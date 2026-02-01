La Capital | Zoom | Sole

La Sole celebró en Cosquín 30 años de carrera: fiesta inagotable bajo la lluvia

A pesar del clima, la santafesina dio un show de casi tres horas en el que ratificó su entrega total y el vínculo incondicional con su público.

Morena Pardo

Por Morena Pardo

1 de febrero 2026 · 18:37hs
La Sole cumplió 30 años de carrera y lo celebró con un show de casi tres horas bajo la lluvia en Cosquín

Foto: La Capital/Matías Ottonelli

La Sole cumplió 30 años de carrera y lo celebró con un show de casi tres horas bajo la lluvia en Cosquín

Soledad. Sole. La Gringa. El huracán de Arequito. Las formas de nombrarla se multiplican en remeras, junto a fotos de distintas épocas de la artista. El público de la santafesina apura el ingreso a la Plaza Próspero Molina con una sonrisa en la cara y el entusiasmo a flor de piel. Vienen desde todos los rincones del país y también de varios países vecinos. En el horizonte y sobre las sierras, la tormenta se anuncia con relámpagos, pero no parece importar demasiado. Está por arrancar la octava luna de la 66va edición del Festival de Cosquín y la cita es impostergable: la Sole celebra esa noche treinta años de aquel debut histórico en el Atahualpa Yupanqui.

De a poco, la noche va dando inicios de épica. Es el aniversario del natalicio del prócer popular que nombra al escenario principal, por el que pasan Suna Rocha, Juan Iñaki, la malambista Yamila Aguado y una de las parejas de baile ganadoras del Pre Cosquín. Pasada la medianoche, comienza la llovizna. Se alzan los paraguas y se calzan los pilotines de colores, pero nadie se mueve. Casi no hay espacios libres en la Plaza para estar parados ni sentados. Cerca de la 1.30 de la madrugada, la lluvia cae con fuerza mientras Adrián Maggi cierra su show.

Desde una calle contigua, una grúa gigante (que llamó la atención de curiosos desde temprano) hace ingresar una luna flotando por encima de las gradas hasta posicionarse en el escenario. Desde ahí adentro emerge la Sole como una estrella de un musical, colgada de arneses bajo la lluvia, con un vestuario blanco impoluto y cantando “Sigo siendo yo”. La hipérbole cobra perfecto sentido y marca la pauta de todo lo que vendrá. “Ustedes están más locos que yo”, le dice a la gente cuando los ve clamar por ella, estoicos bajo el agua. A partir de esa primera interacción, queda claro que la santafesina y su público comparten algo profundo que va más allá del arte: una sensación de entrega y de incondicionalidad mutua.

>> Leer más: Soledad Pastorutti celebra en Cosquín 30 años de carrera: "Nunca voy a negar mi raíz"

El primer bloque del show, salvo por un breve enganchado de chacareras, está integrado sobre todo por temas melódicos y pop. Es la parte del repertorio de la Sole que los fanáticos cantan a los gritos, con canciones como “Vivir es hoy”, “Parte de mí” o “Adonde vayas”. Pero también entusiasma al público en general con clásicos como “Tu cárcel” o “Yo no te pido la luna”. La lista está armada de manera que nadie quede afuera de la fiesta. Incluso quienes no son seguidores acérrimos saben que están siendo parte de una noche para el recuerdo. Todo el mundo quiere presenciar el milagro, como dice el himno de Cosquín.

Los primeros diez temas parecen transcurrir como en una hipnosis, una vorágine, una insistencia. La Sole se lamenta por el clima y agradece la convicción de la gente de estar ahí con tanto corazón como ella. Apura la continuidad, no quiere demorar el show, no quiere que el público la pase mal. Se hace evidente su conocido perfeccionismo. Si no puede hacer que deje de llover, hará absolutamente todo lo demás que esté a su alcance para que el espectáculo sea el mejor posible, el que esa gente que está ahí mojándose sin tregua se merece.

Para la segunda parte del show, la santafesina cambia de vestuario y sobre el escenario se arma una suerte de versión en vivo de “Casa Sole”, el ciclo de recitales junto a colegas que está grabando en su casa. Comienza el desfile de invitados con “el que vino de más lejos”, el más ajeno a Cosquín: el puertorriqueño Pedro Capó, junto a quien canta el clásico “Piel canela”.

image (66)

>> Leer más: Lele Lovato, el violinista rosarino que afirma su vigencia en Cosquín

Después, la cosa se pone seria. Es el turno de Teresa Parodi, a quien el público recibe y despide de pie en reconocimiento de su inapelable jerarquía como cantautora. Juntas entonan una versión potentísima de “Cielo del albañil”. Le sigue Nahuel Pennisi, siempre imponente, con quien comparte “Como un cisne”, y la gente canta y celebra. La última (por un ratito) es Cazzu, que viene de tener su debut en Cosquín en la segunda luna. La Sole la destaca como una de las artistas jóvenes que, al igual que Milo J (que debuta en el festival este domingo), afirmaron las raíces folklóricas en sus propuestas.

