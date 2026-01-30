La Capital | Economía | biodiésel

Alertan por el cierre de las exportaciones santafesinas de biodiesel a la Unión Europea

La industria aceitera advierte que una decisión de la Comisión Europea puede ser letal para la actividad. Los motivos políticos detrás de los científicos

30 de enero 2026 · 12:18hs
La industria del biodiesel podría recibir un duro golpe

La industria del biodiesel podría recibir un duro golpe

Las aceiteras y agroexportadoras de biodiesel, mayormente instaladas en Santa Fe, advierten que la exportación de este producto a la Unión Europea podría cerrarse tras una decisión del bloque comercial que tiene argumentos científicos pero que oculta motivos políticos. Esto incidiría en la industria aceitera regional entre otras cuestiones.

La Comisión Europea (CE) publicó recientemente un documento por el cual modifica los criterios relacionados con el riesgo de ILUC (cambio indirecto de uso del suelo) mediante la revisión de la expansión de los cultivos que se usan para producir biodiesel a nivel global.

Como resultado de ese estudio, que se puso en consulta por un par de semanas, la CE concluye que la soja ingresa por primera vez a esa categoría de alto riesgo ILUC; es decir, al mismo nivel que el aceite de palma. Esto significa que la Unión Europea no importará más biodiesel de soja o aceite de soja para uso de biodiesel. El único aceite autorizada será el de colza, que es producido en la UE.

Biodiesel en alerta

De prosperar este proyecto y sea adoptado este año, todas las exportaciones de biodiesel de soja desde Argentina, Brasil y los Estados Unidos quedarán fuera de mercado europeo, representando para el país un daño comercial de 350 millones de dólares anuales, así como el cierre de la industria en Argentina dado que es el único mercado de exportación.

“La medida europea es desde todo punto de vista una barrera injustificada al comercio. El concepto de cambio indirecto del uso del suelo es un invento para eliminar competencia a las fábricas europeas de biodiesel y dejarnos afuera del único mercado”, afirmó el presidente de la Cámara Argentina de Aceites de la República Argentina (CIARA), Gustavo Idígoras.

idigoras 1.jpg
Gustavo Idígoras de Ciara advierte sobre el cierre de la industria del biodiesel

Gustavo Idígoras de Ciara advierte sobre el cierre de la industria del biodiesel

“Vamos a presentar información técnica que demuestra que la superficie sembrada de soja en la Argentina NO crece; de hecho, viene bajando la superficie desde hace más de una década. Además, no se pierde reserva de carbono en el suelo, pero todos sabemos que esto no es un debate científico sino político, porque la Unión Europea (UE) quiere compensar a los países que se quejan del acuerdo con el Mercosur y entonces cierran el mercado para productos competitivos de la Argentina”.

“Estamos en conversaciones con Cancillería y el Ministerio de Economía para tener una estrategia de defensa agresiva y llevar este tema hasta las últimas consecuencias, que sería un panel en la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra la UE y una denuncia en el acuerdo birregional que fue firmado en diciembre pasado”.

Noticias relacionadas
Referentes de más de 80 sindicatos se reunieron el miércoles en la UOM y anunciaron marchas en Córdoba y Rosario.

Gremios advierten que la reforma laboral liquidará el tejido productivo

El sector agropecuario mostró un aumento de 44,6% en noviembre, según informó el organismo provincial de estadística.

El agro impulsó la suba del indicador de actividad económica en Santa Fe

Un conjunto de sindicatos de distintos espacios y centrales lanzó un plan de lucha contra la reforma laboral.

Reforma laboral: gremios nacionales marchan a Córdoba y Rosario

campana agricola: la falta de lluvias enciende alertas en el sur santafesino

Campaña agrícola: la falta de lluvias enciende alertas en el sur santafesino

Ver comentarios

Las más leídas

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Newells o Central: cuál de los clubes rosarinos tiene más socios según la AFA

Newell's o Central: cuál de los clubes rosarinos tiene más socios según la AFA

El DJ John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera 

El DJ John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera 

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Lo último

Netflix lanzó el tráiler de la segunda temporada de En el barro y confirmó fecha de estreno

Netflix lanzó el tráiler de la segunda temporada de "En el barro" y confirmó fecha de estreno

Imputaron a un joven por el homicidio de un hombre ligado a Los Monos y dos balaceras

El nuevo diseño del DNI argentino le hace un guiño a Rosario

El nuevo diseño del DNI argentino le hace un guiño a Rosario

Alertan por el cierre de las exportaciones santafesinas de biodiesel a la Unión Europea

La industria aceitera advierte que una decisión de la Comisión Europea puede ser letal para la actividad. Los motivos políticos detrás de los científicos

Alertan por el cierre de las exportaciones santafesinas de biodiesel a la Unión Europea
Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado
LA CIUDAD

Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca
POLICIALES

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento
Policiales

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento

Murió la motociclista de 16 años que chocó con un camión en Puerto San Martín
LA REGION

Murió la motociclista de 16 años que chocó con un camión en Puerto San Martín

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales
Información General

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Newells o Central: cuál de los clubes rosarinos tiene más socios según la AFA

Newell's o Central: cuál de los clubes rosarinos tiene más socios según la AFA

El DJ John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera 

El DJ John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera 

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

Ovación
¿Qué jugador de Newells intimó a la dirigencia para practicar con el plantel de primera división?
OVACION

¿Qué jugador de Newell's intimó a la dirigencia para practicar con el plantel de primera división?

