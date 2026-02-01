Rescataron a nueve cachorros en una vivienda de la zona sudoeste tras una denuncia de vecinos

La intervención estuvo a cargo del Área de Protección Animal del municipio. Los animales estaban en condiciones inadecuadas y quedaron en guarda transitoria a la espera de adopción

Agentes del Área de Protección Animal de la Municipalidad de Rosari o rescataron a nueve cachorros que habían nacido y permanecían en condiciones consideradas inadecuadas dentro de una vivienda ubicada en la zona sudoeste de la ciudad. El operativo se activó a partir de denuncias realizadas por vecinos del lugar.

La intervención fue realizada por personal dependiente de la Secretaría de Control municipal, qu e al llegar al domicilio constató que los animales se encontraban en un entorno que no reunía condiciones mínimas para su desarrollo y bienestar. Ante ese escenario, se resolvió el rescate de los cachorros.

Como parte del mismo procedimiento, los agentes también colaboraron con la castración del resto de los animales que se encontraban en la vivienda. Según se informó oficialmente, la tarea se llevó adelante sin inconvenientes y con la colaboración de la persona responsable de los perros.

Desde el municipio remarcaron que este tipo de operativos buscan intervenir no solo ante situaciones puntuales de vulneración, sino también prevenir la reproducción descontrolada y el abandono de animales.

WhatsApp Image 2026-02-01 at 11.38.49 (2)

En ese sentido, el secretario de Control de la Municipalidad de Rosario, Diego Herrera, señaló que la protección animal forma parte de una política sostenida del área. “Buscamos una respuesta rápida ante situaciones de vulneración. La participación ciudadana, a través de la denuncia, es fundamental para que el Estado pueda actuar de manera eficiente”, sostuvo.

>> Leer más: Advierten un mayor abandono de mascotas por la crisis económica

Articulación con protectoras animales

Tras el rescate, los cachorros quedaron en guarda transitoria a través de un trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil. Actualmente se encuentran al cuidado de Dejando Huellas Rosario y Protectora Rosario, a la espera de una adopción definitiva.

La responsable del Área de Protección Animal, Sabrina Latino, destacó la articulación con las entidades proteccionistas. “El trabajo conjunto fortalece y permite dar respuestas concretas y rápidas. El objetivo es garantizar no solo el rescate, sino también el seguimiento y una segunda oportunidad para cada animal”, afirmó.

Desde la Municipalidad recordaron que las situaciones de maltrato, abandono o tenencia irresponsable pueden denunciarse a través de los canales oficiales, lo que permite activar intervenciones tempranas y evitar escenarios de mayor gravedad.