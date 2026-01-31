La Capital | Policiales | Banda

Desbaratan una banda de narcos que operaba en el norte de la provincia de Santa Fe

Fue mediante un trabajo de la policía provincial y Prefectura. En 18 allanamientos secuestraron drogas de todo tipo y 10 millones de pesos

31 de enero 2026 · 18:17hs
Los operativos se hicieron en varias localidades

La Policía de Investigaciones (PDI), en conjunto con prefectura naval argentina, realizó un total de 18 allanamientos en diferentes localidades de la provincia de Santa Fe. los procedimientos tuvieron lugar en la capital provincial, Sauce Viejo, Esperanza, San Carlos centro y San Justo, en los departamentos la Capital y Las Colonias.

Los operativos se desarrollaron en el contexto de diversas causas vinculadas a la comercialización de estupefacientes, precursores químicos y otras materias primas para su producción o fabricación o tenencia con fines de comercialización o distribución. Como resultado, se identificó a 24 personas mayores de edad y a 14 menores. además, fueron detenidas 14 personas y otras cuatro quedaron aprehendidas en el marco de la causa.

Durante los allanamientos se identificó a 24 mayores de edad y 14 menores. además, 14 personas fueron detenidas y otras cuatro quedaron aprehendidas en el marco de una causa por comercialización de estupefaciente y se secuestró una cantidad de elementos vinculados a la actividad investigada, entre ellos estupefacientes —cocaína y marihuana—, más de 10 millones de pesos en efectivo, armas de fuego, municiones y armas de aire comprimido. también se incautaron teléfonos celulares, balanzas de precisión, elementos de fraccionamiento, motovehículos, embarcaciones, documentación y dispositivos informáticos considerados de interés para el avance de la investigación.

La investigación es tramitada por la unidad fiscal de Esperanza, con intervención del equipo de microtráfico del MPA y se inició a partir de denuncias anónimas recepcionadas a través del buzón de vida de la municipalidad de Esperanza. Los detenidos quedaron a disposición de la justicia y fueron alojadas en dependencias policiales de la Unidad Regional XI y de la Unidad Regional I, de acuerdo con lo dispuesto por las autoridades judiciales.

