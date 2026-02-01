Febrero en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, HBO Max, Apple TV, Disney+ y MUBI

Este mes, habrá de todo en el universo del streaming. Se destacan las continuaciones de series famosas como "Bridgerton", “En el barro” y “Cómo agua para el chocolate”

La segunda temporada de "En el barro", el spin-off de "El Marginal", es uno de los estrenos destacados de febrero en Netflix.

El 2026 sigue avanzando con estrenos a lo largo y ancho de las plataformas de streaming. Con la llegada del segundo mes del año y la temporada de verano, Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, y Disney+ se encuentan en plena renovación de sus catálogos con opciones ideales para maratonear en el sillón, con el ventilador al máximo o con aire acondicionado, y tomarse un descanso de las altas temperaturas. Y la oferta es mucha, porque si bien en esta parte del mundo es temporada baja de espectáculos, en el hemisferio norte es el momento de mayor cantidad de estrenos.

Por un lado, se destacan las continuaciones de series aclamadas como "Bridgerton", “En el barro”, “Cómo agua para el chocolate”, “Fórmula 1: Drive to Survive”, “El agente nocturno” y "Scrubs". Por otro lado, las películas también tendrán su momento de brillar con representantes como “Ella McCay: imperfectamente perfecta”, “Rey del Ring”, “Robin Hood: Príncipe de los ladrones”, “Cómo ser soltera”, “Boys Go to Jupiter” y “Paul McCartney: Hombre a la Fuga”.

Kermit, Miss Piggy y la pandilla de los Muppets regresan con un nuevo especial empapado de música y comedia. En “Los Muppets: un show especial” se va a desatar un verdadero caos cuando los Muppets vuelvan al escenario del Teatro Muppet original con su invitada especial: Sabrina Carpenter. Ideal para disfrutar en familia.

“Ella McCay: imperfectamente perfecta”. 5 de febrero

Se trata de una comedia sobre una joven idealista que intenta equilibrar su vida familiar y profesional, en una historia sobre las personas amadas y cómo sobrevivir a ellas.

El elenco está encabezado por Emma Mackey, Jamie Lee Curtis, Jack Lowden, Kumail Nanjiani, Ayo Edebiri, Spike Fearn, Rebecca Hall, Julie Kavner, Becky Ann Baker, Joey Brooks, con Albert Brooks y Woody Harrelson.

“Rey del Ring”. 20 de febrero

Retrata la vida de Arturo Godoy (Marko Zaror), uno de los boxeadores más exitosos de Chile. La historia transcurre en los años 40, cuando Godoy y Leda Urbinati (Fiorella Bottaioli) llegan a Nueva York.

Él, campeón sudamericano de boxeo, persigue el título mundial frente a Joe Louis (Uriah Hall). Mientras tanto, ella, una talentosa bailarina, sueña con brillar en Broadway. El amor surge entre ambos, pero la llegada de Gabriel Meredith (Benjamín Vicuña) impulsa sus carreras y, al mismo tiempo, pone en riesgo su relación y los sueños que han construido.

“Paradise”. Temporada 2. 23 de febrero

En la segunda temporada de “Paradise”, Xavier (Sterling K. Brown) busca a Teri por todo el mundo y descubre cómo ha sobrevivido la gente durante los tres años transcurridos desde "El Día". De vuelta en Paradise, la armonía de la comunidad se resquebraja mientras el búnker se enfrenta a las secuelas de la temporada 1 y se descubren nuevos secretos sobre los orígenes de la ciudad.

El 23 de febrero será el estreno de los primeros tres episodios. Luego, se estrenará un episodio por semana, los días lunes.

“En un abrir y cerrar de ojos”. 27 de febrero

Protagonizada por Rashida Jones, Kate McKinnon, Daveed Diggs, Jorge Vargas y Tanaya Beatty, “En un abrir y cerrar de ojos” sigue tres historias que abarcan miles de años que se cruzan y reflexionan sobre la esperanza, la conexión y el círculo de la vida. La película está dirigida por Andrew Stanton y escrita por Colby Day.

"Scrubs". Temporada 10. 26 de febrero

Después de algunos años alejada de las pantallas, la comedia médica “Scrubs” llega con nuevos episodios, apostando por el humor ácido y la mirada humana sobre el sistema de salud.

