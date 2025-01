Las bandas y artistas rosarinos de Sonario llegan al Festival Faro

"Rosario siempre fue cuna de grandes artistas, y desde el Municipio decidimos apostar fuerte por ese talento local. Hoy, más del 90% de la programación de la Municipalidad de Rosario está hecha por artistas rosarinos. Además, tenemos espacios como La Casa del Tango, el Galpón 11 y el Fontanarrosa, junto con las Escuelas Públicas de Danza, Teatro y Música, y programas como Sonario, que ayudan a que los artistas se formen, se profesionalicen y encuentren un lugar donde crecer”, apuntó al diario La Capital Federico Valentini, secretario de Cultura y Educación municipal.

“El Festival Faro es el mejor ejemplo de esta decisión: una grilla llena de diversidad y calidad, con muchísimos artistas de acá. Muchos de ellos son emergentes y tienen la oportunidad de subirse a escenarios como el Anfiteatro por primera vez. Desde el municipio queremos acompañarlos en ese camino, porque creemos que su crecimiento no solo hace más rica la cultura de la ciudad, sino que también los proyecta a nivel nacional. Le hace bien a Rosario que nuestros artistas tengan su lugar acá y afuera", agregó el funcionario.

Entre los ganadores de Sonario, hay desde bandas numerosas formadas por jóvenes que vinieron a la ciudad a estudiar desde distintos puntos del país hasta solistas rosarinas multifacéticas. Antes de ir a escucharlos al Festival, sus voces y sus historias:

Luisina Cali

Después de un recorrido como cantante en otros proyectos, a comienzos de 2022 Luisina Caligari decidió lanzar su carrera solista. En la última banda de la que formó parte, indagó en la composición y cuando esa formación se disolvió, estaba determinada a seguir haciendo su propia música. En noviembre del año pasado, lanzó y presentó su EP “Un río”.

“Yo arranqué más focalizada en el r&b, soul, neosoul, algo de funk, y ahora estoy pensándome como una artista pop, y eso me gusta porque abre un poco más el crisol de cosas que me representan. Ya no es sólo aristas de música afro con características más marcadas, sino que hay un poco de todo. Y ahí aparecen otros colores, sobre todo en estas dos composiciones que van a salir a partir de Sonario”, contó Luisina en diálogo con La Capital.

Embed - Río

En esta etapa, celebra los procesos colaborativos a la vez que afianza el liderazgo sobre sus procesos creativos. “El hecho de hacerse de cargo de un proyecto solista implica tener la última palabra sobre muchas cosas, y es un lugar que sigo aprendiendo y encontrando. En esta formación actual que amo, me apoyo mucho en mis amigues porque hay cosas que no sé hacer y ellos sí. Trabajar con amigues es lo mejor que te puede pasar”, aseguró la rosarina, sobre la banda que la acompaña, formada por Juan Manuel Oviedo en guitarra, Nuria Clérici en bajo, y Hernán Castagno en batería.

Decidió presentarse a Sonario después de vivir de cerca el proceso de su amiga Cata Torres, una de las ganadoras de la primera edición. “Me parece que siempre se necesitó algo así, una convocatoria que realmente haga un seguimiento sobre los artistas. Es espectacular y es la primera vez que lo veo en la ciudad. Hace mucha falta, porque ya de por sí es difícil siendo independientes, uno pone un montón”, agregó.

De cara a Faro, le entusiasma la posibilidad de que muchas personas puedan conocer su música y también de que le pase lo mismo a ella como espectadora de otros proyectos. “El arte es tan importante y tan sanador que uno nunca sabe cuándo le va a caer una ficha de que algo le gusta, le hace bien o quiere hacer algo. Ese estímulo es lo que hace falta para la gente y para los artistas. Necesitamos espacios, necesitamos que nos escuchen y que nos banquen, y ojalá que muchos más de estos eventos”, cerró.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Luisina Cali (@luisina_cali)

Wafles

Antes que una banda, son un grupo de siete amigos. Oriundos de distintos puntos del país (Sunchales, Tortugas, Armstrong, Neuquén, Casilda), se conocieron en Rosario estudiando Composición Musical y Educación Musical en la UNR. Después de la pandemia, con las ganas de salir al mundo y tocar en vivo, empezaron a juntarse para darle forma a Wafles, y finalmente debutaron en diciembre de 2022 con su mezcla de pop, rock, funk, y música latinoamericana.

“Queremos transmitir shows divertidos, disfrutar en el escenario y que la gente disfrute con nosotros mientras hacemos lo que nos gusta”, apuntó Cande, una de las cantantes del grupo, en diálogo con La Capital. Tienen entre 25 y 32 años y componen entre todos, cada uno aportando desde su instrumento, mientras que las letras quedan en manos de Gabi, el otro vocalista.

Embed - Wafles | Como pasando el rato (video oficial)

“Cuando nos postulamos a Sonario, lo hicimos muy responsablemente pero sin tanta expectativa. Lo vemos como una super oportunidad. Gracias a esto estamos trabajando mucho en el verano, que suele ser una época en la que todo se frena un poco. El hecho de tener gente que nos esté ayudando a potenciar el proyecto, nos hace activar mucho más. Estamos todo el tiempo juntándonos, componiendo”, sumó Cande. Para aprovechar Faro como una carta de presentación, decidieron “agrandar y potenciar el equipo de gente” detrás del show, con una propuesta especial de luces y visuales.

