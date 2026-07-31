Paradero: buscan a un adolescente que falta de su casa de Santa Fe desde mediados de julio La vieron por última vez el 18 de julio. Estaba vestido con ropa deportiva y descalzo 31 de julio 2026 · 14:16hs

El adolescente falta de su casa desde el 18 de julio pasado

Un adolescente de 17 años es intensamente buscado a partir del 18 de julio, donde fue visto en su casa de la ciudad de Santa Fe. Se trata de Nahuel Tomás Valenzuela, de 17 años, quien habría sido visto por última vez en la ciudad Santa Fe el día 18 de julio pasado.

Según consta en la denuncia, Valenzuela es oriundo de esa ciudad, tiene tez blanca, ojos color marrones, contextura delgada, 1.65 de estatura, cabellos castaños. Presenta un tatuaje en el antebrazo izquierdo que dice “Juliana”, y un lunar grande en la nuca donde comienza el cabello.

Al momento de la desaparición vestía una remera mangas cortas color negra con una corona amarilla en la espalda, pantalón short con una línea lateral roja el cual tiene un escudo de del equipo de fútbol Manchester United. Sin calzado.

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En su búsqueda interviene la Comisaría 2° de la Unidad Regional I de la Policía de la Provincia y la Fiscalía Regional I a cargo del Alberto Iglesias. Se solicita la más amplia colaboración de toda la ciudadanía a los fines de recabar información que aporte a la búsqueda. Ante cualquier dato por favor contactarse con la Secretaría de Derechos Humanos en: Mendoza 3443 de la ciudad de Santa Fe o calle Santa Fe 1950 1° Piso (ala Dorrego) de Rosario; al correo electrónico: [email protected] y/o [email protected]; o a los teléfonos 3425357756 y 0800-5553348; o llamar al 911.