Pastorutti queda sola nuevamente para cantar “Hoja en blanco” y “Como que no” (del uruguayo Gustavo Pena), hasta que es el turno del próximo convite: parte de La Delio Váldez, encabezados por la siempre magnética Ivonne Guzmán. La fiesta cobra otro color con las versiones cumbieras de “Nada tengo de ti” y “Que nadie sepa mi sufrir”. La lluvia no para pero por el aire vuela espuma de carnaval. La gente baila en los pasillos de las plateas, se multiplican las manos en el aire y las sonrisas en los rostros.

El último bloque es el que conecta con los orígenes, el puente explícito entre pasado y presente, entre el debut de la Sole en 1996 y este show aniversario. Un editado de audios trae la voz de la niña Pastorutti antes y después de subirse a revolear el poncho al escenario de Cosquín y conquistar a todo un país de una vez y para siempre. También trae las voces de Horacio Guarany, de Messi y Maradona: la omnipresencia de Soledad en el pueblo argentino. Suena “Canten para papá” (entonada en pantalla por una extraña Sole adolescente recreada con IA), porque si se habla de los comienzos, no puede faltar el homenaje a Omar Pastorutti, gran ausente de la noche por problemas de salud.

image (67)

>> Leer más: La delegación santafesina abre Cosquín con la presencia Juan Carlos Baglietto

La fiesta de todos

La protagonista vuelve al escenario a través de una plataforma que se eleva, con un nuevo cambio de vestuario. El look de gaucha moderna y la intro que precedió hacen saber a la gente que se viene el jolgorio folklórico en su máxima expresión. La Sole empieza otro enganchado de chacareras y Cosquín la afirma una vez más como la hija pródiga. Los pañuelos y prendas se revuelven en el aire adentro y afuera de la Plaza, un padre y una hija pequeña bailan sobre charcos de agua. La épica se vuelve patriótica, se hace carne en la Próspero Molina y parece extinguir para siempre el concepto de “aguafiestas”: no hay lluvia que contenga esta celebración popular.

Es el turno de la invitada definitiva, la infaltable, la compañera: Natalia Pastorutti. El público duplica su exaltación ante la presencia de las dos hermanas en el escenario. Juntas hacen un enganchado de chacareras y zambas, y cada vez parecen ser más los pañuelos en el aire, las voces que acompañan clásicos como “Sapo cancionero” o “Cuando llora mi guitarra”. En “De mi madre”, se suman los hermanos Tobías y Thiago Lucero de San Luis, dos chicos de 16 y 14 años respectivamente, con voces deslumbrantes y un oficio notable. “Hay mucha juventud en el folklore”, afirma Pastorutti.

Se acerca el final y aunque parezca imposible la fiesta sigue creciendo en la Plaza. Entre “Alma, corazón y vida” y “Rosario de Santa Fe”, el público estalla nuevamente en saltos, espuma, pañuelos, y exaltación folklórica subacuática. La Sole se emociona de pronto, como si hubiese tenido una revelación. Se le llenan los ojos de lágrimas al ver la entrega incesante de la gente y dice “gracias” sin usar el micrófono.

image (68)


>> Leer más: Un espacio cultural rosarino abre su peña en Cosquín y hace historia

Siguen los éxitos infalibles, desde “Tren del cielo” a “El Humahuaqeño”, y Cosquín agradece y responde. Ya no quedan centímetros de piel seca en toda la Plaza. Señoras con bastón y bebés en brazos son parte de la euforia por igual. La Sole es infalible. Es un verdadero huracán: un centro energético que moviliza fuerzas inagotables a su alrededor. Son casi las cuatro de la mañana, hace frío en la madrugada de las sierras, pero el clima es de carnaval absoluto. “Hoy cuando empezó a llover, dije por qué. Pero ahora entiendo todo. Ahora entiendo todo”, dice Pastorutti, con genuina revelación. Como si la maldita lluvia hubiera tenido que ocurrir como una prueba más de la incondicionalidad entre ella y su gente. O simplemente para hacer todo más inolvidable.

