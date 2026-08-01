Megatorre de 200 metros en Puerto Norte: comenzaron los trabajos para demoler los antiguos silos

Además de un edificio de 60 pisos, el proyecto habilitará un espacio verde público y un mirador. Será el segundo rascacielos más alto del país

A casi cuatro años de haberse aprobado la construcción de una torre de 200 metros de altura, en julio comenzó la demolición de los antiguos silos de la ex-Unidad 1, en Puerto Norte, donde se hará el moderno edificio . Es el primer paso para el megaproyecto que había sido eje de largos debates, pero finalmente encontró el visto bueno del Concejo.

La futura torre será la segunda más alta del país y los trabajos de demolición de la antigua estructura portuaria son el inicio para este proyecto. Según averiguó La Capital , serán entre 90 y 120 días durante las máquinas se encargarán de derribar la estructura de los silos. " Depende de cómo estén las bases, que es lo más grande", explicaron los desarrollistas a este medio.

El paso ya está dado y una vez que el terreno esté liberado, se analizarán los suelos y cuáles son los pasos a seguir. Entonces, para el inicio de las obras y la llegada de los materiales de la construcción habrá que esperar. Según se había señalado, la construcción del edificio demandará cinco años.

El proyecto para construir la megatorre fue un debate en el Concejo Municipal que acaparó la atención sobre el final de 2022, pero finalmente 16 concejales lograron ser mayoría y aprobaron la inversión . Ahora, en 2026 se iniciaron las tareas en el terreno, primero quitando los antiguos y abandonados silos y luego, con fecha aún incierta, se harán los primeros movimientos de suelo.

La megatorre de 200 metros

El edificio, encabezado por la constructora Obring y Sancor Seguros, destronará a las torres Maui, de 144 metros de altura, y será el más alto de la ciudad. En tanto, también será el segundo edificio más alto del país, sólo detrás del Alvear Tower, ubicado en Puerto Madero y de 235 metros de altura.

La construcción se realiza sobre un predio de 1,7 hectáreas, lindero al actual complejo Forum, en la zona de Gorriti y avenida Luis Carballo. Según expresaron los desarrollistas en la presentación del proyecto, el 92% del terreno privado se abrirá a los rosarinos para generar un parque con vistas al Paraná, con juegos y estaciones aeróbicas. Además, se incorporará un mirador con vista aérea y de acceso público. "Esto es algo que no había pasado anteriormente en la ciudad, donde un terreno que es privado pasa a ser público en un lugar único y tan importante sobre el río", había dicho Pablo Gagliardo, creador del proyecto y directivo de Obring.

Los renders de la construcción muestran una torre cuadrada, con terrazas verdes. En las primeras 20 plantas habrá oficinas corporativas, donde se ubicará Sancor Seguros, y las 40 restantes serán para departamentos y viviendas de entre dos y cinco ambientes. Sobre la barranca, se construirán entre 40 y 50 viviendas dúplex.

El edificio será electrodependiente y contará con pileta, parrilleros de cara a la barranca, gimnasio y un salón de usos múltiples. Las empresas a cargo de la obra aclararon que está la posibilidad de sumar una guardería náutica.

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Por otro lado, en la planta baja de la torre se destinará un espacio de 100 metros lineales para locales comerciales. Un distintivo del proyecto es que habrá cuatro niveles de cocheras en subsuelo con una capacidad de 750 autos.

La obra demandará una inversión total de casi 130 millones de dólares (estimado en 2022) y generará alrededor de 1.000 puestos de trabajo directo y hasta casi 2.000 de forma indirecta. En tanto, las empresas privadas abonarán unos 6 millones de dólares en concepto de compensación económica.