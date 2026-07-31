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Financiamiento universitario: rectores afirmaron que el gobierno incumple la ley

Los titulares de la UNR y la UNL reclamaron que aún no se transfirieron partidas para funcionamiento, hospitales universitarios y becas, y tampoco se avanzó con la recomposición salarial acordada en paritarias

31 de julio 2026 · 19:06hs
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Desde la UNR volvieron a reclamar por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

Marcelo Bustamante / La Capital

Desde la UNR volvieron a reclamar por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

Los rectores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, y de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Laura Tarabella, reclamaron al gobierno nacional que implemente la ley de financiamiento universitario y cuestionaron a la administración de Javier Milei por no respetar la norma vigente y por incumplir las paritarias acordadas con el sistema universitario.

Las declaraciones fueron realizadas en el marco de la renovación de convenios del programa Munigestión, una iniciativa de capacitación de esas universidades y de la y la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) destinada a municipios y comunas.

En ese marco, ambos rectores pidieron nuevamente que el gobierno cumpla con la ley y adelantaron que la semana que viene se reunirá el pleno del Consejo Interuniversitairo Nacional (CIN) para definir los pasos a seguir.

Cuestión institucional

El rector de la UNR dijo que la problemática traspasa el reclamo meramente universitario y que ya se trata de una cuestión institucional porque el gobierno debe acatar las leyes: "Esto es más importante aún que la cuestión del presupuesto universitario, tiene que ver con la institucionalidad democrática. Porque si la ley se cumple solamente cuando a uno le gusta y cuando no, se mira para otro lado, entonces ¿de qué vale el Congreso? ¿De qué vale la Justicia? Nosotros hemos sido muy responsables durante todo este tiempo, administrando una situación muy delicada, pero siempre priorizando los canales institucionales para encontrar una respuesta".

El rector de la UNR y presidente del CIN, Franco Bartolacci, aseguró que el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario puede sentar un peligroso antecedente.

El rector de la UNR y presidente del CIN, Franco Bartolacci, aseguró que el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario puede sentar un peligroso antecedente.

"Había un compromiso de transferir un aumento del 20% en los gastos de funcionamiento, que no se cumplió; había un compromiso de transferir recursos para los hospitales universitarios, que tampoco se cumplió. La situación es delicada", aseveró.

Por su parte, Tarabella dijo: "Seguimos exigiendo la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. Hay un fallo de la Justicia que dice que ese artículo 5 y ese artículo 6 hay que cumplirlos. Fundamentalmente el sexto, que refiere a las becas para nuestros estudiantes. Solamente se incluyeron algunas de esas becas y todavía resta la recomposición salarial. Hasta el día de hoy no tenemos grandes avances".

>> Leer más: El Consejo Superior de la UNR aprobó la implementación del sistema de créditos universitarios desde el año próximo

La referencia de Tarabella es hacia dos artículos de la ley que, en junio pasado, fueron avalados por la Corte Suprema tras la confirmación de una cautelar presentada por los rectores para que el gobierno nacional cumpla con esas cláusulas, que recomponen salarios y actualizan montos de las bechas estudiantiles. Sin embargo, la gestión de Javier Milei aún no dio señales de acatar la medida.

La rectora adelantó además que el CIN volverá a reunirse la próxima semana para evaluar la situación.

Reclamo nacional por el financiamiento universitario

Los docentes universitarios realizarán un nuevo paro este lunes 3 de agosto para exigir la aplicación de la ley de financiamiento universitario. La medida de fuerza impactará en las actividades de las facultades y escuelas medias de la UNR y coincidirá con la jornada de protesta lanzada por los maestros de escuelas públicas.

La huelga en las casas de altos estudios fue convocada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), a la que pertenece la el gremio que representa a los profesores de la UNR (Coad). Bajo la consigna de la defensa de la educación pública, la docencia reclama la aplicación de la ley de financiamiento, sobre la cual se expuso en junio la Corte Suprema obligando al gobierno al cumplimiento parcial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y el restablecimiento de la paritaria nacional. Además, los gremios expresan su rechazo al proyecto de ley de libertad educativa.

>> Leer más: La Corte dejó firme la cautelar que obliga al gobierno a aplicar la ley de financiamiento universitario

El titular de Coad, Federico Gayoso, ratificó la adhesión de la docencia rosarina al paro nacional. El dirigiente explicó que "todo indica que el sueldo de julio vendrá exactamente igual que el mes pasado, es decir que el gobierno sigue sin cumplir la ley de financiamiento universitario y la cautelar ordenada por la Justicia", frente a lo cual consideró que se se endurecerá el plan de lucha de los gremios.

La docencia universitaria exigió que los porcentajes de aumento se liquiden con el mes de junio, sin embargo eso no sucedió.

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