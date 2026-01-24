La delegación santafesina abre Cosquín con la presencia Juan Carlos Baglietto

Este sábado 24 de enero, abre la 66ª edición del Festival de Cosquín con la primera luna. Después del tradicional “Aquí Cosquín”, el escenario de la Plaza Próspero Molina será inaugurado por la delegación santafesina, que hace 18 años representa a la provincia en el gran evento nacional del folklore. Esta vez, el espectáculo, creado especialmente para la ocasión, rendirá homenaje al Brigadier Estanislao López, en conmemoración por los 240 años de su nacimiento. La presentación contará con la participación de Juan Carlos Baglietto y más de cincuenta artistas de todo el territorio.

“Es un desafío para nosotros, porque hace 18 años que Santa Fe está sobre el escenario de Cosquín como una política de estado. Entonces es un desafío tratar de superarse año tras año, porque las propuestas son muy buenas y vamos subiendo la vara”, a seguró en diálogo con La Capital la ministra de Cultura provincial Susana Rueda.

En ediciones anteriores, la narrativa de los espectáculos de la delegación se construyó en torno al Jaaukanigás y las figuras de destacados artistas santafesinos como Horacio Guarany y Fernando Birri. Esta vez, el aniversario del Brigadier López marcó la pauta.

“Nos parece que es un momento histórico adecuado para reivindicar la figura de un hombre que dejó su legado vinculado con el federalismo, con la defensa de los intereses de Santa Fe y el respeto de las instituciones. La apuesta tiene que ver con rescatar esos valores y retomar la figura del Brigadier, que fue ninguneado por la historia oficial, y ponerlo sobre un escenario que es absolutamente federal”, detalló Rueda.

image - 2026-01-23T111657.069

Como cada año, la conformación del cuerpo coreográfico es el resultado de varios meses de audiciones por los cinco nodos provinciales y un minucioso proceso de selección. Está compuesto por 42 personas, provenientes de Álvarez, Alvear, Cañada Rosquín, El Trébol, Esperanza, Firmat, Gálvez, Reconquista, Rosario, Rufino, San Martín de las Escobas, San Jorge, San Justo, Santa Fe, Santo Tomé, Venado Tuerto, Vera, Villa Constitución, Villa Gobernador Gálvez, Villa Guillermina y Wheelwright, bajo la dirección general de Marcelo “Tatú” Díaz.

La banda musical, con dirección de Homero Chiavarino, estará integrada por Nahuel Ruiz (bandoneón), Ariadna Bruschini (violín), Yiyo Alancay (guitarra), Maxi Aguirre (bajo), Mauricio Palavecino (batería), más las voces de Vicky Alancay, Caro Lorenzatti, Ramiro Cabral y el propio Baglietto.

“Hay una enorme cantidad de academias de danza a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Santa Fe, y por eso hicimos una convocatoria con tres meses de antelación. Se presentaron cerca de 400 bailarines. El año anterior habían sido 200, entonces es cada vez más arduo el trabajo de selección”, detalló la ministra.

Este proceso permite que artistas de diversas localidades puedan permitirse soñar con llegar al festival de folklore más importante del país sin necesidad de reubicarse en las grandes ciudades de la provincia. “No ponemos límite etario para la convocatoria, entonces en algunos casos son personas que han soñado quizás toda su vida con poder llegar al escenario mayor de Cosquín. Es muy importante para nosotros poder dar esa oportunidad, por eso la selección se lleva a cabo con tiempo, con paciencia, y con buenos jurados”, afirmó Rueda.

Con la formación definida, comenzó un intenso proceso de ensayos, camino al sueño de bailar en la Próspero Molina. “Hay una amplísima representación territorial en los bailarines. El otro día les dije: ‘Ustedes van a ser el pueblo de Santa Fe bailando sobre el escenario’. De alguna manera eso es lo que queremos poner en juego, la representación del Brigadier y también del pueblo santafesino sobre el escenario de Cosquín”, agregó la ministra.

Además, la funcionaria destacó la labor de “todas esas personas que no se suben al escenario y también son protagonistas porque hacen que el espectáculo sea posible y tenga el nivel que tiene”, como las vestuaristas y costureras, que en muchos casos son trabajadoras de espacios culturales provinciales como El Molino de la ciudad de Santa Fe.