Netflix

“En el barro”: Temporada 2 (sin fecha exacta)

Gladys, “la Borges”, (Ana Garibaldi) vuelve a la cárcel. Pero “La Quebrada” de este tiempo ya no es la misma. Con nuevas bandas que se imponen a las demás “tribus” mediante la violencia, y otras novedosas formas de delincuencia organizada, deberá confrontar con el nuevo ecosistema penal liderado por la temible Gringa Casares (Verónica Llinás), quien maneja a las otras reclusas a su antojo.

Junto a una inesperada aliada, Nicole (“China” Suárez), y la ayuda de las “embarradas” y de la “Zurda” (Lorena Vega), Gladys arriesgará todo para proteger a los suyos.

“El abogado de Lincoln”. Temporada 4. 5 de febrero.

Acusado de un homicidio que no cometió, Mickey debe enfrentarse a una implacable fiscal mientras lucha por probar su inocencia, descubrir al verdadero asesino y salvar el bufete.

“Las leonas”. 5 de febrero.

La serie francesa de acción y comedia tiene como protagonistas a cinco mujeres. Cuando la vida las deja desesperadas al borde de la cornisa, deciden que su única salida es formar una banda, conseguir armas y empezar a robar bancos.

“Love Is Blind”. Temporada 10. 11 de febrero

Una nueva temporada de la serie de amor a ciegas llega en febrero. Desde el primer encuentro hasta el altar, un grupo de románticos se enamoran solo de la belleza interior de sus parejas en este experimento de citas.

“Cómo llegar al cielo desde Belfast”. 12 de febrero

Tres mujeres muy cercanas emprenden una misión caótica por Irlanda para resolver el misterio de la muerte de su amiga, mientras intentan mantener oculto su propio secreto y descifrar verdades enigmáticas. La serie combina el crimen y la comedia en una historia excéntrica.

“El agente nocturno”. Temporada 3. 19 de febrero

Peter se alía con una reportera para exponer al elusivo vendedor y detener un ataque terrorista, sin darse cuenta de que una conspiración busca enterrar la verdad.

“Bridgerton” Temporada 4 – Parte 2. 26 de febrero

En esta nueva historia de la alta sociedad, Benedict Bridgerton, el eterno soltero de la familia, queda cautivado por una misteriosa mujer en un baile de máscaras.

“No te metas con Zohan”. 1 de febrero

La cinta sigue a un soldado antiterrorista israelí, que lo que de verdad anhela es convertirse en un estilista en Nueva York, y hará lo que sea para alcanzar su sueño.

“Robin Hood: Príncipe de los ladrones”. 1 de febrero

Cuando el malvado alguacil de Nottingham mata al padre de Robin Hood, el legendario forajido jura vengarse y crea una banda con aldeanos exiliados. Con Kevin Costner, Morgan Freeman y Mary Elizabeth Mastrantonio, la película de 1991 desembarca este mes en Netflix.

“Cómo ser soltera”. 13 de febrero.

En esta comedia protagonizada por Dakota Johnson, Rebel Wilson, Alison Brie y Leslie Mann, cuatro amigas lidian con la soltería a su modo. Desde encuentros sin compromiso hasta descifrar los sitios de citas, el grupo siente que el momento de hacer un cambio radical ha llegado.

“Cortafuego” 20 de febrero.

Mientras su familia se prepara para mudarse, Lide desaparece en el bosque. Durante su ausencia, se desata un incendio, y su madre debe encontrarla antes de que lo hagan las llamas. Este thriller psicológico está dirigido por David Victori, conocido por “Sky Rojo”.

“Los huérfanos” 20 febrero

Dos amigos de la infancia se ven obligados a superar sus diferencias cuando el amor del pasado de ambos muere en un sospechoso accidente y su hija adolescente busca venganza.

“Fórmula 1: Drive to Survive”.Temporada 8 (sin fecha exacta)

Con un nivel de acceso sin precedentes, esta nueva temporada llevará otra vez a los fans detrás de cámaras para vivir de cerca cómo se preparan los pilotos y las escuderías para afrontar el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA de 2025.

