Lali Espósito bancó a Pampita tras su separación de Roberto García Moritán

“Ella es muy heterosexual tengo entendido, pero le preguntaron con quién estaría si tuviera que elegir a una mujer y dijo ‘Lali’. Yo encantada”, afirmó la cantante, abiertamente bisexual.

Lali dio detalles sobre su nuevo tema

Además, Lali habló sobre "Fanático", su vínculo con el rock y un consejo que recibió por parte de Fito Páez ante el enfrentamiento con Javier Milei. En ese sentido, recordó que ante la primera ola de ensañamiento en redes por su posicionamiento en las PASO (Espósito tuiteó "Qué peligroso, qué triste" ante la consagración del actual presidente en esa instancia electoral), el músico rosarino la llamó para darle un mensaje importante.



"Es muy fuerte vivirlo en primera persona y fue algo nuevo para mí. Estaba realmente sorprendida con la situación y me llamó Rodolfo Paez, Fito, al que le mando un beso. Yo estaba en el rodaje y me mandó un mensaje diciendo: 'Necesito hablar con vos'. Me dijo algo de alguien que ha vivido: 'Tu campo de batalla siempre será el arte. Si te vas a pelear a otro lado, perdés'. No porque no tengas razón, sino porque no es tu campo. Para mí ese llamado es muy importante y se lo agradezco siempre", contó la artista, dando el contexto de por qué decidió volcar su mensaje político a sus canciones.