Municipios santafesinos activan planes preventivos ante la llegada de "El Niño"

Obras hidráulicas, mantenimiento de infraestructura, monitoreo meteorológico y coordinación institucional conforman una batería de medidas que buscan reducir el impacto del fenómeno climático que se anuncia.

La posible reaparición del fenómeno climático El Niño ya activó planes preventivos en distintas ciudades del sur santafesino. Aunque todavía persisten incertidumbres sobre la magnitud que podría alcanzar el evento, municipios de la región decidieron adelantarse con obras, mantenimiento de infraestructura y coordinación de recurso s para minimizar los riesgos asociados a lluvias intensas, tormentas severas y anegamientos.

La prevención aparece como el eje común de las estrategias encaradas por las administraciones locales. La limpieza de canales, cunetas y sumideros, la ejecución de mejoras hidráulicas y la revisión de protocolos de emergencia forman parte de un trabajo que se desarrolla en forma simultánea en varias localidades.

En Granadero Baigorria , la preocupación se centra especialmente en la condición ribereña de la ciudad y en la posibilidad de que lluvias abundantes coincidan con una crecida del río Paraná. Con ese escenario en análisis, el municipio mantiene una articulación permanente con áreas provinciales de Protección Civil para monitorear la evolución de los pronósticos y coordinar respuestas ante eventuales contingencias.

La estrategia local incluye el fortalecimiento del Sistema de Alerta Temprana y t areas periódicas de mantenimiento de zanjas, sumideros y espacios públicos , con el objetivo de asegurar un adecuado funcionamiento de la red de drenaje cuando se produzcan precipitaciones de importancia.

En Villa Gobernador Gálvez, las acciones están concentradas en el saneamiento y reacondicionamiento de canales que cumplen un papel clave en la evacuación del agua. El municipio trabaja en distintos barrios con rectificaciones de conductos, recuperación de canales históricos y mejoras destinadas a acelerar el escurrimiento de los excedentes pluviales.

Colaboración vecinal

Los trabajos incluyen intervenciones en sectores como Mi Tierra Mi Casa, Ibarra, Mortelari, Resistencia y Ghiglione. A la vez, se realiza un seguimiento permanente del funcionamiento de compuertas y cauces vinculados al arroyo Saladillo.Las autoridades también remarcan la importancia de la colaboración vecinal para evitar la acumulación de residuos en zanjas, alcantarillas y sumideros, uno de los principales factores que dificulta el drenaje durante episodios de lluvias intensas.

En Puerto San Martín, las medidas preventivas se complementan con una importante infraestructura hidráulica desarrollada durante los últimos años. El municipio viene realizando limpieza de desagües, reservorios, canales pluviales y cunetas tanto en el área urbana como en la zona industrial.

A esto se suma la disponibilidad de una flota de maquinaria propia para intervenir ante emergencias. Camiones, retroexcavadoras, palas cargadoras y equipos desobstructores con los que cuenta la administración para responder ante situaciones críticas.

La ciudad también dispone de obras estratégicas como los emisarios Moreno y Reconquista, además de nuevos desagües construidos en áreas de expansión urbana, que contribuyen a mejorar el comportamiento del sistema hídrico local.

Esperando a EL Niño

En Roldán, el intendente Daniel Escalante reunió a su gabinete para coordinar acciones y establecer protocolos de actuación frente a la posible llegada de El Niño. El municipio decidió reforzar tareas que ya se encuentran en marcha, particularmente trabajos de zanjeo y limpieza de desagües en distintos sectores de la ciudad.

Además, la planificación contempla una articulación con instituciones locales, entre ellas clubes, vecinales, bomberos y la Empresa Provincial de la Energía, con el propósito de optimizar recursos y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias climáticas.

Villa Constitución, por su parte, puso el acento en la concientización pública y en la difusión de las tareas permanentes que desarrolla para reducir riesgos de anegamientos. Bajo el concepto de que la prevención comienza mucho antes de que llueva, el municipio destaca acciones sostenidas a lo largo de todo el año. Entre ellas figuran la limpieza y mantenimiento de desagües, la limpieza de cordones y bocas de tormenta, el corte de pasto, el desmalezado y diversas obras hidráulicas destinadas a mejorar el escurrimiento del agua. También se realiza un monitoreo constante de zonas consideradas críticas.

La campaña municipal busca además informar a los vecinos sobre las características de El Niño y advertir sobre la posibilidad de lluvias más frecuentes e intensas, condiciones que elevan el riesgo de anegamientos urbanos.

También en el sur provincial

En Venado Tuerto, la estrategia preventiva combina nuevas obras con tareas de mantenimiento sobre la infraestructura pluvial existente. Entre las intervenciones recientes se destacan la construcción de un nuevo sumidero sobre calle Marconi y la reparación de otro ubicado en Santa Fe y Agüero.

Además, el municipio desarrolla operativos de limpieza de sumideros, cañerías, cunetas y canales en distintos sectores de la ciudad, incluyendo el Canal Brown y barrios como Juan XXIII. Las autoridades locales también insisten en la necesidad de evitar el arrojo de residuos en la vía pública para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de drenaje.

Más allá de las particularidades de cada localidad, el denominador común es la planificación anticipada. Obras hidráulicas, mantenimiento de infraestructura, monitoreo meteorológico y coordinación institucional conforman una batería de medidas que buscan reducir el impacto del fenómeno climático que se anuncia.

>>Leer más: Tormentas en la región: un tornado provocó temor cerca de Rosario