Falta solo una cosa para poder cerrar la noche. Suena los himnos oficiales del revoleo de poncho: entre “Entre a mi pago sin golpear” y “A don Ata”, no queda prenda sin agitarse por el aire y la propia Sole agita su poncho como si fuera al mismo tiempo la primera y la última vez. La noche cierra igual que “como empezó todo”: con “Salteñita de los valles”, el tema con el que debutó en Cosquín treinta años atrás.

Antes de bajarse definitivamente del escenario, y tras un momento de entrega de reconocimiento por parte de las autoridades del festival y el municipio, la Sole agradece uno por uno a todo su equipo arriba y abajo del escenario. Su equipo profesional y su equipo personal. Abraza a su familia (sus hijas, su marido, su mamá y Nati) sobre el escenario. Sólo queda brindar. La Sole canta “Brindis” sentada al borde del escenario, con un bebé del público en brazos. El despliegue y la euforia se desarman en ternura e intimidad. Se vuelve al punto cero, la distancia mínima entre la artista y su gente. Como nunca antes y quizás como nunca después, Pastorutti canta: “Por otra noche como esta doy mi vida”.

Noticias relacionadas
La segunda temporada de En el barro, el spin-off de El Marginal, es uno de los estrenos destacados de febrero en Netflix.

Febrero en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, HBO Max, Apple TV, Disney+ y MUBI

Catherine OHara hizo carrera en Hollywood, pero su papel en Mi Pobre Angelito la hizo mundialmente conocida

Conmoción en Hollywood por la muerte de una protagonista de Mi Pobre Angelito

El DJ británico John Digweed se presenta este finde en Rosario por partida doble: el viernes gratis en el Monumento y el sábado en Metropolitano

John Digweed sobre su show gratis en el Monumento: "Es un agradecimiento a la gente"

La China Suárez y Wanda Nara competirán en el prime time 

El cruce entre Wanda Nara y la China Suárez en el prime time, un fuego

Ver comentarios

Las más leídas

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Novedad en Central: Campaz sería preservado y los titulares de Almirón para recibir a River

Novedad en Central: Campaz sería preservado y los titulares de Almirón para recibir a River

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Febrero en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, HBO Max, Apple TV, Disney+ y MUBI

Febrero en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, HBO Max, Apple TV, Disney+ y MUBI

Lo último

La gran polémica de Boca y Newells: ¿fue penal de Saúl Salcedo a Ángel Romero?

La gran polémica de Boca y Newell's: ¿fue penal de Saúl Salcedo a Ángel Romero?

El VAR complicó a Newells y Boca lo derrotó en La Bombonera

El VAR complicó a Newell's y Boca lo derrotó en La Bombonera

Ca7riel & Paco Amoroso ganaron su primer premio Grammy

Ca7riel & Paco Amoroso ganaron su primer premio Grammy

Verano extendido en Rosario: tres meses con temperaturas más altas de lo normal

El pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional anticipa temperaturas superiores a la media histórica entre febrero y abril
Verano extendido en Rosario: tres meses con temperaturas más altas de lo normal
El VAR complicó a Newells y Boca lo derrotó en La Bombonera
Ovación

El VAR complicó a Newell's y Boca lo derrotó en La Bombonera

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico
Policiales

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico

En Santa Fe nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años
La Región

En Santa Fe nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años

Documentos de EEUU vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano
Información General

Documentos de EEUU vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Novedad en Central: Campaz sería preservado y los titulares de Almirón para recibir a River

Novedad en Central: Campaz sería preservado y los titulares de Almirón para recibir a River

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Febrero en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, HBO Max, Apple TV, Disney+ y MUBI

Febrero en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, HBO Max, Apple TV, Disney+ y MUBI

Impulsó la creación del Banco Municipal de Rosario en 1896 y un año después lo asesinaron

Impulsó la creación del Banco Municipal de Rosario en 1896 y un año después lo asesinaron

Ovación
La gran polémica de Boca y Newells: ¿fue penal de Saúl Salcedo a Ángel Romero?
Ovación

La gran polémica de Boca y Newell's: ¿fue penal de Saúl Salcedo a Ángel Romero?

La gran polémica de Boca y Newells: ¿fue penal de Saúl Salcedo a Ángel Romero?

La gran polémica de Boca y Newell's: ¿fue penal de Saúl Salcedo a Ángel Romero?

