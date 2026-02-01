Cuántos cambios tendrá Newell's para visitar a Boca en la Bombonera

La dupla técnica de Favio Orsi y Silvio Gómez definió la formación titular para el partido contra el xeneize de este domingo, a las 19.15

Favio Orsi y Silvio Gómez confirmaron la formación de Newell's para visitar a Boca.

La segunda presentación de Newell’s en condición de visitante en el torneo Apertura será con una sola modificación en vez de dos, como se presagiaba, para jugar ante Boca en la Bombonera. La dupla de Favio Orsi y Sergio Gómez resolvió que la única variante será en la mitad de cancha.

Este cambio que se decidió para la visita a Boca este domingo, a las 19.15, será el ingreso de Walter Núñez por Valentino Acuña.

El futbolista que se incorporó desde Montevideo City Torque llega de participar en la jugada del gol contra Independiente de Michael Hoyos. Y en el debut fue el responsable de la conquista rojinegra contra Talleres.

Uno de los autores de los goles rojinegros en el torneo dirá presente desde el comienzo en el partido a jugarse en la Bombonera. El otro goleador, pese a que se especulaba que recuperaría un lugar en la formación titular, quedó afuera del once.

Hoyos aparecía como el probable centrodelantero titular para visitar al equipo de Claudio Ubeda. Pero los entrenadores rojinegros optaron por mantener a Matías Cóccaro entre los once.

La formación de Newell's

Los once de Newell’s para jugar la 3ª fecha son: Gabriel Arias; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea y Martín Luciano; Luciano Herrera, Jerónimo Gómez Mattar, Rodrigo Herrera y Facundo Guch; Walter Núñez y Matías Coccaro.

La novedad es que la Lepra tendrá por primera vez como suplente a Juan Ignacio Ramírez, finalmente habilitado luego de su paso por el fútbol brasileño. El centrodelantero uruguayo formará parte del banco de suplentes.

Newell's sigue sin tener a disposición a los zagueros Oscar Salomón, Bruno Cabrera e Ian Glavinovich, con distintas lesiones.

La Lepra acumula un empate y una derrota en el Apertura. Boca logró un triunfo y sumó un traspié.