El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron unos vecinos

El arquero sufrió un contratiempo en un camino rural de Sierra de los Padres. Tras recibir ayuda para salir del barro, tuvo un gesto que emocionó a una familia

El gesto del Dibu Martínez con los vecinos que lo ayudaron. (Foto: info7600mdp/Instagram)

Dibu Martínez quedó varado con su camioneta en un camino rural de Sierra de los Padres y recibió la ayuda de dos vecinos que pasaban por el lugar. Después de varias horas de trabajo para liberar el vehículo, el arquero los sorprendió con un regalo que convirtió el encuentro en un recuerdo imborrable.

Leonardo Albarracín y su hijo Ramiro fueron quienes asistieron al futbolista. Ambos habían salido a recorrer la zona en moto y jamás imaginaron que terminarían ayudando al arquero de la selección argentina.

Las fuertes lluvias dejaron los caminos rurales de Sierra de los Padres en pésimas condiciones para circular. En ese contexto, Martínez intentó asistir a un amigo cuya camioneta había quedado enterrada, pero terminó encajado en la misma situación.

Al acercarse al lugar, Leonardo y su hijo reconocieron inmediatamente al arquero. "Salimos en moto porque había llovido mucho y los caminos estaban intransitables. Vimos dos camionetas a lo lejos y una figura muy alta. Mi hijo me dijo: 'Ese es el Dibu, papá'. Yo no podía creer que fuera él ", recordó Albarracín en declaraciones a Diario La Capital de Mar del Plata.

El arquero de la selección argentina les explicó lo que había ocurrido y les pidió ayuda para desatar las lingas con las que intentaban remolcar los vehículos. "Nos preguntó si teníamos un cuchillo porque no podían desatar los nudos. Yo llevaba una navaja y enseguida me tiré al barro para intentar soltarlos", contó el vecino.

El rescate demandó más de tres horas. La familia aportó una pala, otra linga y hasta sumó a más personas para colaborar. Incluso el propio arquero fue hasta su campo para buscar un pequeño tractor que finalmente permitió sacar ambas camionetas.

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Durante ese tiempo, el vecino destacó la actitud del campeón del mundo: "La calidad humana del Dibu es impresionante. No hablamos del Mundial ni de fútbol. Fue una charla como la que uno puede tener con cualquier vecino".

En este sentido, agregó: "La cordialidad y la sencillez del Dibu son para resaltar. Una aventura fantástica que pude compartir con mi familia. Si la hubiésemos planificado, imposible que hubiera salido mejor".

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El gesto de Dibu Martínez que emocionó a la familia

Cuando el trabajo terminó y todo parecía resuelto, Martínez quiso agradecer de una manera especial a quienes lo habían ayudado.

"Antes de irse nos dio las gracias de todas las formas posibles y nos dijo que lo habíamos salvado. Imaginate lo que significa escuchar eso de alguien que nos dio tantas alegrías a todos los argentinos", relató Albarracín.

El vecino había llevado una camiseta de la selección argentina, un póster de la histórica atajada ante Randal Kolo Muani en la final del Mundial de Qatar 2022 y algunos fibrones con la ilusión de conseguir un autógrafo.

Sin embargo, el arquero decidió ir un paso más allá. "Cuando ya se iba, frenó, se sacó el camperón oficial de la selección y me lo regaló. Ahí no pude contenerme. Me largué a llorar. Fue un momento inolvidable", recordó.