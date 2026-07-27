Micaela Albornoz sigue desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín.

La mujer de 32 años fue vista por cámaras de vigilancia sobre la ruta 34. Sus familiares dudan si está sola o acompañada y este lunes volverán a manifestarse

A más de un mes de la desaparición de Micaela Albornoz sus familiares volverán a manifestarse este lunes. Se concentrarán en el Centro de Justicia Penal para exigir avances en la búsqueda por la cual los gobiernos de provincia y nación ofrecen recompensas millonarias.

Durante la semana pasada Micaela Albornoz, que se fue de su casa del barrio Tablada el 24 de junio pasado , fue vista en la terminal de la ciudad de Córdoba . Pero este fin de semana la búsqueda dio un nuevo giro cuando una cámara de vigilancia la captó caminando a la vera de la ruta 34 a la altura de Cañada Rosquín.

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"Esta imagen abre nuevos interrogantes y nos deja más dudas que respuestas", dijeron sus familiares en un comunicado. En ese contexto convocan a una manifestación para este lunes "por la pronta aparición" de la mujer. La concentración se realizará a las 11 en el Centro de Justicia Penal, ubicado en Mitre y Virasoro.

En Cañada de Gómez

La semana pasada Micaela había sido vista en la terminal de la capital cordobesa, de acuerdo a los registros de una cámara de vigilancia de la estación. Sin embargo, tras no haber avances en las medidas tomadas por la policía de Córdoba, desde esa institución avisaron el viernes pasado que ya no tomarían medidas respecto de la búsqueda de la mujer.

La policía de la provincia vecina consideró que Micaela ya no estaba en territorio cordobés. Esa hipótesis fue corroborada durante el fin de semana, cuando los familiares de la mujer confirmaron que había sido vista en la zona de Cañada Rosquín.

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"Ponemos en conocimiento de toda la comunidad que esta imagen fue captada por una cámara de seguridad en Cañada Rosquín, provincia de Santa Fe, sobre la Ruta Nacional 34. Hasta el momento no tenemos certeza de si Micaela se encontraba sola o acompañada. Esta imagen abre nuevos interrogantes y nos deja más dudas que respuestas", dijeron en un comunicado los allegados a la mujer.

El pedido de la familia

"Pedimos la máxima difusión en Cañada Rosquín y en toda la provincia de Santa Fe. Es fundamental que toda la población conozca esta fotografía, la recompensa vigente y que Micaela Gladys Albornoz sigue siendo intensamente buscada", solicitaron sus familiares. En ese sentido remarcaron: "Si alguien la ve, por favor no la llame por su nombre ni intente intervenir. Comuníquese de inmediato al 911 y con su familia. Cualquier información puede ser decisiva".

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"Nos preocupa profundamente que Micaela haya podido ingresar y salir de distintas provincias sin ser detectada en controles", criticaron. "Exigimos una investigación exhaustiva y respuestas concretas sobre cómo pudo ocurrir esta situación", agregaron.

Recompensas por Micaela Albornoz

La semana pasada el Ministerio de Seguridad de la Nación comunicó que puso a disposición una recompensa de 5 millones de pesos por la búsqueda de Micaela. La suma está destinada a quien aporte información "concreta, verificable y útil" para lograr el hallazgo de la mujer desaparecida.

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Para garantizar la seguridad de las personas que puedan aportar información, el gobierno informó que los aportes serán anónimos y confidenciales. Los mismos pueden hacerse al número 134 por teléfono, o por mail a [email protected]

Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia redoblaron la recompensa y confirmaron el ofrecimiento de 10 millones de pesos. Ante cualquier novedad las autoridades recomendaron comunicarse al 911, por mail a [email protected] o al 0800-444-3583.