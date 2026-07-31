Condenan a 12 años de prisión a un hombre que asesinó a otro en el barrio Santa Lucía

El responsable del homicidio se mantuvo oculto por siete años pero fue arrestado tras un robo. Había sido denunciado por la familia del joven asesinado.

El juez Mariano Alliau condenó a doce años de prisión a Néstor Gabriel Herrera, de 33 años, por haber asesinado a Gabriel Bustos. El crimen ocurrió en el barrio Santa Lucía en 2018.

La condena llega tras un juicio abreviado homologado por el juez y presentado en la Fiscalía, representada por la fiscal Carla Ranciari en suplencia del fiscal Franco Tassini, aceptado por la Defensa, convalidado por las partes.

Herrera fue hallado culpable del delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de fuego de uso civil, ambos hechos en concurso real en calidad de autor.

La Fiscalía le atribuyó a Néstor Gabriel Herera el asesinato ocurrido el 17 de octubre de 2018, a las 11.20 aproximadamente, en inmediaciones de Pasaje 1716 y calle Aguilar de la ciudad de Rosario.

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Gabriel Bustos fue asesinado minutos antes del mediodía en el barrio Santa Lucía. El chico de 19 años se encontraba con un amigo en la vereda, a unos metros de la casa donde vivía con su familia, cuando se le acercó un joven que llegó hasta el lugar en bicicleta. Según se pudo reconstruir gracias a testigos, el condenado le recriminó a la víctima una agresión previa, le apuntó con una pistola calibre .22 y le efectuó al menos un disparo a corta distancia, que impactó en la zona del corazón. La bala le provocó a la víctima una lesión cardiopulmonar grave con hemorragia severa y shock hipovolémico, que derivó en su fallecimiento.

Herrera se escapó en la bicicleta en la que había llegado aunque algunos testimonios aseguraron algo diferente: que a unas cuadras de la escena del crimen lo vieron subir a un auto de alta gama que al parecer lo estaba esperando.

Dos días después del asesinato, se emitió un pedido de captura para el sospechoso, quien entonces tenía 25 años ya que había sido señalado como el tirador y al parecer vivía en el mismo barrio.

Además del homicidio, a Herrera se le atribuye haber portado sin la debida autorización legal una pistola calibre 22.

Luis, el padre de Gabriel Bustos, había denunciado a los "transeros" del barrio

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La hipótesis detrás del crimen

Luis Bustos, padre del joven asesinado, planteó en su momento una hipótesis detrás del crimen. "Una mañana unos vecinos que son transas se levantaron y nos culparon de que habíamos levantado de la calle un arma que se les había caído a ellos. Lo culparon a mi hijo, pero nada que ver. Lo que pasa que nosotros los denunciamos por narcos un montón de veces" aseguró.

El sospechoso logró esquivar una serie de medidas y allanamientos. Se mantuvo prófugo hasta agosto del 2025, cuando fue detenido en el marco de un hecho de robo. Entonces se verificó que estaba prófugo por el homicidio de Gabriel Bustos y fue imputado por el asesinato y la portación del arma de fuego de uso civil.