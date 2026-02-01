Verano extendido en Rosario: se vienen tres meses con temperaturas más altas de lo normal

El pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional anticipa temperaturas superiores a la media histórica entre febrero y abril, mientras que las lluvias se mantendrán en niveles normales en Rosario y la región.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su pronóstico trimestral para los meses de febrero, marzo y abril de 2026. El informe indica que Rosario tendrá temperaturas superiores a lo normal pero lluvias regulares.

Los próximos tres meses en Rosario y la región prometen calor. Según el informe del SMN sobre la región del Litoral, provincias del norte y noroeste del país, región de Cuyo, Córdoba y Santa Fe habrá temperaturas superiores a lo normal.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN proyecta lluvias en niveles normales para toda la región del Litoral así como también para Formosa, Chaco, este de Salta, región de Cuyo y sur de Patagonia.

Superior a la normal implica que se espera que las temperaturas promedio estén por encima de la media histórica. Si bien la variación puede llegar a resultar pequeña, tiene impacto en la vida cotidiana: mayor consumo eléctrico por el uso de ventiladores y aires acondicionados, presión sobre el sistema energético y también riesgos para la salud en grupos sensibles.

calor

Para tener en cuenta

El SMN precisó que este escenario se da en un contexto de neutralidad del fenómeno ENSO (El Niño-Oscilación del Sur), es decir, sin la influencia marcada de “Niño” o “Niña”. En estas situaciones, las condiciones regionales suelen depender de forzantes de menor escala y de la variabilidad natural del clima.

Además, indicaron que se debe tener en cuenta que las previsiones climáticas se refieren a condiciones medias durante el periodo analizado y no contemplan aquellas singularidades de los eventos de escala subestacional, como por ejemplo intensidad de sistemas frontales, olas de calor o de frío, bloqueos atmosféricos u otros condicionantes del “tiempo” que producen aumento o disminución de la precipitación y la temperatura, todos ellos de corta duración.

En este sentido, recomendaron consultar tanto el pronóstico diario y la perspectiva semanal para informarse sobre los eventos meteorológicos de alto impacto que no pueden ser previstos en la escala estacional.