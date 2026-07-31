Derribaron el tercer búnker de drogas de la misma banda rosarina en un año

La organización dedicada al microtráfico de estupefacientes hizo pie en los barrios Tío Rolo y Stella Maris, donde se ordenó la última inactivación

El gobierno de Santa Fe inició este viernes el derribo de un búnker en el barrio Stella Maris . Según fuentes oficiales, se trata de la tercera inactivación en un año para frenar a la misma banda dedicada a la venta de drogas , donde ya identificaron a una decena de presuntos integrantes.

El operativo en la zona noroeste de Rosario se puso en marcha a primera de la mañana, cuando una cuadrilla empezó a desmantelar una casa en un pasillo ubicado sobre Génova al 8400 . El Ministerio Público de la Acusación (MPA) había solicitado la intervención en relación a una causa penal que se inició lejos de este domicilio, en el sudoeste de la ciudad.

La fiscal Brenda Debiasi recordó que la investigación comenzó en 2025 con la detección de un punto de venta de estupefacientes en Tío Rolo . Desde entonces se realizaron múltiples allanamientos y ya condenaron a dos de las personas imputadas por su participación en esta red de comercialización ilegal.

Según explicó la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la vivienda del barrio Stella Maris fue allanada tres veces con distintos resultados positivos para engrosar el expediente. "Siempre localizamos elementos y personas de interés", aseveró mientras los trabajadores enviados por el gobierno provincial preparaban el derribo.

La encargada de la investigación recordó que seis integrantes de la banda están bajo prisión preventiva y otras dos personas permanecen prófugas. En cuanto al estado de la causa, destacó: "Estamos avanzando profundamente y muy pronto estaremos presentando la pieza acusatoria".

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La fiscal remarcó que el punto de partida de la investigación del equipo de microtráfico fue un búnker que funcionaba en Vicente Medina al 6300. A partir de ese procedimiento, advirtieron que la misma banda vendía drogas en tres territorios diferentes de la ciudad.

Entre los detalles del caso, Debiasi apuntó que una de las personas condenadas era la encargada de la seguridad en los puntos de comercialización. El día que la arrestaron, le quitaron una de las tres armas de fuego secuestradas desde la apertura de la causa penal.

A medida que la investigación avanzó en el último año, el MPA no sólo halló material estupefaciente para probar cómo operaba la organización. Las autoridades también reunieron elementos de corte, dinero en efectivo y rastrearon transferencias bancarias para desbaratar la red.

El último paso en la pesquisa fue la orden judicial que se llevó a cabo este viernes con la intervención del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe para desmantelar una casa de dos plantas en la zona noroeste. A partir de este procedimiento, ya se inactivaron 135 búnkeres en la provincia y 79 en Rosario.