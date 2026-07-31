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Santa Fe aprobó la ley Ema contra la violencia digital en las escuelas: "Es el punto de partida"

La provincia será la primera en contar con un sistema para prevenir el acoso y otras formas de violencia digital en las escuelas. La ley nació a partir de la historia de Ema

Nachi Saieg

Por Nachi Saieg

31 de julio 2026 · 08:37hs
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Santa Fe aprobó la primera ley del país contra la violencia digital en escuelas

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Santa Fe aprobó la primera ley del país contra la violencia digital en escuelas

Santa Fe se convirtió este jueves, tal como había anticipado La Capital, en la primera provincia del país en contar con una ley específica para prevenir y abordar la violencia digital en las escuelas. La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad la denominada Ley Ema, que crea el Sistema Provincial para la Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en el Ámbito Educativo.

La norma busca brindar herramientas concretas a las instituciones educativas para prevenir, detectar y acompañar situaciones de acoso virtual, difusión no consentida de imágenes íntimas, hostigamiento en redes sociales, suplantación de identidad, extorsión digital y otras formas de violencia que hoy atraviesan a chicos y adolescentes dentro y fuera del aula.

La iniciativa impulsada por la diputada provincial Celia Arena toma su nombre de Ema, una adolescente de 15 años que se suicidó en agosto de 2024 luego de que se difundiera sin su consentimiento un video íntimo entre estudiantes de su escuela. Su caso impulsó a su familia y a distintas organizaciones a promover cambios legislativos para que otras comunidades educativas cuenten con protocolos de prevención y actuación.

"La partida de Ema no puede ser en vano"

Para Laura Sánchez, mamá de Ema, la sanción representa un paso histórico, pero también una enorme responsabilidad. "La noticia la recibimos con mucha emoción. De alguna manera se cumple esto que repito una y otra vez: la partida de Ema no puede ser en vano. Esto no hace más que ratificar nuestro compromiso con la causa para seguir batallando la violencia digital en el ámbito educativo, para seguir creando conciencia y para seguir militando la Guía Ema con la meta de erradicar la violencia de los territorios digitales", expresó a La Capital.

Aunque celebró la sanción, aseguró que el desafío recién comienza. "Santa Fe se convierte en la primera provincia en tener este programa de prevención y abordaje para las violencias digitales en el ámbito educativo. Pero seguimos con el compromiso de ir por todas las provincias y seguir luchando para que sea ley en todo el país, para que nadie se quede sin saber qué hacer y para que la historia de Ema no se repita", afirmó.

>> Leer más: "Nos preocupa lo que los chicos consumen en internet, pero no lo que construyen"

En ese sentido, consideró que la aprobación no representa una meta cumplida, sino el inicio de una nueva etapa. "Creo que este es el punto de partida, no el de llegada. Todavía hay mucho trabajo por hacer y seguir tejiendo redes es fundamental", concluyó.

Una ley pionera

La nueva normativa alcanza de manera obligatoria a todas las escuelas públicas y privadas de la provincia, en todos los niveles y modalidades, e involucra a estudiantes, docentes, equipos directivos, familias y personal no docente.

Entre otras medidas, dispone la elaboración de lineamientos pedagógicos y herramientas actualizadas para docentes y equipos de orientación escolar, incorpora contenidos vinculados con ciudadanía digital, consentimiento y privacidad dentro de las propuestas educativas y garantiza el acompañamiento psicológico, pedagógico y legal a las víctimas de violencia digital en el ámbito escolar.

Además, actualiza el marco normativo frente a problemáticas que crecieron en los últimos años con el avance de las tecnologías digitales.

La ley tipifica expresamente como violencia digital la obtención, difusión o reproducción no consentida de imágenes íntimas o de desnudez, el acoso y hostigamiento en entornos virtuales, la extorsión, el control o espionaje digital, la suplantación de identidad, la difusión de datos personales, los discursos de odio, la misoginia, distintas formas de discriminación y la manipulación o creación de contenidos mediante inteligencia artificial generativa.

"Transformar el dolor en acción"

Tras la aprobación, la autora del proyecto, la diputada provincial Celia Arena, destacó que la ley busca actualizar las herramientas del Estado frente a nuevas formas de violencia.

"La provincia de Santa Fe fue una de las pioneras en contar con leyes de prevención y atención de la violencia familiar y de género. Tres décadas después, en un mundo que cambió profundamente, continuamos ese rumbo para responder a nuevas formas de violencia", sostuvo.

La legisladora remarcó que la iniciativa representa el compromiso de transformar el dolor en políticas públicas y de brindar a las escuelas instrumentos concretos para prevenir, detectar y acompañar estas situaciones.

>> Leer más: Ley Ema: Santa Fe puede ser la primera provincia con una ley contra la violencia digital en escuelas

El proyecto fue trabajado junto con el senador Ciro Seisas durante su tratamiento en la Cámara alta y se articuló con una iniciativa presentada a nivel nacional por la diputada Mónica Macha.

Además, contó con el aporte de Laura Sánchez y organizaciones especializadas como Faro Digital, Defensoras Digitales y el Colectivo Ley Olimpia, que participaron en la elaboración de la Guía Ema, un material destinado a orientar a familias y escuelas sobre cómo actuar frente a casos de violencia digital.

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