HBO Max

“Boys Go to Jupiter”, 6 de febrero.

La película animada cuenta la historia de un adolescente en el suroeste de Florida que intenta recaudar 5,000 dólares en un viaje surrealista y lleno de humor ácido. Con un estilo visual único y una narrativa coming-of-age poco convencional, este título se perfila como uno de los lanzamientos más curiosos del mes.

“Portobello”. 20 de febrero

Se trata de la primera serie original italiana de la plataforma, inspirada en hechos reales y basada en la vida del presentador de televisión Enzo Tortora, quien fue falsamente acusado por la justicia italiana en un impactante caso judicial. La serie, estructurada en seis episodios, promete un enfoque intenso y profundo sobre un escándalo mediático y judicial que conmovió a Italia.

“Neighbors”. 15 de febrero.

La serie presenta conflictos vecinales reales en Estados Unidos, con historias absurdas, escandalosas y dramáticas bajo un enfoque verité.

“Cómo agua para el chocolate”. 15 de febrero.

“Cómo agua para el chocolate”, con Salma Hayek, estrena su segunda y última temporada este febrero. Con episodios semanales, la historia retoma el recorrido de Tita en un México atravesado por la violencia, los secretos familiares y el amor prohibido.

“Muerte de invierno”. 20 de febrero.

Protagonizada por Emma Thompson, la trama de este thriller sigue a una pescadora viuda atrapada en una tormenta de nieve en Minnesota que interrumpe un secuestro, viéndose obligada a sobrevivir.

Prime Video

“Fallout”. final de la temporada 2. 4 de febrero

El “Día de la Reclamación” llega a su fin con el cierre de la segunda temporada de “Fallout”. Alianzas al borde del quiebre y secretos desenterrados obligan a Lucy y The Ghoul a tomar decisiones que marcarán su futuro.

“Detective Alex Cross”. Temporada 2. 11 de febrero

El brillante detective y psicólogo forense Alex Cross, experto en descifrar la mente de los asesinos, regresa en una nueva temporada para dar caza a un implacable justiciero que ejecuta a magnates corruptos.

“56 Días”. 18 de febrero

Esta serie de thriller psicológico basada en la novela de Catherine Ryan Howard, sigue a la pareja de Oliver y Ciara, quienes se enamoran profundamente tras coincidir en un supermercado. 56 días después, la policía acude al departamento de él y encuentra el cadáver de un desconocido, asesinado y abandonado para descomponerse.

“Paul McCartney: Hombre a la Fuga”. 27 de febrero

Este documental íntimo sigue a Paul McCartney tras la ruptura de The Beatles: su alianza musical con Linda para fundar Wings, los retos de su carrera en solitario y la creación de canciones que marcaron una nueva década.

“Together: Juntos Hasta la Muerte”. 14 de febrero

Una pareja enamorada se muda a una casa apartada buscando un nuevo comienzo. Su sueño se vuelve pesadilla cuando una fuerza invisible invade su relación y posee sus cuerpos.

“La Máquina: The Smashing Machine”. 20 de febrero

La cinta retrata la vida del legendario Mark Kerr, ex campeón de la UFC, revelando los retos personales y emocionales de los atletas de élite y las batallas que libran tanto dentro del octágono como en su día a día.

“Noche de Paz, Noche de Horror”. 21 de febrero

Con estética actual y la misma crudeza inquietante, el filme revive el culto de 1984: un niño ve a un Santa impostor matar a sus padres y crece marcado por el trauma. Vuelve el slasher navideño: luces, villancicos y nieve chocan con violencia brutal.

“Back to Black”. 25 de febrero

El filme recorre la trayectoria de Amy Winehouse: desde sus inicios jazzísticos en el norte de Londres a principios de los 2000 hasta su consagración global, coronada por un Grammy y éxitos como “Rehab” y “Back to Black”.

“Profesión Peligro”. 26 de febrero

El doble de riesgo Colt Seavers deja la profesión tras una lesión, pero vuelve para grabar la película que dirigirá la mujer que ama. El rodaje se complica cuando la estrella, endeudada con narcos, desaparece.

