Rescataron a nueve cachorros en una vivienda de la zona sudoeste tras una denuncia de vecinos
La intervención estuvo a cargo del Área de Protección Animal del municipio. Los animales estaban en condiciones inadecuadas y quedaron en guarda transitoria a la espera de adopción
1 de febrero 2026·11:49hs
Agentes del Área de Protección Animal de la Municipalidad de Rosario rescataron a nueve cachorros que habían nacido y permanecían en condiciones consideradas inadecuadas dentro de una vivienda ubicada en la zona sudoeste de la ciudad. El operativo se activó a partir de denuncias realizadas por vecinos del lugar.
La intervención fue realizada por personal dependiente de la Secretaría de Control municipal, que al llegar al domicilio constató que los animales se encontraban en un entorno que no reunía condiciones mínimas para su desarrollo y bienestar. Ante ese escenario, se resolvió el rescate de los cachorros.
Castración y abordaje integral
Como parte del mismo procedimiento, los agentes también colaboraron con la castración del resto de los animales que se encontraban en la vivienda. Según se informó oficialmente, la tarea se llevó adelante sin inconvenientes y con la colaboración de la persona responsable de los perros.
Desde el municipio remarcaron que este tipo de operativos buscan intervenir no solo ante situaciones puntuales de vulneración, sino también prevenir la reproducción descontrolada y el abandono de animales.
En ese sentido, el secretario de Control de la Municipalidad de Rosario, Diego Herrera, señaló que la protección animal forma parte de una política sostenida del área. “Buscamos una respuesta rápida ante situaciones de vulneración. La participación ciudadana, a través de la denuncia, es fundamental para que el Estado pueda actuar de manera eficiente”, sostuvo.
Tras el rescate, los cachorros quedaron en guarda transitoria a través de un trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil. Actualmente se encuentran al cuidado de Dejando Huellas Rosario y Protectora Rosario, a la espera de una adopción definitiva.
La responsable del Área de Protección Animal, Sabrina Latino, destacó la articulación con las entidades proteccionistas. “El trabajo conjunto fortalece y permite dar respuestas concretas y rápidas. El objetivo es garantizar no solo el rescate, sino también el seguimiento y una segunda oportunidad para cada animal”, afirmó.
Desde la Municipalidad recordaron que las situaciones de maltrato, abandono o tenencia irresponsable pueden denunciarse a través de los canales oficiales, lo que permite activar intervenciones tempranas y evitar escenarios de mayor gravedad.
Noticias relacionadas
Fisherton, historia e identidad urbana de un barrio en plena transformación
La bicicleta se consolida en Rosario como un modo de vida y medio de transporte preferido
Impulsó la creación del Banco Municipal de Rosario en 1896 y un año después lo asesinaron
Festival Faro encendió el verano y va por un cierre fuerte en su cuarta edición
Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas
Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo
Novedad en Central: Campaz sería preservado y los titulares de Almirón para recibir a River
Festival Faro encendió el verano y va por un cierre fuerte en su cuarta edición
Lo último
Punta del Este: murió un histórico médico de Los Pumas tras ser atropellado por un conductor borracho
La natalidad cayó en picada en Santa Fe: nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años
Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico
La natalidad cayó en picada en Santa Fe: nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años
Así surge de los números oficiales del Registro Civil de la provincia. Especialistas advierten que la caída ya no es coyuntural, sino un cambio profundo que impactará en la educación, el mercado laboral y la estructura económica santafesina.
Policiales
Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico
Policiales
Nunca hubo tantos presos en Argentina: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe
Negocios
Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río
Información General
Punta del Este: murió un histórico médico de Los Pumas tras ser atropellado por un conductor borracho
información General
Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo
Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas
Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo
Novedad en Central: Campaz sería preservado y los titulares de Almirón para recibir a River
Festival Faro encendió el verano y va por un cierre fuerte en su cuarta edición
La familia de uno de los menores acusados por el crimen de Jeremías Monzón reveló detalles de la causa
Ovación
OVACIÓN
Rosario Challenger: tres tenistas de la región buscan un lugar en el cuadro principal
Rosario Challenger: tres tenistas de la región buscan un lugar en el cuadro principal
Leyendas de pasión: Central y Newell's se sacan chispas contra los poderosos equipos porteños
Newell's busca dar el gran golpe en la Bombonera ante un Boca irregular
Policiales
Policiales
Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico
Nunca hubo tantos presos en Argentina: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe
Una nena de 5 años resultó gravemente herida en una balacera en barrio Tablada
Desbaratan una banda de narcos que operaba en el norte de la provincia de Santa Fe
La Ciudad
La Ciudad
Rescataron a nueve cachorros en una vivienda de la zona sudoeste tras una denuncia de vecinos
Febrero arranca con alerta amarilla por calor en Rosario
Rolando Maggi: "Sin el tren no hubiera existido Fisherton"
Fisherton, historia e identidad urbana de un barrio en plena transformación
La Ciudad
Un motociclista fue hospitalizado tras derrapar y prenderse fuego su moto
La Ciudad
Más de 120 mil rosarinos ya fueron a piletas y polideportivos municipales durante este verano
Economía
El Banco Central admitió que el "proceso de desinflación" enfrenta riesgos
La Ciudad
Causa fentanilo: piden investigar 159 casos, pero desde Rosario advierten que "son muchos más"
Sólo en enero más de 52 mil visitantes pasaron por La Florida y más de la mitad son fieles a la playa local
Politica
Ley de municipios: Unidos se toma una semana más para cocinar acuerdos
Política
La Argentina podría recibir deportados de otras nacionalidades desde EEUU
Información General
Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales
La Ciudad
El nuevo Parque de España estará listo para principios de 2027, "o incluso antes"
La Ciudad
Santa Fe enviará cincuenta brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia
Economía
Alertan por el cierre de exportaciones santafesinas de biodiesel a Europa
Política
Patricia Bullrich recibió a familiares de Jeremías Monzón
LA CIUDAD
Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado
Policiales
Apuñalaron a un hombre en la Plaza 25 de Mayo en una presunta pelea
POLICIALES
Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca
Policiales
Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento
LA REGION
Murió la motociclista de 16 años que chocó con un camión en Puerto San Martín
Economía
Litoral Gas anunció un nuevo aumento de tarifas a partir de febrero
La Ciudad
Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios
Policiales
Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024