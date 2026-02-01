La Capital | La Ciudad | cachorros

Rescataron a nueve cachorros en una vivienda de la zona sudoeste tras una denuncia de vecinos

La intervención estuvo a cargo del Área de Protección Animal del municipio. Los animales estaban en condiciones inadecuadas y quedaron en guarda transitoria a la espera de adopción

1 de febrero 2026 · 11:49hs
Los cachorros rescatados

Los cachorros rescatados

Agentes del Área de Protección Animal de la Municipalidad de Rosario rescataron a nueve cachorros que habían nacido y permanecían en condiciones consideradas inadecuadas dentro de una vivienda ubicada en la zona sudoeste de la ciudad. El operativo se activó a partir de denuncias realizadas por vecinos del lugar.

La intervención fue realizada por personal dependiente de la Secretaría de Control municipal, que al llegar al domicilio constató que los animales se encontraban en un entorno que no reunía condiciones mínimas para su desarrollo y bienestar. Ante ese escenario, se resolvió el rescate de los cachorros.

Castración y abordaje integral

Como parte del mismo procedimiento, los agentes también colaboraron con la castración del resto de los animales que se encontraban en la vivienda. Según se informó oficialmente, la tarea se llevó adelante sin inconvenientes y con la colaboración de la persona responsable de los perros.

Desde el municipio remarcaron que este tipo de operativos buscan intervenir no solo ante situaciones puntuales de vulneración, sino también prevenir la reproducción descontrolada y el abandono de animales.

WhatsApp Image 2026-02-01 at 11.38.49 (2)

En ese sentido, el secretario de Control de la Municipalidad de Rosario, Diego Herrera, señaló que la protección animal forma parte de una política sostenida del área. “Buscamos una respuesta rápida ante situaciones de vulneración. La participación ciudadana, a través de la denuncia, es fundamental para que el Estado pueda actuar de manera eficiente”, sostuvo.

>> Leer más: Advierten un mayor abandono de mascotas por la crisis económica

Articulación con protectoras animales

Tras el rescate, los cachorros quedaron en guarda transitoria a través de un trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil. Actualmente se encuentran al cuidado de Dejando Huellas Rosario y Protectora Rosario, a la espera de una adopción definitiva.

La responsable del Área de Protección Animal, Sabrina Latino, destacó la articulación con las entidades proteccionistas. “El trabajo conjunto fortalece y permite dar respuestas concretas y rápidas. El objetivo es garantizar no solo el rescate, sino también el seguimiento y una segunda oportunidad para cada animal”, afirmó.

Desde la Municipalidad recordaron que las situaciones de maltrato, abandono o tenencia irresponsable pueden denunciarse a través de los canales oficiales, lo que permite activar intervenciones tempranas y evitar escenarios de mayor gravedad.

Noticias relacionadas
La casa donde se filmaron escenas de la película Miss Mary. Está sobre Tarragona, entre Brassey y bulevar Argentino.

Fisherton, historia e identidad urbana de un barrio en plena transformación

En Rosario los ciclistas son cada vez más, y muchas ciclovías quedaron angostas.

La bicicleta se consolida en Rosario como un modo de vida y medio de transporte preferido

Grandoli fue asesinado en 1897 en pleno centro rosarino. 

Impulsó la creación del Banco Municipal de Rosario en 1896 y un año después lo asesinaron

Postales del Festival Faro

Festival Faro encendió el verano y va por un cierre fuerte en su cuarta edición

Ver comentarios

Las más leídas

Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas

Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Novedad en Central: Campaz sería preservado y los titulares de Almirón para recibir a River

Novedad en Central: Campaz sería preservado y los titulares de Almirón para recibir a River

Festival Faro encendió el verano y va por un cierre fuerte en su cuarta edición

Festival Faro encendió el verano y va por un cierre fuerte en su cuarta edición

Lo último

Punta del Este: murió un histórico médico de Los Pumas tras ser atropellado por un conductor borracho

Punta del Este: murió un histórico médico de Los Pumas tras ser atropellado por un conductor borracho

La natalidad cayó en picada en Santa Fe: nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años

La natalidad cayó en picada en Santa Fe: nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico

La natalidad cayó en picada en Santa Fe: nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años

Así surge de los números oficiales del Registro Civil de la provincia. Especialistas advierten que la caída ya no es coyuntural, sino un cambio profundo que impactará en la educación, el mercado laboral y la estructura económica santafesina.

