La Capital | Policiales | Micaela Albornoz

Micaela Albornoz sigue desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín

La mujer de 32 años fue vista por cámaras de vigilancia sobre la ruta 34. Sus familiares dudan si está sola o acompañada y este lunes volverán a manifestarse

27 de julio 2026 · 10:37hs
Google Seguir a La Capital en Google
Micaela Albornoz sigue desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín.

Micaela Albornoz sigue desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín.
Micaela Albornoz sigue desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín

A más de un mes de la desaparición de Micaela Albornoz sus familiares volverán a manifestarse este lunes. Se concentrarán en el Centro de Justicia Penal para exigir avances en la búsqueda por la cual los gobiernos de provincia y nación ofrecen recompensas millonarias.

Durante la semana pasada Micaela Albornoz, que se fue de su casa del barrio Tablada el 24 de junio pasado, fue vista en la terminal de la ciudad de Córdoba. Pero este fin de semana la búsqueda dio un nuevo giro cuando una cámara de vigilancia la captó caminando a la vera de la ruta 34 a la altura de Cañada Rosquín.

>> Leer más: Ofrecen recompensa millonaria para hallar a Micaela Albornoz a un mes de la desaparición

"Esta imagen abre nuevos interrogantes y nos deja más dudas que respuestas", dijeron sus familiares en un comunicado. En ese contexto convocan a una manifestación para este lunes "por la pronta aparición" de la mujer. La concentración se realizará a las 11 en el Centro de Justicia Penal, ubicado en Mitre y Virasoro.

En Cañada de Gómez

La semana pasada Micaela había sido vista en la terminal de la capital cordobesa, de acuerdo a los registros de una cámara de vigilancia de la estación. Sin embargo, tras no haber avances en las medidas tomadas por la policía de Córdoba, desde esa institución avisaron el viernes pasado que ya no tomarían medidas respecto de la búsqueda de la mujer.

La policía de la provincia vecina consideró que Micaela ya no estaba en territorio cordobés. Esa hipótesis fue corroborada durante el fin de semana, cuando los familiares de la mujer confirmaron que había sido vista en la zona de Cañada Rosquín.

>> Leer más: Buscan a Micaela Albornoz en Córdoba: su familia denuncia que está secuestrada y la explotan sexualmente cerca de la terminal

"Ponemos en conocimiento de toda la comunidad que esta imagen fue captada por una cámara de seguridad en Cañada Rosquín, provincia de Santa Fe, sobre la Ruta Nacional 34. Hasta el momento no tenemos certeza de si Micaela se encontraba sola o acompañada. Esta imagen abre nuevos interrogantes y nos deja más dudas que respuestas", dijeron en un comunicado los allegados a la mujer.

El pedido de la familia

"Pedimos la máxima difusión en Cañada Rosquín y en toda la provincia de Santa Fe. Es fundamental que toda la población conozca esta fotografía, la recompensa vigente y que Micaela Gladys Albornoz sigue siendo intensamente buscada", solicitaron sus familiares. En ese sentido remarcaron: "Si alguien la ve, por favor no la llame por su nombre ni intente intervenir. Comuníquese de inmediato al 911 y con su familia. Cualquier información puede ser decisiva".

>> Leer más: Intensa búsqueda de Micaela Albornoz, vista por última vez el 24 de junio en la zona sur de Rosario

"Nos preocupa profundamente que Micaela haya podido ingresar y salir de distintas provincias sin ser detectada en controles", criticaron. "Exigimos una investigación exhaustiva y respuestas concretas sobre cómo pudo ocurrir esta situación", agregaron.

Recompensas por Micaela Albornoz

La semana pasada el Ministerio de Seguridad de la Nación comunicó que puso a disposición una recompensa de 5 millones de pesos por la búsqueda de Micaela. La suma está destinada a quien aporte información "concreta, verificable y útil" para lograr el hallazgo de la mujer desaparecida.

>> Leer más: La pista de Micaela Albornoz en Córdoba: cómo sigue la búsqueda

Para garantizar la seguridad de las personas que puedan aportar información, el gobierno informó que los aportes serán anónimos y confidenciales. Los mismos pueden hacerse al número 134 por teléfono, o por mail a [email protected]

Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia redoblaron la recompensa y confirmaron el ofrecimiento de 10 millones de pesos. Ante cualquier novedad las autoridades recomendaron comunicarse al 911, por mail a [email protected] o al 0800-444-3583.

