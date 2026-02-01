Copa Argentina: sede, día, hora y rival confirmado para el estreno de Central

Central jugará su partido de 32avos de final de Copa Argentina ante Sportivo Belgrano de San Francisco, el próximo miércoles 11 de febrero, a las 19, en Unión

Ángel Di María, la gran figura de Central. El campeón del mundo le dará prestigio a la Copa Argentina.

Según indica la página oficial de AFA (Asociación del Fútbol Argentino), Rosario Central jugará su partido de 32avos de final de Copa Argentina ante Sportivo Belgrano de San Francisco (Córdoba) el próximo miércoles 11 de febrero, desde las 19, en el estadio 15 de abril (Unión de Santa Fe). Este será el estreno el equipo de Jorge Almirón en el certamen federal.

Hay que recordar que si Central avanza en la competición a los 16avos de final, ya lo aguarda Estudiantes de La Plata, que en los 32avos eliminó a Ituzaingó al derrotarlo por 4 a 0.

Lo cierto es que desde que fue campeón, en la edición 2018 al vencer a Gimnasia de La Plata, en la final en desempate con remates desde el punto penal, Central nunca volvió a superar los 16avos de final de esta competencia.

Este domingo, Central ante River en el Gigante

El Canalla jugará este domingo a las 21.30, ante River en el Gigante de Arroyito, por la tercera fecha del torneo Apertura 2026.

Además del Apertura y la Copa Argentina, Central jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores de América en el primer semestre del año.