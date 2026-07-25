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Iguazú en familia: una escapada con selva, bienestar y actividades para disfrutar sin apuro

El hotel cinco estrellas Iguazú Grand suma durante el receso invernal propuestas recreativas, experiencias de bienestar y sabores de Misiones para quienes buscan transformar la estadía en parte del viaje

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

25 de julio 2026 · 07:00hs
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El hotel cinco estrellas ofrece actividades recreativas

El hotel cinco estrellas ofrece actividades recreativas, experiencias de bienestar y gastronomía local durante las vacaciones de invierno.

Las Cataratas del Iguazú son, sin dudas, el gran motivo que lleva a miles de viajeros a visitar Misiones. Pero en los últimos años el destino sumó una nueva tendencia: cada vez más visitantes buscan alojamientos que no sean solo un lugar para pasar la noche, sino espacios capaces de completar la experiencia de viaje.

Para quienes llegan durante las vacaciones de invierno, Iguazú Grand propone una estadía que combina naturaleza, actividades para todas las edades, gastronomía y bienestar. Ubicado a unos 15 minutos del Parque Nacional Iguazú y rodeado por ocho hectáreas de jardines, el hotel cinco estrellas cuenta con 134 habitaciones de distintas categorías y una programación especial para disfrutar durante el receso invernal.

Actividades para chicos y adolescentes durante las vacaciones

Uno de los grandes atractivos para las familias es el Club de la Selva, un espacio recreativo pensado para niños desde los cinco años y adolescentes, donde el juego y el contacto con la naturaleza forman parte de la propuesta.

Durante las vacaciones de invierno, el programa incluye talleres creativos, deportes al aire libre, minigolf, escalada, tirolesa, juegos de agua, teatro y caminatas por el Sendero Ecológico. Las actividades buscan que los más chicos puedan divertirse mientras descubren aspectos vinculados con la flora, la fauna y la cultura de la región.

El espacio cuenta con sectores adaptados para distintas edades y está coordinado por un equipo especializado en recreación infantil, pedagogía y seguridad.

Un momento de descanso en medio de la selva misionera

Mientras los chicos disfrutan de las actividades, los adultos pueden encontrar espacios pensados para el descanso. El Centro de Bienestar del hotel cuenta con piscina climatizada, termas romanas, saunas húmedo y seco, sala de relajación, gimnasio y diferentes tratamientos.

Paisajes verdes y confort abundan en Iguazú Grand, ofreciendo relax a los viajeros en estas vacaciones.

Paisajes verdes y confort abundan en Iguazú Grand, ofreciendo relax a los viajeros en estas vacaciones.

La propuesta wellness incorpora ingredientes naturales de la región, como miel, yerba mate, cítricos y hierbas, buscando vincular la experiencia de bienestar con la identidad de la selva misionera.

Durante julio, además, el hotel suma propuestas especiales en el marco del Mes de la Amistad, con opciones pensadas para compartir la estadía con amigos o en pareja.

Gastronomía con sabores de Misiones

La experiencia se completa con distintas alternativas gastronómicas. El Jardín Restaurant ofrece una propuesta inspirada en la cocina regional, con productos frescos y de estación, mientras que La Terraza Restaurant presenta una opción de parrilla en un entorno rodeado de jardines y piscinas.

El Lobby Bar funciona como un espacio para disfrutar un café, un cóctel o una comida en distintos momentos del día, completando una oferta pensada tanto para estadías familiares como para escapadas de descanso.

Una agenda especial para el invierno

Durante el receso invernal, la propuesta del hotel suma actividades especiales, entre ellas una fiesta retro y una cena maridaje, además de las alternativas habituales de recreación y bienestar.

La combinación de servicios permite que la estadía tenga distintas opciones según el perfil de cada viajero: familias que buscan actividades para sus hijos, parejas que priorizan el descanso o visitantes que quieren sumar comodidad después de recorrer el Parque Nacional Iguazú.

Ofrece espacio para niños y adolescentes con talleres creativos, deportes y contacto con la naturaleza.

Ofrece espacio para niños y adolescentes con talleres creativos, deportes y contacto con la naturaleza.

Con la cercanía a las Cataratas como uno de sus grandes puntos a favor, Iguazú Grand busca posicionarse como una alternativa donde el alojamiento deja de ser simplemente una base para conocer el destino y pasa a formar parte del viaje.

Sitio web: https://iguazugrand.com

Reservas: [email protected]

WhatsApp: (+54 9 3757) 443-973

Instagram: @iguazugrand

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