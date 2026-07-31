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Juegos Suramericanos: el Centro Acuático Provincial llena sus piletas y está casi listo

Ahora prueban los sistemas de filtrado y climatización para los Juegos Suramericanos. Son dos piscinas, una de natación y otra para saltos

31 de julio 2026 · 06:10hs
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Cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos. La pileta de nado

Cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos. La pileta de nado, una de las dos con las que cuenta el complejo, que tiene capacidad para 450 espectadores en tribunas modulares. 

El Centro Acuático Provincial, una de las obras más importantes que se desarrollan de cara a los Juegos Suramericanos 2026, comenzó el llenado de las dos piletas para probar los sistemas de filtrado y climatización, mientras que la obra general presenta ya un 95% de avance.

Con el llenado de las dos piletas —una olímpica de nado y otra de saltos ornamentales—, “la provincia da un paso importante en la infraestructura para albergar las competencias de natación” durante los juegos, afirman las autoridades. El certamen internacional se disputará del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela. Reunirá más de 50 disciplinas, 26 de ellas clasificatorias a los Juegos Panamericanos 2027.

Para albergar a los Juegos, la provincia invierte más de 90 millones de dólares en obras, con un financiamiento externo de 75 millones otorgados por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), además de aportes del Tesoro provincial.

>>Leer más: Juegos Suramericanos 2026: avanza la construcción del Centro Acuático Provincial en Rosario

Casi lista

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, contó que “con esta importante tarea en marcha, el Centro Acuático ya alcanza un 95% de avance mientras continúan con trabajos en diferentes sectores. En las últimas semanas se realizaron las instalaciones sanitarias en vestuarios de deportistas y baños públicos, con sus respectivas pruebas hidráulicas, y ya se encuentran avanzados los trabajos en pisos, revestimientos y terminaciones generales”.

Desde Obras Públicas explicaron que el llenado de las piletas se produce tras importantes avances en la colocación de la pileta prefabricada de acero, tanto para nado como para saltos, la ejecución de los sistemas hidráulicos y el montaje del equipamiento técnico para garantizar el tratamiento, circulación y climatización del agua.

Paralelamente, continúan las tareas sobre los canales de desborde, los sistemas termomecánicos, y la infraestructura técnica que permitirá asegurar condiciones óptimas para la competencia y el entrenamiento de atletas de élite, y siguen avanzando las obras complementarias en distintos sectores del complejo, incluyendo áreas de servicios, oficinas, sanitarios, vestuarios y espacios de apoyo destinados a deportistas, entrenadores, jueces y personal técnico.

>>Leer más: Juegos Suramericanos 2026: avanzan los dos nuevos estadios, el Centro Acuático y las viviendas

El Centro Acuático está dividido en tres grandes sectores. Al oeste del predio, sobre calle Buenos Aires, se encuentra la pileta de saltos ornamentales, de 21 x 25 metros y cinco metros de profundidad, con trampolines y plataformas de salto de hasta 10 metros de altura y una capacidad para 450 espectadores en tribunas modulares.

En el extremo este, sobre calle Juan Manuel de Rosas, se ubica la piscina olímpica de 50 x 25 metros, con tres metros de profundidad, destinada a natación, waterpolo y nado sincronizado. El espacio contará con gradas transitorias para 1.200 personas, sanitarios públicos, depósitos y áreas técnicas. Además, hacia el sur se dispone un sector libre para prensa, jueces y usos sociales. Ambos espacios están conectados por un patio central de acceso, que organizará los ingresos de público y deportistas, y que también funcionará como eje técnico del complejo.

Rosario, la sede principal

Como lo publicó La Capital en ediciones anteriores, Rosario será la ciudad que albergará a la mayor cantidad de deportes durante los Juegos Suramericanos. Y además se transforma así en la única ciudad del continente en haber organizado las tres competencias de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur), luego de haber albergado en 2019 los IV Juegos Suramericanos de Playa y en 2022 los III Juegos Suramericanos de la Juventud.

Como sede de la competencia, la provincia busca estar a la altura de un evento internacional de máxima exigencia y “fortalecer la infraestructura deportiva con una mirada de futuro”, aseguran.

Los Juegos Suramericanos 2026, que se celebrarán del 12 al 26 de septiembre de este año, recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países (además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curaçao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela), que competirán en 57 disciplinas.

En Rosario, el centro de las competencias será el Parque de la Independencia y el predio del ex-Batallón 121 donde se alojarán las delegaciones y tendrán lugar las actividades acuáticas.

De acuerdo a estimaciones oficiales, la organización demandará una inversión total en infraestructura que asciende a 90 millones de dólares. Los juegos dejarán un legado urbano y deportivo de largo plazo.

Sólo en Rosario, las obras proyectadas, licitadas y la mayoría de ellas en construcción, son el Multiespacio Arena del Predio Ferial, el Microestadio del Parque Independencia, el Centro Acuático Provincial y la Cubierta Paseo XXI, el Estadio Multipropósito del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (Card) y la Pista de Atletismo del Card.

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