganará la final del Mundial 2030 a Brasil y sumará su cuarta estrella

¿Profecía?: Argentina le ganará la final del Mundial 2030 a Brasil y sumará su cuarta estrella

Policiales
Cinco allanamientos por presunto vaciamiento de conocida empresa de logística
Policiales

Cinco allanamientos por presunto vaciamiento de conocida empresa de logística

Paradero: buscan a un adolescente que falta de su casa de Santa Fe desde mediados de julio

Paradero: buscan a un adolescente que falta de su casa de Santa Fe desde mediados de julio

Condenan a 12 años de prisión por un homicidio en el barrio Santa Lucía

Condenan a 12 años de prisión por un homicidio en el barrio Santa Lucía

La familia de Ivana Garcilazo no realizará ningún reclamo a Central

La familia de Ivana Garcilazo no realizará ningún reclamo a Central

La Ciudad
Furor por las visitas guiadas al Palacio de los Leones: ya pasaron 1.300 personas
La Ciudad

Furor por las visitas guiadas al Palacio de los Leones: ya pasaron 1.300 personas

Trastornos de conducta en mascotas: cómo promover la estimulación y evitar el sedentarismo

Trastornos de conducta en mascotas: cómo promover la estimulación y evitar el sedentarismo

Provincia dijo que las paritarias se retomarán en seis meses

Provincia dijo que las paritarias "se retomarán en seis meses"

Santa Fe anunció el pago del aumento salarial: cuándo cobran estatales y docentes

Santa Fe anunció el pago del aumento salarial: cuándo cobran estatales y docentes

Santa Fe aprobó la ley Ema contra la violencia digital en las escuelas: Es el punto de partida

Por Nachi Saieg
de qué se trata

Santa Fe aprobó la ley Ema contra la violencia digital en las escuelas: "Es el punto de partida"

Derribaron el tercer búnker de drogas de la misma banda rosarina en un año
Policiales

Derribaron el tercer búnker de drogas de la misma banda rosarina en un año

Trasladan árboles al Bosque de los Constituyentes por las obras de la costanera norte
La Ciudad

Trasladan árboles al Bosque de los Constituyentes por las obras de la costanera norte

Juegos Suramericanos: el Centro Acuático Provincial llena sus piletas y está casi listo
La Ciudad

Juegos Suramericanos: el Centro Acuático Provincial llena sus piletas y está casi listo

Prendieron fuego un auto en la zona oeste y casi se incendia la casa de un vecino
La Ciudad

Prendieron fuego un auto en la zona oeste y casi se incendia la casa de un vecino

Un automovilista sufrió un vuelco llamativo a la madrugada en el barrio Echesortu
La Ciudad

Un automovilista sufrió un vuelco llamativo a la madrugada en el barrio Echesortu

Cristóbal López se quedó con la concesión de parte de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación 

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Cristóbal López se quedó con la concesión de parte de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación 

El pornógrafo que nadie detectó durante 40 años en Ovidio Lagos y San Lorenzo

Por Claudio Berón
Policiales

El pornógrafo que nadie detectó durante 40 años en Ovidio Lagos y San Lorenzo

Unidos arma dos equipos para encarar la nueva ley electoral de Santa Fe

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Unidos arma dos equipos para encarar la nueva ley electoral de Santa Fe

Pami ofrece residencias geriátricas gratuitas: cómo solicitarlas
Información General

Pami ofrece residencias geriátricas gratuitas: cómo solicitarlas

Capturan a un joven que robó en un supermercado de la zona norte
Policiales

Capturan a un joven que robó en un supermercado de la zona norte

Milei acusó a la alta política de estafar a los argentinos con el Banco Central
Polítca

Milei acusó a la "alta política" de estafar a los argentinos con el Banco Central

Tragedia en la autopista Rosario-Córdoba: tres muertos y un herido grave
La Región

Tragedia en la autopista Rosario-Córdoba: tres muertos y un herido grave

Alerta: encontraron una yarará venenosa en pleno parque de las Colectividades
La Ciudad

Alerta: encontraron una yarará venenosa en pleno parque de las Colectividades

Allanan un departamento en el centro: un detenido por tráfico de drogas
Policiales

Allanan un departamento en el centro: un detenido por tráfico de drogas

Dramático rescate en Pérez: un hombre cayó a un pozo al querer auxiliar a una vecina
La Ciudad

Dramático rescate en Pérez: un hombre cayó a un pozo al querer auxiliar a una vecina

El hotel rosarino acusado por una turista rusa negó el robo: Vino y mintió
La Ciudad

El hotel rosarino acusado por una turista rusa negó el robo: "Vino y mintió"

Alerta por tormentas fuertes: el pronóstico para este viernes en Rosario
La Ciudad

Alerta por tormentas fuertes: el pronóstico para este viernes en Rosario

Deudores morosos por provincias: cómo está Santa Fe frente al resto del país
Economía

Deudores morosos por provincias: cómo está Santa Fe frente al resto del país

Cómo sobrellevar un fenómeno El Niño que, en las predicciones, no tiene precedentes

Por Tomás Barrandeguy
La Ciudad

Cómo sobrellevar un fenómeno El Niño que, en las predicciones, no tiene precedentes