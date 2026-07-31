EPE: demuelen un depósito para construir una nueva estación transformadora en el centro

Predio estratégico de la EPE. La esquina de San Martín y Catamarca tendrá una parte que irá a demolición para dar lugar a una nueva estación transformadora.

La próxima semana comenzará la reconversión de los antiguos depósitos de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) ubicados en la esquina de Catamarca y San Martín.

El jueves que viene, a las 11, en la sede local de Gobernación, el gobierno provincial abrirá los sobres de la licitación pública para la demolición parcial de varias estructuras en un predio de 5 mil metros cuadrados . El plazo de obra será de 90 días bajo un presupuesto oficial superior a los 128 mil millones de pesos y será la antesala de la instalación de una nueva estación transformadora.

Por lo pronto, el ambicioso proyecto que combina áreas gastronómicas, fachadas de valor patrimonial y una megatorre de al menos 23 pisos quedó en stand by. Ese prometido nuevo balcón al río en la costa central deberá esperar.

La licitación pública definirá qué empresa realizará la demolición de estructuras sobre Catamarca, que son de como cajas de hormigón para dejar liberada esa parte del predio. Luego en el lugar, se montará una nueva estación transformadora (ET) que se llamará Belgrano. Allí se generará energía por 80 megavatios que procesará alta tensión a media tensión de 132 kilovatios.

Desde la EPE destacaron la importancia de la nueva estación transformadora que tendría una inversión inicial de 25 mil millones de pesos. "Esos megavatios más los de las ET "Mendoza", de Mendoza y Buenos Aires, nos dan ociosidad de energía por décadas", marcó un funcionario en referencia a los 300 mil usuarios que son abastecidos en el marco de un plan de inversiones de la compañía energética.

Con la puesta en marcha de esta nueva ET "Belgrano", proyectada en este predio de la costa central, todo el centro hasta zona norte tendrá una reserva de energía para nuevos proyectos, inmobiliarios, productivos e industriales. "Mayor ociosidad para dar capacidad de abastecimiento en función de la planificación urbana y de construcciones en altura en la zona", marcaron desde la EPE.

Desde la empresa estatal detallaron los tres "mojones" energéticos que apuntalan el parque eléctrico para sostener el consumo de Rosario, población que concentra a la mitad de los usuarios de toda la provincia: la ET "Mendoza", la ET "Catamarca" (en el marco de los 47 mil millones de pesos de inversión que hizo la EPE), la repotenciación de la ET "Rosario Oeste", un nuevo tendido de alta tensión que ingresará por calle Sorrento, para el norte rosarino, y la ampliación del recambio de redes subterráneas y aéreas.

La reconversión integral, en pausa

Voceros del gobierno santafesino remarcaron que la prioridad es avanzar con el plan energético de la EPE y si bien la reconversión de todo el predio de Catamarca y San Martín sigue en pie, "todavía no está cerrado, está en revisión".

Hay un proyecto de reconversión integral donde funcionó el primer generador eléctrico de la ciudad y actualmente es un depósito de la Empresa Provincial de la Energía (EPE). "No está descartado, estamos enfocados en la potenciación de la energía, quedará para un nuevo paso", marcaron desde la Casa Gris.

Lo que se busca es desafectar el depósito como dominio público por ley, para luego lanzar una licitación. El privado que resulte ganador construirá un área gastronómica preservando fachadas históricas, monte un centro de innovación climática y así quedará facultado para construir una megatorre de al menos 23 pisos, según los actuales indicadores urbanísticos. Un cambio radical de una esquina emblemática, en pleno corazón de la costa central y de cara al río.

Sobre este emblemático lugar —de alto valor y preservación patrimonial— se han pensado y escrito decenas de proyectos. El sitio fue en 1888 escenario del nacimiento de la luz eléctrica en Rosario: lo eligieron para instalar el primer generador y luego la central conocida como Usina San Martín, activa hasta octubre de 1913.

El predio es actualmente un depósito y lugar logístico de la EPE. En 2004, quedó desafectado cuando se ocasionó un gran incendio que obligó a las autoridades a desalojar el lugar. En 2008 se volvió a repetir otro incendio aunque de menores dimensiones y desde entonces su destino navegaba en la incertidumbre.

Area gastronómica, centro de biodiversidad y megatorre. Así se proyecta la esquina de Catamarca y San Martín

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Gastronomía, centro ambiental y departamentos

El expediente para la desafectación como dominio público de este terreno es para una superficie de 70 X 70 metros y deberá enviarse un proyecto de ley promoviendo su cambio de rumbo para que, una vez aprobada la norma, se llame a licitación para que por iniciativa público-privada se preserven y reutilicen fachadas y perfiles de alto valor arquitectónico. Pero todo está en calidad de proyecto en un papel y se busca avanzar primero con la nueva ET.

Según el primer borrador oficial, el mercado gastronómico y el centro de interpretación climática quedarían como propiedad del Estado santafesino. El privado ganador de la compulsa deberá en primer término cumplir con la finalización de los dos proyectos de uso público y luego avanzar con su megatorre de departamentos vista al río. De modo que el inmueble quedará subdividido de esta forma.

Mercado gastronómico y centro ambiental quedarían integrados a través de un "roof top" o terraza abierta. Los indicadores urbanísticos admiten la construcción de una torre hasta 23 pisos de altura, pero si prospera un convenio urbanístico específico se podrían elevar sus alturas ya que en la zona hay torres de hasta 33 pisos.

De avanzar en todos los escalones, y pasar del "render" al proyecto en ejecución se abriría un nuevo balcón al río en plena costa central.

Para el desarrollador ganador, la opción de vender departamentos con vista franca al río a metros de la peatonal le dará un valor agregado difícil de calcular en plusvalía inmobiliaria. Otra idea en el pasado pasaba por lograr que el gobierno provincial transfiriera al municipio el deteriorado inmueble de la EPE y en su reemplazo se ponga en marcha un mercado de horticultores, fruticultores y pescadores, entre otros productores regionales.