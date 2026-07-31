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Cinco allanamientos por presunto vaciamiento de conocida empresa de logística

La investigación se abrió tras una denuncia de trabajadores y exempleados por desvío de fondos y vaciamiento de activos fijos e intercalación fraudulenta de personas jurídicas

31 de julio 2026 · 15:50hs
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Parte de los elementos incautados por la PDI en los allanamientos por administración fraudulenta y desvío de fondos

Foto: PDI

Parte de los elementos incautados por la PDI en los allanamientos por administración fraudulenta y desvío de fondos
Las armas incautadas en los allanamientos realizados por PDI

Las armas incautadas en los allanamientos realizados por PDI

Cuatro personas fueron puestas a disposición de la Justicia tras cinco allanamientos realizados en el marco de una investigación por presuntas maniobras de desvío de fondos, vaciamiento de activos y administración fraudulenta. Los procedimientos se realizaron en domicilios vinculados a directivos de la empresa Expreso Júpiter SRL

En los procedimientos realizados ayer se incautaron, entre otros elementos de interés para la investigación, armas de fuego, teléfonos celulares, equipos informáticos, dispositivos de almacenamiento electrónico y documentación varias.

Se trata de un expediente judicial a cargo del fiscal Fernando Dalmau, quien ordenó los procedimientos a efectivos de la Brigada Operativa de Respuesta Inmediata de la Policía de Investigaciones (PDI).

Cómo se inició la causa por vaciamiento

Voceros del Ministerio Público de la Acusación señalaron a La Capital que los procedimientos "se hicieron en base a una denuncia que presentaron trabajodores y ex trabajadores de la empresa de Expreso Júpiter SRL patrocinados por el abogado Juan Lewis. La denuncia es vaciamiento y administración fraudulenta de la firma por parte de sus directivos".

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Según fuentes oficiales, las medidas judiciales se realizaron en domicilios ubicados en Arijón al 600, Muñoz al 400, bulevar Oroño al 4500 y avenida Presidente Perón al 7400, todos de la ciudad de Rosario.

Qué delitos se investigan

Fuentes policiales indicaron que la investigación busca esclarecer un presunto esquema sistemático destinado a insolventar distintas firmas comerciales, entre ellas Júpiter, motivo por el cual la Fiscalía ordenó el secuestro de equipos informáticos, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento electrónico y documentación de interés para la causa.

Las armas incautadas en los allanamientos realizados por PDI

Las armas incautadas en los allanamientos realizados por PDI

Como resultado de los procedimientos, fueron aprehendidos Sergio G. (38), María de Luján D. (55), Roberto G. (66) y Silvia D., quienes quedaron a disposición de la Justicia. Desde el MPA indicaron que todos fueron fichados y citados a a declaración imputativa en libertad a fecha a confirmar.

Qué elementos fueron incautados

Asimismo, durante los allanamientos se secuestraron notebooks, CPU, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento, terminales de cobro electrónico, documentación contable y comercial, armas de fuego, municiones y otros elementos que serán sometidos a las pericias correspondientes.

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