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Prendieron fuego un auto en la zona oeste y casi se incendia la casa de un vecino

El siniestro dañó un segundo coche en el barrio Azcuénaga. Una víctima denunció que el delincuente escapó en bicicleta

31 de julio 2026 · 10:13hs
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El Ford Fiesta quedó destruido este viernes en la zona oeste.

Foto: Bomberos Voluntarios.

El Ford Fiesta quedó destruido este viernes en la zona oeste.

Los Bomberos Voluntarios de Rosario intervinieron este viernes para apagar un incendio en la zona oeste, donde el operativo concluyó con un saldo preocupante. El dueño de un auto denunció que se lo prendieron fuego y las llamas estuvieron cerca de expandirse hacia el interior de una casa de la cuadra.

"Estaba durmiendo y me avisó un vecino. Cuando salí, ya estaba quemado más de la mitad", dijo el propietario del Ford Fiesta destrozado en Alvarado al 1500. Adelante había un segundo coche que también sufrió daños como consecuencia del mismo siniestro.

De acuerdo a las declaraciones de otras personas que viven en el mismo sector del barrio Azcuénaga, la víctima advirtió que el responsable del incendio huyó corriendo cerca de las 5 de la mañana. Ante la consulta de LT8, precisó: "Se subió a la bicicleta y salió para Montevideo".

Denuncia de incendio intencional a la madrugada

El fuego sacó de la cama a los vecinos de la peor manera. A última hora de la madrugada, varios de ellos salieron a la calle y empezaron a gritar. Los Bomberos Voluntarios confirmaron que las pérdidas fueron totales en lo que respecta a uno de los autos afectados.

A sólo un par de metros de este vehículo, el ventanal de una casa mostraba las huellas de las llamas. La persiana de plástico se quedó derretida y también había vidrios rotos como resultado del incendio.

>> Leer más: Un automovilista sufrió un vuelco llamativo a la madrugada en el barrio Echesortu

El propietario del coche destruido confirmó que hay algunas cámaras de videovigilancia en funcionamiento sobre la cuadra. Así verificaron que un hombre escapó del lugar apenas se desató el incendio, aunque las imágenes son borrosas.

El dueño del auto se mostró desconcertado ante la situación y comentó que suele estacionar el vehículo en la calle desde hace dos años. Anteriormente alquilaba una cochera, pero después no pudo seguir pagándola y no consiguió otro lugar en ese sector de Rosario.

Por otro lado, la vecina que posee el Renault Clio se enteró de lo ocurrido por los gritos de su hija. Cuando se despertó y quiso salir a la calle, la policía le ordenó que se quedara adentro del pasillo."Lo único que alcance a ver fue una bola de fuego. Hasta que me asomé, no se veía prendido mi auto, lo agarró después", precisó. Finalmente, las llamas destrozaron el baúl y la parte trasera de la carrocería.

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