El VAR complicó a Newells y Boca lo derrotó en La Bombonera

El VAR complicó a Newell's y Boca lo derrotó en La Bombonera

Cuántos cambios tendrá Newells para visitar a Boca en la Bombonera

Cuántos cambios tendrá Newell's para visitar a Boca en la Bombonera

Policiales
Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico
Policiales

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico

Récord de presos en el país: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe

Récord de presos en el país: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe

Una nena de 5 años resultó gravemente herida en una balacera en barrio Tablada

Una nena de 5 años resultó gravemente herida en una balacera en barrio Tablada

Desbaratan una banda de narcos que operaba en el norte de la provincia de Santa Fe

Desbaratan una banda de narcos que operaba en el norte de la provincia de Santa Fe

La Ciudad
Día Mundial de los Humedales: advierten sobre la necesidad de cuidar estos ecosistemas fundamentales
La Ciudad

Día Mundial de los Humedales: advierten sobre la necesidad de cuidar estos ecosistemas fundamentales

Verano extendido en Rosario: tres meses con temperaturas más altas de lo normal

Verano extendido en Rosario: tres meses con temperaturas más altas de lo normal

Rescataron a nueve cachorros en una vivienda de la zona sudoeste

Rescataron a nueve cachorros en una vivienda de la zona sudoeste

Febrero arranca con alerta amarilla por calor en Rosario

Febrero arranca con alerta amarilla por calor en Rosario

Reforma electoral: el peronismo de Santa Fe empieza a tantear el terreno

Por Javier Felcaro
Política

Reforma electoral: el peronismo de Santa Fe empieza a tantear el terreno

Miguel Vivas: No es bueno el conflicto, pero nos están arrastrando a eso

Por Alvaro Torriglia y Patricia Martino

Economía

Miguel Vivas: "No es bueno el conflicto, pero nos están arrastrando a eso"

La única unidad que mide el peso de biofármacos para tratar tumores es de Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La ciudad

La única unidad que mide el peso de biofármacos para tratar tumores es de Rosario

Imputarán por un caso de abuso sexual a un fiscal del MPA de Vera

Por Claudio Berón

Policiales

Imputarán por un caso de abuso sexual a un fiscal del MPA de Vera

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, hoy el servicio es casi inexistente
LA CIUDAD

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, hoy el servicio es casi inexistente

La familia de uno de los menores acusados por el crimen de Jeremías Monzón reveló detalles de la causa
La Región

La familia de uno de los menores acusados por el crimen de Jeremías Monzón reveló detalles de la causa

Más de 120 mil rosarinos ya fueron a piletas y polideportivos municipales
La Ciudad

Más de 120 mil rosarinos ya fueron a piletas y polideportivos municipales

El Banco Central admitió que el proceso de desinflación enfrenta riesgos
Economía

El Banco Central admitió que el "proceso de desinflación" enfrenta riesgos

Causa fentanilo: desde Rosario advierten que hay muchos más casos

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Causa fentanilo: desde Rosario advierten que hay "muchos más" casos

Un motociclista fue hospitalizado tras derrapar y prenderse fuego su moto
La Ciudad

Un motociclista fue hospitalizado tras derrapar y prenderse fuego su moto

Sólo en enero más de 52 mil visitantes pasaron por La Florida y más de la mitad son fieles a la playa local

Sólo en enero más de 52 mil visitantes pasaron por La Florida y más de la mitad son fieles a la playa local

Ley de municipios: Unidos se toma una semana más para cocinar acuerdos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: Unidos se toma una semana más para cocinar acuerdos

La Argentina podría recibir deportados de otras nacionalidades desde EEUU
Política

La Argentina podría recibir deportados de otras nacionalidades desde EEUU

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales
Información General

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales

El nuevo Parque de España estará listo para principios de 2027 o incluso antes
La Ciudad

El nuevo Parque de España estará listo para principios de 2027 "o incluso antes"

Santa Fe enviará cincuenta brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia
La Ciudad

Santa Fe enviará cincuenta brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia

Alertan por el cierre de exportaciones santafesinas de biodiesel a Europa
Economía

Alertan por el cierre de exportaciones santafesinas de biodiesel a Europa

Patricia Bullrich recibió a familiares de Jeremías Monzón
Política

Patricia Bullrich recibió a familiares de Jeremías Monzón

Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado
LA CIUDAD

Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado

Apuñalaron a un hombre en la Plaza 25 de Mayo en una presunta pelea
Policiales

Apuñalaron a un hombre en la Plaza 25 de Mayo en una presunta pelea