Noticias relacionadas
Micaela Albornoz desapareció el 24 de junio de 2026.

La pista de Micaela Albornoz en Córdoba: cómo sigue la búsqueda

Continúa la búsqueda de Micaela Albornoz, vista por última vez el miércoles 24 de junio. 

Desaparición de Micaela Albornoz: movimientos con su tarjeta en Córdoba abren una nueva pista

Robo en Villa Manuelita: la víctima fue atendida en el Heca. 

Robo en Villa Manuelita: iba a trabajar, lo asaltaron y terminó en el Heca

El caso de resistencia a la autoridad sucedió tras el choque en la zona sur de Rosario

Resistencia a la autoridad: le fracturó un dedo a una mujer policía y dañó un patrullero

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Quién es la 9 yanqui del femenino de Central: llegó para buscar el ascenso y ya paga con goles

Quién es la 9 yanqui del femenino de Central: llegó para buscar el ascenso y ya paga con goles

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato

Lo último

Paritarias en Santa Fe: quiénes aceptaron el aumento y qué gremios van al paro

Paritarias en Santa Fe: quiénes aceptaron el aumento y qué gremios van al paro

Micaela sigue desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín

Micaela sigue desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín

Casa Grande: abrirán un hogar de tránsito para adultos mayores vulnerables en la zona sur

Casa Grande: abrirán un hogar de tránsito para adultos mayores vulnerables en la zona sur

Micaela sigue desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín

La mujer de 32 años fue vista por cámaras de vigilancia sobre la ruta 34. Sus familiares dudan si está sola o acompañada y este lunes volverán a manifestarse

Micaela sigue desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín
Casa Grande: abrirán un hogar de tránsito para adultos mayores vulnerables en la zona sur

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Casa Grande: abrirán un hogar de tránsito para adultos mayores vulnerables en la zona sur

Resistencia a la autoridad: le fracturó un dedo a una mujer policía y dañó un patrullero
Policiales

Resistencia a la autoridad: le fracturó un dedo a una mujer policía y dañó un patrullero

La Sociedad Rural Rosario pide desterrar por ley las retenciones
Economía

La Sociedad Rural Rosario pide "desterrar por ley las retenciones"

Circunvalación: ante la llegada de El Niño, el municipio salió a limpiar colectoras

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Circunvalación: ante la llegada de El Niño, el municipio salió a limpiar colectoras

Preguntá por Angela, el protocolo para prevenir acoso y abuso en boliches
La ciudad

"Preguntá por Angela", el protocolo para prevenir acoso y abuso en boliches

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Quién es la 9 yanqui del femenino de Central: llegó para buscar el ascenso y ya paga con goles

Quién es la 9 yanqui del femenino de Central: llegó para buscar el ascenso y ya paga con goles

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato

Crimen en zona oeste: llegó en auto, abrió fuego, mató a un joven e hirió a una mujer

Crimen en zona oeste: llegó en auto, abrió fuego, mató a un joven e hirió a una mujer

Ovación
El autor del gol del triunfo de Barracas ante River fue denunciado por violencia de género
Ovación

El autor del gol del triunfo de Barracas ante River fue denunciado por violencia de género

El autor del gol del triunfo de Barracas ante River fue denunciado por violencia de género

El autor del gol del triunfo de Barracas ante River fue denunciado por violencia de género

El posteo de Lionel Scaloni después de días intensos y a una semana de la final del mundo

El posteo de Lionel Scaloni después de días intensos y a una semana de la final del mundo

Se definieron en Villa Gobernador Gálvez los campeones nacionales de boxeo amateur

Se definieron en Villa Gobernador Gálvez los campeones nacionales de boxeo amateur

Policiales
Micaela sigue desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín
Policiales

Micaela sigue desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín

Robo en Villa Manuelita: iba a trabajar, lo asaltaron y terminó en el Heca

Robo en Villa Manuelita: iba a trabajar, lo asaltaron y terminó en el Heca

Resistencia a la autoridad: le fracturó un dedo a una mujer policía y dañó un patrullero