Juan Carlos Baglietto y el repertorio santafesino

“Este año decidimos la incorporación de Juan Carlos Baglietto, que se tomó esto muy a pecho, con una enorme responsabilidad”, compartió Rueda. La música incluirá algunas canciones reconocidas del repertorio santafesino, pero también música y letra original compuestas para el espectáculo por Homero Chiavarino.

“El público se va a encontrar con un repertorio muy ligado a Santa Fe, tanto desde los autores como desde los géneros. Hay canciones de Ariel Ramírez, de Roberto Rimoldi Fraga, de Chacho Muller, de Carlos Pino, de Miguel Ángel Morelli, entre otros. Todas obras que dialogan con la identidad de la provincia. Y en cuanto a los ritmos, hay un recorrido muy amplio: cielito, huella, zamba, triunfo, chamamé, rasguido doble, chamarrita. Es casi un muestrario de la rítmica folklórica que atravesó la historia santafesina”, adelantó Baglietto.

“Ser la primera propuesta artística después de los fuegos artificiales, inaugurando el festival, y hacerlo con un homenaje al Brigadier Estanislao López en el aniversario número 240 de su nacimiento es algo realmente muy fuerte. Es un desafío enorme desde lo artístico, pero también un honor desde lo histórico y lo simbólico. Estamos contando una parte fundamental de la historia de la provincia y del país, y hacerlo desde el arte, desde la música y la danza, es una forma muy poderosa de transmitirlo”, sumó el músico.

Según la ministra Rueda, el hecho de que el Festival haya confiado en la Delegación para abrir la primera luna, habla del “prestigio” que la provincia construyó a lo largo de los años, sosteniendo la presencia en el evento y componiendo espectáculos con “tiempo, responsabilidad y hasta investigación histórica”. Además, la funcionaria destacó que “no todas las provincias argentinas llevan delegaciones”: el año pasado fueron cinco y este año son tres.

“Que la presencia de la cultura santafesina en Cosquín se haya convertido en una política de Estado habla de una mirada a largo plazo, de una decisión clara de apostar por los artistas de la provincia. No es menor que tantos santafesinos tengan la posibilidad de subirse a ese escenario tan emblemático. La delegación es muy diversa, muy plural, con artistas de distintos puntos de la provincia, y eso se nota y se siente. Es una manera concreta de mostrar quiénes somos y qué hacemos. Es un trabajo enorme. Es una producción gigante para una delegación provincial, y eso también hay que ponerlo en valor”, subrayó Baglietto.

“Estamos muy orgullosos de Santa Fe, de ser santafesinos, de estar representando en este caso a la provincia, pero también de poder elevar este mensaje, que es un mensaje político, a través de la figura del Brigadier López”, cerró Rueda.

Políticas culturales para el verano

La presentación de la Delegación en Cosquín es una de las grandes apuestas del Ministerio de Cultura para el verano, pero por supuesto no es la única. “Estar en Cosquín es una política de estado y tiene que ver también con una decisión del gobernador Maximiliano Pucllaro de subirnos a Cosquín y de dar este mensaje federal. Pero también el gobernador nos impulsa a sostener y a promover todos los festivales y fiestas que hay durante el verano en toda la provincia de Santa Fe. Hay muchas fiestas comunales y municipales que son tradicionales, y que son apoyadas por el estado santafesino. Hay muchísimas vinculadas con la identidad del litoral, con el río, con el sol, con el agua, con el islero, con el pescador. Arrancaron muy tempranito las fiestas en enero y siguen”, contó Rueda.



A su vez, en Rosario, la provincia coproduce junto a la Municipalidad el Festival Faro, que tendrá lugar el 30 y 31 de enero, y 1 de febrero en el Parque Urquiza. La entrada es gratuita pero se debe reservar de manera online, para controlar la capacidad del lugar. “El festival ya es una tradición. Además tiene muchísimo impacto también en los alrededores desde Rosario, porque va gente de toda la provincia”, concluyó la ministra.