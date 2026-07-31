Netflix: tres miniseries imperdibles para el fin de semana

La oleada de estrenos en la plataforma reconfiguró el ranking de lo más visto. Miniseries de drama, romance y suspenso que vale la pena conocer

"Te encontraré", basada en la novela de Harlan Coben, es una de las miniseries más vistas últimamente en Netflix

La incorporación de nuevas producciones al catálogo de Netflix viene causando furor entre los usuarios. Rápidamente, el top 10 de lo más visto se actualizó con algunos de los títulos que la plataforma sumó este mismo mes. Y, de cara al fin de semana largo, vale la pena revisar cuáles son esas series imperdibles.

Elegir qué ver en Netflix no es una tarea sencilla. La cantidad de opciones se puede volver abrumadora. Es por esto que vale la pena conocer de antemano alguna de esas producciones de las que los usuarios no dejan de hablar para ir en su búsqueda llegado el momento de relax.

El fin de semana se transforma en el escenario perfecto para envolverse en una historia de pocos capítulos y mucha emoción. Afortunadamente, se estrenaron opciones para todos los gustos.

Tres miniseries imperdibles para el fin de semana

“El otro padre”

Esta producción de 10 capítulos creada por Roberto Stopello la está rompiendo en Netflix. La historia protagonizada por Silvia Navarro, Manolo Cardona y Erik Hayser gira en torno a secretos y dramas familiares que quedan expuestos cuando la vida de una joven está en riesgo.

La protagonista de esta historia es Macarena, una doctora y madre que descubre que Julieta, su hija, necesita recibir un trasplante de riñón de forma urgente. En cuanto se sumerge en la búsqueda de un donante compatible, las pruebas genéticas revelan algo impensado: en realidad, su esposo, no es el padre biológico de su hija.

Así, se desentierra una infidelidad del pasado que se había convertido en un secreto inconfesable. Con la vida de su hija en manos, Macarena deberá recurrir al verdadero padre de Julieta, desatando un conflicto entre dos familias de la alta sociedad mexicana.

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“Te encontraré”

“Te encontraré” se sumó recientemente a la larga colección de miniseries de misterio adaptadas de la obra de Harlan Coben, uno de los novelistas de thriller y suspenso más aclamados alrededor del mundo. La producción de 8 capítulos está protagonizada por Sam Worthington, Britt Lower, Milo Ventimiglia y Logan Browning. Su enigmática trama llena de secretos y revelaciones inesperadas la han convertido en la nueva favorita de muchos usuarios.

La historia sigue a David Burroughs, quien cumple cadena perpetua en prisión tras haber sido acusado de asesinar a su hijo de 3 años, pese a haber insistido en su inocencia. Todo empieza a ponerse interesante cuando su ex cuñada, Rachel Mills, lo visita inesperadamente tras haber encontrado una fotografía en redes sociales donde se puede ver a un niño muy parecido a Matthew, el hijo -supuestamente asesinado- de David.

Convencido de que existe toda una conspiración que lo ha incriminado, David escapa de la cárcel para develar el misterio, esquivando a personas poderosas que no quieren que se sepa lo que realmente ocurrió.

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“El mapa de los anhelos”

Siempre hay lugar para los romances y las historias emotivas entre lo más visto de Netflix. En este caso, “El mapa de los anhelos” llegó de España y se quedó con todos los suspiros. La producción de tan solo 6 capítulos es una adaptación de la novela homónima de Alice Kellen y está protagonizada por Alicia Falcó, Pablo Álvarez y Georgina Amorós. Su lema es: “Al dolor hay que tratarlo con paciencia”.

La miniserie narra la conmovedora historia de Greta, una mujer que asegura haber nacido con el propósito de salvar a su hermana Lucy, quien padece de Leucemia. Sin embargo, las cosas no salen como se esperaba y Lucy fallece, dejando en Greta un vacío incalculable.

Pero antes de morir, Lucy organiza una especie de juego y se encarga de que llegue a su hermana por medio de Will, un joven solitario y enigmático. Esta propuesta llamada “El mapa de los anhelos” desafía a Greta a enfrentar su dolor comenzando un viaje para descubrir su propio camino, en el que la acompañará Will. Mientras intentan relacionarse entre ellos, empezarán, también, a descubrirse y amarse ellos mismos a partir de ese último regalo que dejó Lucy.