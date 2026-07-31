Lucrecia Martel viene a Rosario para presentar su libro y su película La cineasta estará en la ciudad el fin de semana del 8 y 9 de agosto para compartir sus obras más recientes. Además, recibirá un reconocimiento de la UNR 31 de julio 2026 · 13:02hs

Lucrecia Martel vendrá a Rosario el fin de semana del 8 y 9 de agosto para presentar sus obras más recientes

Lucrecia Martel viene a Rosario por partida triple. El sábado 8 de agosto, a las 18, presentará el libro "Un destino común" (editado por Caja Negra a finales de 2025) en el Centro Cultural Fontanarrosa, en conversación con Cecilia Pelliza. El domingo 9, a las 20.30, se proyectará la película "Nuestra Tierra" en el Cine El Cairo, con la presencia de la directora. Ambas actividades serán con entrada gratuita, hasta completar los aforos.





El sábado, a las 10.30, la Universidad Nacional de Rosario distinguirá a Martel con el título de Doctora Honoris Causa, en reconocimiento a su invaluable aporte al cine, la cultura y el pensamiento contemporáneo. El evento, que tendrá lugar en el Espacio Cultural Universitario (San Martín 750), se presenta como "un encuentro para celebrar la trayectoria de una de las cineastas más importantes de nuestro país y de proyección internacional".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Universidad Nac. de Rosario (@unroficial) El nuevo libro y película de Lucrecia Martel "Un destino común" reúne por escrito una serie de intervenciones públicas de la directora de cine argentina. ¿Cómo podemos involucrarnos sensiblemente con lo que sucede en nuestros territorios? ¿Cómo hacemos para recuperar la conversación con quienes piensan diferente? Sin ofrecer respuestas categóricas ni solemnes, Martel sugiere herramientas para ensayar colectivamente otras maneras de habitar el presente y el futuro. Luego de la presentación , Martel firmará libros y también sellos de "Nuestra tierra".

"Nuestra tierra", por otra parte, es la película más reciente de Martel, estrenada en salas en marzo pasado. Se trata de su primer largometraje documental, realizado a lo largo de más de diez años. El filme utiliza como hilo conductor el proceso del juicio oral y público por el asesinato de Javier Chocobar, un comunero indígena Chuschagasta, asesinado en 2009 en Tucumán en el marco de una disputa territorial. El crimen, ocurrido durante un intento de desalojo por parte del empleado público Darío Amín y dos policías retirados, fue grabado en video.



Martel trasciende el formato del documental de juicio para explorar la raíz histórica y estructural del conflicto. A través de las voces y fotografías de la comunidad protagonista, la película relaciona este crimen en particular con lo que considera una "usurpación territorial" extendida desde el período colonial hasta la actualidad, poniendo en tensión las instituciones y la noción misma de "documento" sobre la que se fundamenta la historia de la República Argentina.



Luego de la proyección, Lucrecia dialogará con el público presente.