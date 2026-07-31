Murieron dos personas en un siniestro vial en la autopista Rosario-Santa Fe

Personal de Bomberos y de la Policía intentan establecer las causas del hecho, que ocurrió a la altura del kilómetro 63, en la mano hacia Rosario

Dos personas murieron este viernes por la tarde tras un sinietro vial en la autopista Rosario-Santa Fe , hecho en el que también se reportó un herido. El suceso ocurrió en la mano que viene hacia Rosario, precisamente en el kilómetro 63 de la traza vial, jurisdicción de Monje .

Por causas que se tratan de establecer, un camión y un auto particular chocaron a la altura del kilómetro 63 de la traza vial, según indicó el portal Info Mas. A raíz del trágico suceso, dos personas perdieron la vida y una tercera fue trasladada al hospital más cercano.

Hasta el momento, las hipótesis que se investigan son dos: la primera es que el vehículo de mayor porte se cruzó de carril ; mientras que la segunda apunta a que el impacto fue por alcance, es decir, un choque de la parte delantera del auto contra la trasera del camión.

Por el hecho, hay corte total de la autopista desde el kilómetro 79, a la altura de Barrancas, en la mano que viene hacia la ciudad .

Tornado cerca de la zona del siniestro vial

A tan sólo 40 kilómetros del lugar del siniestro, un tornado provocó gran temor entre pobladores de una zona rural.

El fenómeno se reportó en las primeras horas de la tarde en la zona de Bernardo de Irigoyen, en el departamento San Jerónimo, unos 115 kilómetros al norte de la ciudad.

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Para ese sector de la provincia, rige un alerta amarillo por tormentas que se prolongará hasta la mañana del sábado inclusive. En el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sobre el aviso, se indica: "El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por fuertes ráfagas, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos e intensa actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual".