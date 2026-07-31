Mery Granados: "Cuando me dicen que soy porteña me enojo"

Mery Granados no acepta ninguna otra denominación de origen que no sea la rosarina. Nacida y criada entre músicos y artistas de la ciudad, desarrolló su voz a la par de su pertenencia y las dos cosas se volvieron indisociables. Para ella, tocar en Rosario siempre es como volver a casa. Ese regreso se dará esta vez en el formato que denominó Mery Jam, con banda completa y muchos invitados de la ciudad. La cita es este sábado 1 de agosto, a las 21, en Jaguar Häus (Rodríguez 189 bis)

Como muchos otros artistas, Mery empezó haciendo covers en Instagram, que llamaron la atención por la dulzura, la calidad y la versatilidad de su voz al interpretar temas de otras personas. A través de ese trabajo sostenido y cotidiano, fue construyendo un público fiel. Esos mismos recursos pone en juego y en valor en este espectáculo, que se caracteriza por la diversidad de su repertorio y la cercanía con la gente.

La Jam nació como un ciclo en la Ciudad de Buenos Aires, cuando Granados y su gente descubrieron un espacio perfecto en el tercer piso de un bar porteño que frecuentaban.

“Tenía un escenario muy bajito que se movía y se me ocurrió hacer un show ahí, con el escenario en el medio y con la gente muy cerquita. Como si fuera una juntada con amigos más que un show. Si era una juntada con amigos, tenía que invitar a muchos amigos a cantar. Y como por suerte tengo un montón de amigos muy talentosos, hicimos un ciclo donde cada semana iba invitando a gente distinta. Vinieron Benja Amadeo, Nahuel Penisi, Camilú, Julián Baglietto, mi novio Lisandro Skar. Fue muy lindo lo que se generó así que lo quisimos llevar por más lugares, no quedarnos sólo en Buenos Aires. Así que es la primera vez que lo vamos a llevar a Rosario”, narró Mery en diálogo con La Capital.

Por supuesto, los invitados que llegarán el sábado a Jaguar Häus tienen mucho que ver con la ciudad. Estarán presentes Rubén Goldín, Pablo Granados, Lisandro Skar, Julián Baglietto, Solca, la Negra Sonido y Azul Velázquez. A estas últimas, Mery las denominó como “tres rosarinas capas”, y está acertada.

La versatilidad como bandera

“Hay de todo, de todas las opciones musicales”, anticipó la artista sobre el grupo que la acompañará sobre el escenario. Granados sabe que su versatilidad vocal es una de sus mayores fortalezas, y también sabe cómo poner esa potencia al servicio de todas sus propuestas.

“Varío mucho el formato con el que voy a los lugares. El día anterior a Rosario voy a estar a Santa Fe y va a ser un show sólo de piano y voz, entonces ese es un repertorio distinto al del sábado, que encima no sólo es con banda completa sino con invitados. Encima después hay fiesta en Jaguar Häus, entonces no da hacer una lista bajonera. Así que vamos a hacer canciones más rockeras y más movidas. Así que va a estar bueno, va a ser muy variado”, contó Mery.

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Según adelantó la cantautora, sonarán temas de Charly García, Fito Páez, Shakira, Alejandro Sanz, y Billie Eilish, entre muchos otros. También habrá canciones de algunos de los invitados. Todo indica que será una noche de hitazos.

Mientras gira con la Jam y otros formatos, Mery no deja de componer. “Siempre estamos haciendo canciones y por sacar canciones. También ahora tenemos un proyecto de otro disco de covers más, porque a la gente le gustan mucho mis Live Sessions, así que vamos a hacer otra más. Seguramente esta vez será con invitados, para renovar un poco. Así que seguro este año escuchen canciones nuevas”, aseguró Granados, que en menos de diez años dio lugar a una discografía extensa, conformada por “Con las alas puestas” (2017), “10mil metros de felicidad” (2019) y “Mery” (2024), además de tres volúmenes de Live Sessions, discos grabados en vivo.

Lejos de ser un arte menor, interpretar temas que son parte del imaginario colectivo conlleva varios desafíos. “Me encanta hacer covers porque lo primero que tenés que pensar es: si ya existe la canción original, ¿por qué a la persona le gustaría escuchar otra que no sea la original? Entonces ahí te pones a pensar qué hacer, cómo interpretarla, si la cambiás o no la cambiás, porque a veces cuando la cambiás demasiado a la gente no le copa. También me gusta mucho cantar en inglés y hacer canciones mías en inglés sería raro, así que esa siempre es una puerta de entrada para hacer covers”, explicó Mery.

A la hora de elegir canciones para interpretar, Granados pone en juego varios factores: “Hay mucho de capricho. A veces me gustan mucho las canciones y se las pido a la banda y las hacemos. Por ejemplo, tenemos en el repertorio ‘Corazón partido’ porque la amo. Y también, cuando pensamos en temas para hacer en vivo, pensamos mucho en el ambiente de cada show, según el día y la hora a la que sea, si es un lugar para tener una cita o para bailar. Todo eso depende para elegir las canciones”, detalló la artista.

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A veces, como a cualquier cantautor, lo que moviliza a acercarse un tema es una conexión profunda. En ese sentido, Mery contó que muchas veces elige cantar temas que le gustaría haber escrito a ella, como “O algo” del español El Kanka, o “Todo se transforma” de Jorge Drexlter, “que ya es un clásico”.

"Rosarina, de corazón"

Finalmente, Granados celebró volver a su ciudad natal, de donde se siente parte por más que ya no la habite cotidianamente. “Para mí, el rosarino es muy ‘aguante Rosario’. En eso me siento muy rosarina”, afirmó. También identifica sus raíces en la nostalgia que atraviesa las canciones que escribe.

“A mí cuando me dicen que soy porteña me enojo. Yo soy rosarina totalmente, de corazón, y me encanta ir a tocar allá porque se siente como estar en casa. El público siempre es muy, muy amoroso. Terminamos los shows y me dicen palabras hermosas. Encima ahora ir y cantar con rosarinos va a ser como muy familiar. Me encanta eso. Me gusta mucho más eso que un show solemne, donde una está parada en el escenario y la gente te está mirando desde abajo. A mí me gusta algo más íntimo, más descontracturado, y en Rosario se genera eso siempre que vamos, así que amo ir. Es mi lugar preferido para ir a tocar”, cerró.