Wafles son: Ignacio Santilli en teclados, Gabriel Mancel y Candela Gasser en voz, Gabriel Berbetoros en bajo, Andres De Vicario en batería Felipe Baya en guitarra, y Federico Mattioli en percusión.

Solca

Con 23 años, Solca es una artista integral. Oriunda de Rojas (provincia de Buenos Aires), se vino a Rosario antes de cumplir los 19. Estudió un año y medio de Psicología, “como todo el mundo tiene que hacer para después hacer lo que realmente quiere hacer”. Pandemia de por medio, decidió “ponerse seria con la música”, que la acompañaba desde chica, y se anotó a la Facultad de Música.

En 2024, grabó, mezcló, y produjo su primer disco “Dirtbag” de forma completamente autogestiva y autodidacta. Además, es compositora, intérprete, y sesionista de bajo y guitarra. “Fue como abrir todas estas pestañas que tengo en mi vida con la música y proyectarlas hacia un único objetivo”, contó a La Capital.

Embed - SOLCA - DIRTBAG

Respecto de quedar seleccionada en Sonario, afirmó: “Me resulta increíble al día de hoy. Una de las primeras emociones que tuve cuando me comunicaron que quedé y después de hablar con el equipo del Galpón, fue la sensación de que me estaban escuchando, que hay gente que confía y apuesta en mí, además de mí. Gente que no me conoce pero que confía en mi visión. Así que quiero aprovecharlo de la mejor manera”.

A diferencia de muchos de sus compañeros, para los cuales Faro será el escenario más grande de sus recorridos, Solca tocó ante 10000 personas en la ex Rural como telonera de Wos. “Fue una auténtica locura. No entendía nada pero de la mejor manera. Fue totalmente increíble”, apuntó sobre la experiencia.

“El factor común de todos los géneros que habito, que van desde el nu metal al soul, es la idea del frenesí. La música que hago sale siempre de lugares incómodos, de una tensión que está adentro y tiene que liberarse, y eso se puede traducir a un nu metal o a una verborragia soul hablando de amor perdido”, cerró la artista. En Faro, tocará junto a su banda, formada por Ignacio Benitez en guitarra, Lautaro Canals en batería y Timoteo Flores en bajo.

Suave Lomito

Se definen como “un trío más un sesionista”. Formados a comienzos de 2019, se conocieron transitando la escena rosarina, entre las icónicas jams del extinto Club 1518 y los eventos del MUG. “Siempre fue muy complicado ponerle un género a la banda, pero en este momento nos definimos como pop progresivo. Es un término que nos da un poco de risa”, contó Franco, cantante del grupo, que tiene 23 años y todavía estaba en la secundaria cuando arrancó el proyecto.

Además de su calidad sonora, Suave Lomito se caracteriza por sus shows “eclécticos, muy performáticos e histriónicos”. “Siempre nos pareció importante divertirnos al momento de hacer música, y no tomarnos tan en serio porque la solemnidad no es algo que nos represente. Nos sentimos más cómodos en lo absurdo así que se fue dando pero más que nada por las ganas de generar un ambiente ameno a la hora de estar trabajando”, agregó el músico.

Embed - 33333 (ft. Pol) [video oficial] - Suave Lomito

En 2020, lanzaron el EP “Lomitology” y este año publicarán el disco “Sortija”. Respecto de su participación en Sonario, Franco aseguró que fue sorpresivo quedar seleccionado entre tantas bandas de calidad. De cara a su presentación en Faro, afirmó: “Ganarse al público en esos lugares es mucho más gratificante y también difícil, que en los ambientes que ya sabés que a la gente le puede llegar a gustar lo que hacés. Así que es un desafío que nos ceba”.

Suave Lomito son: Fanco Amherd (alias “Franni”) en voz y teclados, Juan Welti (alias “Welti”) en bajo, y Gabriel “El Tano” Rosignoli en batería.

Blanco

Otra banda de amigos, que después de mucho tiempo de tocar juntos decidieron ponerse “realmente las pilas” y armar Blanco en 2019. “Tenemos una búsqueda moderna pero sobria y queremos volver a preponderar las letras, que en este momento musical actual están bastante relegadas. Mezclamos instrumentos orgánicos con sintetizadores que generen un buen colchón para que la letra haga lo suyo”, describió Mariano, el cantante y guitarrista.

Embed - BLANCO - DURAZNOS ( video oficial )

El mensaje se completa con una propuesta gráfica y estética distinguida y muy trabajada. De hecho, lanzaron un documental y hasta su propio vino. “Somos artistas independientes así que siento que lo que mostramos es lo más puro. Al no haber guita, hay que ingeniárselas”, agregó el músico.

En torno a Faro, vienen “con training” de presentarse frente a un público amplio y numeroso: tocaron en en Buenos Aires en Niceto con la banda porteña Todos los martes, y en la ciudad de Santa Fe. “Vinimos totalmente flasheados de cómo fuimos recibidos. Así que esperamos que en Faro, la gente de Rosario que no nos conoce reciba nuestro arte de una manera orgánica, real. Que nos conozca más gente, que se deje atravesar por las letras y por el arte, que es lo que uno busca haciendo música, poder conmover al otro”, cerró.

Blanco son: Damián Estrade en batería, Emiliano Oliva en Teclados, Luis barbera en Bajo y sintetizadores y Mariano Estrade en guitarra y voz.