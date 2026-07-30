Tras la polémica, Rosalía llegó al país: vuelo privado, custodia y operativo de seguridad

A días de sus cuatro shows en el Movistar Arena, La cantante llegó a Ezeiza en un vuelo privado acompañada por su equipo de trabajo

En medio del escándalo, Rosalía llegó a la Argentina para dar sus cuatro shows en el Movistar Arena. La cantante catalana aterrizó esta madrugada en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

La artista española regresó al país luego de agotar las cuatro funciones en tiempo récord. Sin embargo, su llegada se produce en un contexto muy diferente al que existía cuando se pusieron las entradas a la venta. Cabe recordar que, tras la final del Mundial entre España y Argentina, Rosalía reposteó en sus redes sociales un mensaje de Mia Khalifa, acompañado por su canción "La perla", que fue interpretado como un comentario despectivo hacia los argentinos.

Aunque la cantante pidió disculpas a través de una historia de Instagram, la reacción del público argentino fue contundente. Incluso hubo quienes decidieron devolver sus entradas para los recitales.

A pesar del escándalo, Rosalía ya se encuentra en el país para cumplir con las cuatro presentaciones que ofrecerá en el Movistar Arena los días 1, 2, 4 y 5 de agosto.

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Cómo fue la llegada de Rosalía a Argentina

Rosalía llegó este jueves de madrugada a la Argentina en medio de un gran operativo de seguridad. El avión aterrizó alrededor de las 2.30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en un vuelo privado y directo desde Chile, donde la artista venía de realizar una serie de shows. En el aeropuerto la esperaban varias camionetas para ella y para su equipo de trabajo.

En las imágenes se puede ver a la artista con la capucha puesta, rodeada por integrantes de su equipo de seguridad, mientras abandona el aeropuerto con rapidez para dirigirse al lugar donde se hospedará durante su estadía en el país.

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