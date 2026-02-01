Verano extendido en Rosario: se vienen tres meses con temperaturas más altas de lo normal

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su pronóstico trimestral para los meses de febrero, marzo y abril de 2026. El informe indica que Rosario tendrá temperaturas superiores a lo normal pero lluvias regulares.
El pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional anticipa temperaturas superiores a la media histórica entre febrero y abril, mientras que las lluvias se mantendrán en niveles normales en Rosario y la región.
Los próximos tres meses en Rosario y la región prometen calor. Según el informe del SMN sobre la región del Litoral, provincias del norte y noroeste del país, región de Cuyo, Córdoba y Santa Fe habrá temperaturas superiores a lo normal.
En cuanto a las precipitaciones, el SMN proyecta lluvias en niveles normales para toda la región del Litoral así como también para Formosa, Chaco, este de Salta, región de Cuyo y sur de Patagonia.
Superior a la normal implica que se espera que las temperaturas promedio estén por encima de la media histórica. Si bien la variación puede llegar a resultar pequeña, tiene impacto en la vida cotidiana: mayor consumo eléctrico por el uso de ventiladores y aires acondicionados, presión sobre el sistema energético y también riesgos para la salud en grupos sensibles.
El SMN precisó que este escenario se da en un contexto de neutralidad del fenómeno ENSO (El Niño-Oscilación del Sur), es decir, sin la influencia marcada de “Niño” o “Niña”. En estas situaciones, las condiciones regionales suelen depender de forzantes de menor escala y de la variabilidad natural del clima.
Además, indicaron que se debe tener en cuenta que las previsiones climáticas se refieren a condiciones medias durante el periodo analizado y no contemplan aquellas singularidades de los eventos de escala subestacional, como por ejemplo intensidad de sistemas frontales, olas de calor o de frío, bloqueos atmosféricos u otros condicionantes del “tiempo” que producen aumento o disminución de la precipitación y la temperatura, todos ellos de corta duración.
En este sentido, recomendaron consultar tanto el pronóstico diario y la perspectiva semanal para informarse sobre los eventos meteorológicos de alto impacto que no pueden ser previstos en la escala estacional.