Quién es Tuli Acosta, señalada como tercera en discordia entre Luck Ra y La Joaqui

Tras la confirmación de la ruptura, el nombre de Tuli Acosta comenzó a circular en los programas de espectáculos.

El anuncio de la separación de Luck Ra y La Joaqui abrió la puerta a todo tipo de especulaciones. El nombre que quedó en el ojo de la tormenta fue el de Tuli Acosta , una influencer, bailarina, cantante y campeona del Bailando 2023 , quien mantiene una amistad con el cantante cordobés desde hace varios años.

Si bien la expareja aseguró que el vínculo llegó a su fin por cuestiones personales y diferentes proyectos de vida, en las últimas horas cobró fuerza un rumor que apuntó a la existencia de una tercera en discordia. Por su parte, Tuli aclaró en LAM que no estuvo involucrada en la ruptura. "Yo con Luck Ra no tuve nada, es mi amigo y sigue siendo mi amigo", dijo.

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Tuli Acosta, cuyo nombre real es Nelta Fiorella Acosta, es una influencer, bailarina y cantante cordobesa. La joven nació el 20 de junio del 2001 en Río Ceballos , una localidad de 20 mil habitantes cercana a Córdoba Capital. A los 3 años, Tuli Acosta ya tomaba clases de danza, su gran pasión . En diversas entrevistas comentó que pasaba tardes enteras mirando videos de Shakira y Thalia, imitando los movimientos.

Durante su infancia y adolescencia, se continuó formando en el mundo de la danza, lo que la llevó a mudarse a Estados Unidos a las 15 años para profesionalizarse en el ámbito del hip hop. Durante su estadía en el país norteamericano, Acosta formó parte de Phunk Phenomenon, un grupo de baile centrado en ritmos urbanos.

En el 2020, Tuli decidió volver a Argentina e instalarse en Buenos Aires para intentar triunfar como bailarina. La pandemia frustró sus planes y la obligó a dar clases de baile de manera virtual.

No obstante, esta modalidad le gustó tanto que comenzó a transmitir en vivo por Twitch, lo que la hizo ganar una fama considerable. Además, también construyó una comunidad en TikTok, red social donde, además de contenido de entretenimiento, compartía contenido relacionado a la danza.

Luego de hacerse conocida en las redes sociales y gracias a su talento como bailarina, la influencer participó de los videoclips de algunas de las cantantes más reconocidas de la escena urbana, como Tini Stoessel, María Becerra, Emilia Mernes.

Además de su carrera como su carrera como bailarina, Tuli ha explorado distintos ámbitos. Uno de los espacios en el que más relevancia ganó fue en su paso por "Red Flag", programa de Luzu Tv, conducido por Grego Rosello, el destacado humorista.

Por otro lado, también ha incursionado en el mundo de la música. Como primer acercamiento, en el año 2021 lanzó "Qué casualidad". una colaboración junto al cantante cordobés Luck Ra, a quien invitó a bailar la salsa de tres, uno de los ritmos más destacados del Bailando. Y a mediados de 2023, la joven lanzó su primer álbum, titulado "Crisálida". Hace poco menos de dos meses publicó su último single llamado "Serpiente".

Entre el 2023 y el 2024, dio un gran salto cuando se consagró campeona del certamen de Marcelo Tinelli "Bailadno por un sueño". Tuli llegó a los estudios de América casi de casualidad, en reemplazo de Noelia Pompa, bicampeona del certamen, quien tuvo que mudarse a España de manera inesperada.

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Qué dijo Tuli Acosta

“Es todo mentira. Yo con Luck Ra no tuve nada, es mi amigo y sigue siendo mi amigo”, le dijo Tuli a Ángel de Brito, que compartió los mensajes al aire de LAM.

“Cuando empezó a salir todo esto hablé con Luck Ra, obvio, porque es mi amigo, hablamos todos los días, y la llamé a La Joaqui”, agregó Acosta. También contó que en esa conversación La Joaquin le dijo que estaba “todo bien” y subrayó que nunca había habido tensiones entre ambas.

En este marco, De Brito recordó que el vínculo entre Tuli Acosta y Luck Ra se remonta a la participación de la influencer en el “Bailando”, mucho antes de que el cordobés llegar a la fama. “Ella iba al programa con sus amigos. Uno era Luck Ra, que no lo conocía nadie”, detalló.