“El Diablo Disfrazado: John Wayne Gacy”. 27 de febrero

Llega la docuserie sobre John Wayne Gacy, el asesino serial que se disfrazaba de payaso. Revela cómo su fachada de hombre común le permitió matar a decenas de jóvenes, expone fallas policiales y sistémicas, y retrata el dolor perpetuo de las víctimas.

Apple Tv

“Eternity”. 13 de febrero

En una vida donde las almas tienen una semana para decidir dónde pasar la eternidad, Joan (Elizabeth Olsen) se enfrenta a la imposible elección entre el hombre con el que pasó su vida (Miles Teller) y su primer amor (Callum Turner), que murió joven y ha esperado décadas para que ella llegara.

“ Monarch: Legacy of Monsters”. Temporada 2. 27 de febrero.

Basada en el universo de Legendary, esta saga dramática que abarca tres generaciones revela secretos enterrados y las formas en las que eventos trascendentales y épicos pueden resonar en las distintas vidas.

“The Last Thing He Told Me”. 20 de febrero.

En esta segunda temporada del thriller protagonizado por Jennifer Garner, Owen (Nikolaj Coster-Waldau) aparece después de cinco años prófugo y Hannah junto con su hijastra Bailey (Angourie Rice) se encuentran en una carrera para descubrir cómo reunir a su familia antes de que el pasado las alcance.

MUBI

“Blossoms Shanghai”. Primeros 10 episodios. 26 de febrero

El aclamado cineasta internacional Wong Kar Wai regresa al ojo público para entregar su primera serie, “Blossoms Shanghai”, la cual se convirtió en un verdadero fenómeno en China.

Se trata de un drama histórico que sigue la vida y ascenso de Abao en la élite corporativa y mercantil shanghainesa de los años 90. Basada en la novela Blossoms (2013) de Jin Yucheng, esta trama envuelve en un espiral de poder, honor y amor. Los primeros 10 capítulos de sus 30 totales desembarcan en febrero.

“No Other Land”. 6 de febrero

Ganador a Mejor Documental en los Premios Oscar 2024, “No Other Land” es una protesta audiovisual realizada por los periodistas palestinos Basel Adra y el también fotógrafo Hamdan Ballal para denunciar los peligros continuos en Masafer Yatta, una comunidad palestina ocupada por fuerzas armadas israelíes.

Contra todo pronóstico, un investigador israelí llamado Yuval Abraham se une al crew y a la lucha por la desocupación. Un testimonio contemporáneo de los estragos de la guerra y del cine como una herramienta de denuncia.

“Being John Smith. 20 de febrero

Bajo el estandarte del Avant-Grande que lo caracteriza, John Smith presenta su último mediometraje, una obra que toma como pretexto lo genérico de su nombre para reflexionar, con ayuda de una cámara, sobre su vida, obra y legado. Solemne y gracioso al mismo tiempo, este es un ensayo audiovisual sobre la identidad y la relevancia de la enunciación.

Colección Jafar Panahi. 27 de febrero

Una constelación de películas de Jafar Panahi que indagan en lo cotidiano para revelar las tensiones invisibles que lo atraviesan. Las obras desdibujan los límites entre ficción y realidad, haciendo de la restricción un lenguaje y de la observación un gesto ético y político.

Los títulos disponibles para ver son “The Circle”, “Offside”, “The Mirror”, “Crimson Gold”, “The White Balloon”, “Closed Curtain", “Taxi Tehran", y “3 Faces”.

“Magnificent Obsession”. 1 de febrero

Esta cinta, dirigida por el célebre director Douglas Sirk, sigue a un joven adinerado y malcriado que busca la redención tras verse involucrado de manera inesperada e indirecta en la muerte de un apacible y amado doctor. Todo empeora cuando termina enamorándose de la viuda enferma de aquel hombre.

“Nuestro tiempo”. 11 de febrero

El último largometraje -hasta el momento- del mexicano Carlos Reygadas como director. Un drama familiar que se desarrolla en una ganadería de toros, donde aparentemente todo está bajo control. El matrimonio de Esther y Juan de pronto peligra cuando un tercer elemento aparece en su ecuación.

La película obtuvo el premio a Mejor Director, Mejor Fotografía y Premio FIPRESCI en el 40° Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.