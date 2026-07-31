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Siguen las lluvias en Rosario y el alerta naranja por tormentas fue renovado y extendido

El Servicio Meteorológico Nacional elevó el nivel de advertencia para las primeras horas de este sábado. Las temperaturas, por ahora, no bajan

31 de julio 2026 · 21:05hs
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El SMN lanzó un alerta naranja por tormentas para el final del viernes y el principio del sábado.

Leonardo Vincenti / La Capital

El SMN lanzó un alerta naranja por tormentas para el final del viernes y el principio del sábado.

Luego de un viernes que comenzó casi veraniego en Rosario, las lluvias trajeron inestabilidad a la ciudad y seguirán al menos hasta mitad de este sábado, aunque, por el momento, no se espera que las temperaturas bajen. En ese marco, se renovó y extendió el alerta naranja por tormentas para la ciudad.

Al finalizar la tarde de este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta naranja por tormentas para Rosario y alrededores. La advertencia seguirá vigente hasta la madrugada del sábado inclusive.

En el reporte del fenómeno, desde el SMN indicaron: "El área será afectada por tormentas aisladas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 100 km/h y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm en la totalidad del periodo bajo alerta, que pueden ser superados de forma puntual".

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Una vez que concluya el alerta, se esperan lluvias durante la mañana de sábado y chaparrones hacia la tarde. A pesar de la marcada inestabilidad y de que soplarán vientos desde el sur con ráfagas que podrán alcanzar los 50 kilómetros por hora, los termómetros no se moverán demasiado: la temperatura mínima no bajará de los 14º y la máxima llegará a 20º.

Recomendaciones ante un alerta naranja por tormentas

El alerta naranja señala fenómenos meteorológicos que representan la posibilidad de que se desarrollen riesgos significativos para la población, el ambiente y los bienes materiales. Cuando las tormentas llevan un alerta naranja, se deben esperar vientos intensos, lluvias torrenciales e incluso la posibilidad de que caiga granizo, en niveles capaces de generar situaciones de emergencia.

>> Leer más: Cómo sobrellevar un fenómeno El Niño que, en las predicciones, no tiene precedentes

Es por esto que los alertas naranjas tornan fundamental el seguimiento de las recomendaciones de las autoridades por parte de la población. Algunas de las más importantes son:

  • Permanecer en lugares seguros. Mantenerse refugiado del exterior en este tipo de alertas es fundamental. En la intemperie pueden amenazar las caídas de árboles o estructuras inestables, así como peligros en torno a los postes de luz y fuentes de electricidad.
  • Evitar la circulación por calles inundadas. El uso de los vehículos con ruedas bajo estas condiciones climáticas representa riesgos importantes. La cantidad de agua en las calles afecta considerablemente el control del vehículo y la visibilidad, como también puede dejarlo atrapado.
  • Desconectar los artefactos eléctricos. En el caso de que exista riesgo de inundación de la vivienda, es importante desenchufar los electrodomésticos y artefactos eléctricos, ya que de esta forma se evitan los posibles cortocircuitos o electrocuciones.
  • Conocer los sitios de evacuación y refugios cercanos. En caso de que el fenómeno empeore y se vuelva necesario abandonar la vivienda, es aconsejable conocer de antemano los refugios más cercanos a los cuales dirigirse.
  • Mantenerse informado. Durante estos fenómenos, la situación meteorológica puede cambiar rápidamente, por lo que es necesario mantener la atención a las actualizaciones oficiales. El alerta naranja puede mutar a roja.

Las consecuencias de los fenómenos catalogados con alerta naranja pueden tener consecuencias severas. Por eso, se debe asumir responsabilidad, seguir las instrucciones y jamás subestimar los efectos del evento climático.

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