Resistencia a la autoridad: le fracturó un dedo a una mujer policía y dañó un patrullero

Condenaron a una mujer que lideraba una red narco en dos cárceles santafesinas

Condenaron a una mujer que lideraba una red narco en dos cárceles santafesinas

La Ciudad
Paritarias en Santa Fe: quiénes aceptaron el aumento y qué gremios van al paro
La Ciudad

Paritarias en Santa Fe: quiénes aceptaron el aumento y qué gremios van al paro

Casa Grande: abrirán un hogar de tránsito para adultos mayores vulnerables en la zona sur

Casa Grande: abrirán un hogar de tránsito para adultos mayores vulnerables en la zona sur

Preguntá por Angela, el protocolo para prevenir acoso y abuso en boliches

"Preguntá por Angela", el protocolo para prevenir acoso y abuso en boliches

Violento choque entre una moto y un auto en la zona noroeste: un herido leve

Violento choque entre una moto y un auto en la zona noroeste: un herido leve

Así suena la canción oficial de los Juegos Suramericanos en la voz de Soledad
La Región

Así suena la canción oficial de los Juegos Suramericanos en la voz de Soledad

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato
La Región

El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato

Crimen en zona oeste: llegó en auto, abrió fuego, mató a un joven e hirió a una mujer
Policiales

Crimen en zona oeste: llegó en auto, abrió fuego, mató a un joven e hirió a una mujer

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario
La Ciudad

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

El repunte de los autos usados: nuevos desafíos en puerta
Motores

El repunte de los autos usados: nuevos desafíos en puerta

Milei acusó a Brasil de financiar la supuesta campaña antiargentina
Política

Milei acusó a Brasil de financiar la supuesta "campaña antiargentina"

Cultura en crisis: en dos años cerraron al menos siete librerías en Rosario

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Cultura en crisis: en dos años cerraron al menos siete librerías en Rosario

Zona oeste: tres disparos, un joven fallecido y una mujer herida
La Ciudad

Zona oeste: tres disparos, un joven fallecido y una mujer herida

Milei destacó su gestión en La Rural: Eliminamos el cepo, el robo más grande que sufría el mercado
Política

Milei destacó su gestión en La Rural: "Eliminamos el cepo, el robo más grande que sufría el mercado"

Crece la investigación en cáncer con nuevos laboratorios y equipamiento internacional
La Ciudad

Crece la investigación en cáncer con nuevos laboratorios y equipamiento internacional

De la mano de los grandes eventos, el turismo generó $450 millones en Santa Fe
La Ciudad

De la mano de los grandes eventos, el turismo generó $450 millones en Santa Fe

Jóvenes, nuevas tecnologías y el futuro del mundo del trabajo
La Ciudad

Jóvenes, nuevas tecnologías y el futuro del mundo del trabajo

Vuelco con un herido en avenida de Circunvalación
La Ciudad

Vuelco con un herido en avenida de Circunvalación

El Thunderbird del intendente Carballo: un auto único en la historia rosarina

Por Luis Emilio Blanco
La Ciudad

El Thunderbird del intendente Carballo: un auto único en la historia rosarina

Una cirugía robótica en un adolescente, un hito en el sistema de salud de Rosario
Salud

Una cirugía robótica en un adolescente, un hito en el sistema de salud de Rosario

El cielo se despejará por un rato y las temperaturas empiezan a subir
La Ciudad

El cielo se despejará por un rato y las temperaturas empiezan a subir

La policía de Córdoba, sin indicios de Micaela Albornoz: la causa vuelve a Santa Fe
Policiales

La policía de Córdoba, sin indicios de Micaela Albornoz: la causa vuelve a Santa Fe

Fentanilo contaminado: desde Rosario vuelven a exigir respuestas
La Ciudad

Fentanilo contaminado: desde Rosario vuelven a exigir respuestas

Paritarias en Santa Fe: Amra aceptó, pero Siprus rechazó y va al paro
La Ciudad

Paritarias en Santa Fe: Amra aceptó, pero Siprus rechazó y va al paro

Milei exportó el riesgo kuka a Brasil: visitó al hijo de Bolsonaro y criticó a Lula
Política

Milei exportó el "riesgo kuka" a Brasil: visitó al hijo de Bolsonaro y criticó a Lula