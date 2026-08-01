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Viajar entre estrellas: una experiencia única en la Quebrada de Humahuaca

El Tren Solar de Jujuy suma una propuesta nocturna que fusiona observación astronómica, gastronomía y paisajes andinos bajo un cielo privilegiado del país

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

1 de agosto 2026 · 07:00hs
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Nueva propuesta nocturna de astroturismo en la Quebrada de Humahuaca combina observación astronómica y gastronomía.

Nueva propuesta nocturna de astroturismo en la Quebrada de Humahuaca combina observación astronómica y gastronomía.

La Quebrada de Humahuaca tiene una nueva forma de ser recorrida. Cuando cae la noche y el paisaje cambia de colores, el Tren Solar de Jujuy propone una experiencia diferente: mirar hacia arriba para descubrir un cielo cargado de estrellas, constelaciones y relatos que forman parte de la cultura andina.

Durante agosto y septiembre se desarrollará una nueva edición de "Cielo en Movimiento", una propuesta de astroturismo que combina un recorrido ferroviario nocturno con observación astronómica, actividades guiadas y sabores tradicionales de la región.

La experiencia permite disfrutar de los paisajes de la Quebrada desde una perspectiva poco habitual, con el silencio de la noche como escenario y especialistas que acompañan el recorrido con explicaciones sobre los cuerpos celestes visibles y la relación histórica que las comunidades andinas mantienen con el cielo.

El paisaje perfecto para mirar el cielo

El atractivo se potencia por las características naturales de la zona: la altura, la atmósfera limpia y la baja contaminación lumínica convierten a la Quebrada en un lugar privilegiado para observar el firmamento.

Un cielo lleno de historias

A lo largo del viaje, los pasajeros pueden participar de observaciones con telescopios y descubrir algunos de los principales protagonistas del cielo del hemisferio sur.

Entre ellos se destacan:

  • La Vía Láctea, visible con gran nitidez en las noches despejadas.
  • La Luna y sus detalles, observados mediante equipamiento astronómico.
  • La Cruz del Sur, una de las constelaciones más representativas del cielo austral.
  • Las Tres Marías (Orión) y otras constelaciones visibles según la época del año.
  • Estrellas brillantes, cúmulos estelares y planetas, de acuerdo con la ubicación y las condiciones de observación.

Uno de los momentos especiales de la programación será el 27 de agosto, cuando una salida permitirá observar un eclipse lunar parcial desde la histórica Posta de Hornillos, uno de los puntos incluidos dentro del recorrido ferroviario.

>> Leer más: De la Cordillera a la Patagonia: cinco formas de vivir la nieve en Argentina

Un tren que recuperó la Quebrada

Más allá de la propuesta astronómica, el Tren Solar de la Quebrada se convirtió en uno de los nuevos atractivos turísticos de Jujuy desde su puesta en funcionamiento.

Se trata del primer tren turístico impulsado íntegramente por energía solar y baterías de litio de América Latina, y marcó el regreso del servicio ferroviario de pasajeros a la Quebrada de Humahuaca después de casi tres décadas.

La formación circula por un antiguo ramal recuperado y conecta localidades emblemáticas como Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Posta de Hornillos, Maimará y Tilcara, atravesando algunos de los paisajes más reconocidos del norte argentino.

Sus amplias ventanas panorámicas permiten apreciar la geografía de la Quebrada durante el día, mientras que propuestas como "Cielo en Movimiento" suman una nueva dimensión al recorrido: descubrir ese mismo territorio cuando las montañas quedan iluminadas por la luz de la luna y el cielo se transforma en el principal atractivo.

Con esta iniciativa, Jujuy amplía su oferta turística con una experiencia que reúne naturaleza, ciencia, cultura y gastronomía, invitando a mirar un destino conocido desde un lugar completamente diferente.

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