La natalidad cayó en picada en Santa Fe: nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años
Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico
Policiales

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico

Nunca hubo tantos presos en Argentina: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe
Policiales

Nunca hubo tantos presos en Argentina: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Punta del Este: murió un histórico médico de Los Pumas tras ser atropellado por un conductor borracho
Información General

Punta del Este: murió un histórico médico de Los Pumas tras ser atropellado por un conductor borracho

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo
información General

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas

Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Novedad en Central: Campaz sería preservado y los titulares de Almirón para recibir a River

Novedad en Central: Campaz sería preservado y los titulares de Almirón para recibir a River

Festival Faro encendió el verano y va por un cierre fuerte en su cuarta edición

Festival Faro encendió el verano y va por un cierre fuerte en su cuarta edición

La familia de uno de los menores acusados por el crimen de Jeremías Monzón reveló detalles de la causa

La familia de uno de los menores acusados por el crimen de Jeremías Monzón reveló detalles de la causa

Ovación
Rosario Challenger: tres tenistas de la región buscan un lugar en el cuadro principal
OVACIÓN

Rosario Challenger: tres tenistas de la región buscan un lugar en el cuadro principal

Rosario Challenger: tres tenistas de la región buscan un lugar en el cuadro principal

Rosario Challenger: tres tenistas de la región buscan un lugar en el cuadro principal

Leyendas de pasión: Central y Newells se sacan chispas contra los poderosos equipos porteños

Leyendas de pasión: Central y Newell's se sacan chispas contra los poderosos equipos porteños

Newells busca dar el gran golpe en la Bombonera ante un Boca irregular

Newell's busca dar el gran golpe en la Bombonera ante un Boca irregular

Policiales
Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico
Policiales

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico

Nunca hubo tantos presos en Argentina: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe

Nunca hubo tantos presos en Argentina: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe

Una nena de 5 años resultó gravemente herida en una balacera en barrio Tablada

Una nena de 5 años resultó gravemente herida en una balacera en barrio Tablada

Desbaratan una banda de narcos que operaba en el norte de la provincia de Santa Fe

Desbaratan una banda de narcos que operaba en el norte de la provincia de Santa Fe

La Ciudad
Rescataron a nueve cachorros en una vivienda de la zona sudoeste tras una denuncia de vecinos
La Ciudad

Rescataron a nueve cachorros en una vivienda de la zona sudoeste tras una denuncia de vecinos

Febrero arranca con alerta amarilla por calor en Rosario

Febrero arranca con alerta amarilla por calor en Rosario

Rolando Maggi: Sin el tren no hubiera existido Fisherton

Rolando Maggi: "Sin el tren no hubiera existido Fisherton"

Fisherton, historia e identidad urbana de un barrio en plena transformación

Fisherton, historia e identidad urbana de un barrio en plena transformación

Un motociclista fue hospitalizado tras derrapar y prenderse fuego su moto
La Ciudad

Un motociclista fue hospitalizado tras derrapar y prenderse fuego su moto

Más de 120 mil rosarinos ya fueron a piletas y polideportivos municipales durante este verano
La Ciudad

Más de 120 mil rosarinos ya fueron a piletas y polideportivos municipales durante este verano

El Banco Central admitió que el proceso de desinflación enfrenta riesgos
Economía

El Banco Central admitió que el "proceso de desinflación" enfrenta riesgos

Causa fentanilo: piden investigar 159 casos, pero desde Rosario advierten que son muchos más

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Causa fentanilo: piden investigar 159 casos, pero desde Rosario advierten que "son muchos más"

Sólo en enero más de 52 mil visitantes pasaron por La Florida y más de la mitad son fieles a la playa local

Sólo en enero más de 52 mil visitantes pasaron por La Florida y más de la mitad son fieles a la playa local

Ley de municipios: Unidos se toma una semana más para cocinar acuerdos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: Unidos se toma una semana más para cocinar acuerdos

La Argentina podría recibir deportados de otras nacionalidades desde EEUU
Política

La Argentina podría recibir deportados de otras nacionalidades desde EEUU

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales
Información General

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales

El nuevo Parque de España estará listo para principios de 2027, o incluso antes
La Ciudad

El nuevo Parque de España estará listo para principios de 2027, "o incluso antes"

Santa Fe enviará cincuenta brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia
La Ciudad

Santa Fe enviará cincuenta brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia

Alertan por el cierre de exportaciones santafesinas de biodiesel a Europa
Economía

Alertan por el cierre de exportaciones santafesinas de biodiesel a Europa

Patricia Bullrich recibió a familiares de Jeremías Monzón
Política

Patricia Bullrich recibió a familiares de Jeremías Monzón

Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado
LA CIUDAD

Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado

Apuñalaron a un hombre en la Plaza 25 de Mayo en una presunta pelea
Policiales

Apuñalaron a un hombre en la Plaza 25 de Mayo en una presunta pelea

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca
POLICIALES

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento
Policiales

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento

Murió la motociclista de 16 años que chocó con un camión en Puerto San Martín
LA REGION

Murió la motociclista de 16 años que chocó con un camión en Puerto San Martín

Litoral Gas anunció un nuevo aumento de tarifas a partir de febrero
Economía

Litoral Gas anunció un nuevo aumento de tarifas a partir de febrero

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios
La Ciudad

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024
Policiales

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024