¿Qué jugador de Newells intimó a la dirigencia para practicar con el plantel de primera división?

¿Qué jugador de Newell's intimó a la dirigencia para practicar con el plantel de primera división?

Central: Los pros y contras de los dos partidos del ciclo de Jorge Almirón

Central: Los pros y contras de los dos partidos del ciclo de Jorge Almirón

Newells atraviesa tiempo de ajustes y decisiones pensando en Boca

Newell's atraviesa tiempo de ajustes y decisiones pensando en Boca

Policiales
Policiales

Imputaron a un joven por el homicidio de un hombre ligado a Los Monos y dos balaceras

Caso Luna Zárate: la Fiscalía admite que hay cuestiones por mejorar en el proceso de identificación

Caso Luna Zárate: la Fiscalía admite que hay cuestiones por mejorar en el proceso de identificación

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

La Ciudad
El nuevo diseño del DNI argentino le hace un guiño a Rosario
La Ciudad

El nuevo diseño del DNI argentino le hace un guiño a Rosario

Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado

Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios

Autonomía: Rosario recibe donación sin pasar por el Concejo Municipal

Autonomía: Rosario recibe donación sin pasar por el Concejo Municipal

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía
Policiales

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales
La Ciudad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales

El gobierno firmará el decreto de emergencia ígnea por los incendios del sur
Política

El gobierno firmará el decreto de emergencia ígnea por los incendios del sur

La Justicia contabilizó 111 muertes en el país por fentanilo contaminado
Información General

La Justicia contabilizó 111 muertes en el país por fentanilo contaminado

Se confirmó que Newells no podrá contar ante Boca con dos titulares y su posible sustituto
OVACIÓN

Se confirmó que Newell's no podrá contar ante Boca con dos titulares y su posible sustituto

Ignacio Ovando: Soy muy fiel a mi juego y me está dando resultados
OVACIÓN

Ignacio Ovando: "Soy muy fiel a mi juego y me está dando resultados"

Una motociclista de 16 años chocó con un camión y está en grave estado
La Región

Una motociclista de 16 años chocó con un camión y está en grave estado

Los pliegos de los candidatos a la Corte santafesina se tratarán en extraordinarias
Política

Los pliegos de los candidatos a la Corte santafesina se tratarán en extraordinarias

Bomberos controlaron un incendio de pastizales en Circunvalación
La Ciudad

Bomberos controlaron un incendio de pastizales en Circunvalación

Quedaron presos dos acusados de una balacera con heridos en zona oeste
Policiales

Quedaron presos dos acusados de una balacera con heridos en zona oeste

El agro impulsó la suba del indicador de actividad económica en Santa Fe
Economía

El agro impulsó la suba del indicador de actividad económica en Santa Fe

Gremios advierten que la reforma laboral liquidará el tejido productivo
Economía

Gremios advierten que la reforma laboral liquidará el tejido productivo

La respuesta de Banco Santander ante el temor por el cierre de sucursales
LA CIUDAD

La respuesta de Banco Santander ante el temor por el cierre de sucursales

Trump anunció que se restablecerán muy pronto los vuelos a Venezuela
El Mundo

Trump anunció que se restablecerán "muy pronto" los vuelos a Venezuela

Tres hermanos de 6, 8 y 9 años se ahogaron en un lago en una tormenta en Texas
Información General

Tres hermanos de 6, 8 y 9 años se ahogaron en un lago en una tormenta en Texas

Encontraron al adolescente que era buscado en San Lorenzo
La Región

Encontraron al adolescente que era buscado en San Lorenzo

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñalar a su yerno en Villa G. Gálvez
Policiales

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñalar a su yerno en Villa G. Gálvez

Desafío demográfico: prevén para 2030 caída del 24,5 % de la matrícula primaria
La Ciudad

Desafío demográfico: prevén para 2030 caída del 24,5 % de la matrícula primaria

Hallan muerta a Narela Barreto, la argentina desaparecida en Los Ángeles
Información General

Hallan muerta a Narela Barreto, la argentina desaparecida en Los Ángeles

La imputabilidad debería ir más lejos, perforando el piso de 14 años
Política

La imputabilidad "debería ir más lejos, perforando el piso de 14 años"