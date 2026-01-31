Más de 120 mil rosarinos disfrutaron de las piletas y polideportivos municipales en lo que va del verano

El Saladillo y Parque del Mercado concentran casi el 60 % de la concurrencia. Una alternativa para hacerle frente al calor

Las piletas municipales, una opción muy elegida por los rosarinos

Desde el inicio de la temporada de verano , las piletas de los polideportivos municipales de Rosario registraron más de 120.000 ingresos, consolidándose como una de las principales alternativas recreativas para enfrentar los meses de altas temperaturas en la ciudad.

Según los datos oficiales, el Balneario del Saladillo y el Parque del Mercado reúnen cerca del 58 % del total de la concurrencia , lo que vuelve a ubicarlos entre los espacios de mayor convocatoria dentro de la red de infraestructura deportiva municipal.

La secretaria de Deporte y Turismo, Alejandra Mattheus , destacó que el nivel de asistencia refleja la importancia de estas propuestas públicas. “Que más de 120 mil vecinos elijan las piletas recreativas municipales habla del enorme valor que tienen estos espacios para la ciudad. Garantizan acceso al disfrute, al deporte y al encuentro, especialmente en los meses de más calor”, señaló.

En esa línea, remarcó el rol social que cumplen los polideportivos al estar ubicados en distintos barrios. “Permiten que miles de familias tengan una alternativa cercana, accesible y segura para pasar el verano, sin que el costo sea una barrera”, afirmó.

Dónde funcionan las piletas

Las piletas recreativas están habilitadas en nueve polideportivos municipales: 7 de Septiembre, 9 de Julio, Balneario del Saladillo, Parque del Mercado, Estadio Municipal Jorge Newbery, Complejo Deportivo Emilio Lotuf, Cristalería, Deliot y Parque Oeste. Todas funcionan de martes a domingo durante el turno de tarde.

El sistema de acceso contempla una revisión médica obligatoria, que se gestiona con turno previo a través del sitio web municipal, y la presentación de la documentación correspondiente en cada establecimiento. Las tarifas son accesibles y contemplan gratuidad para determinados grupos, con el objetivo de garantizar el acceso a la mayor cantidad de vecinos posible.

Actividades especiales y mayor convocatoria

Además del uso recreativo habitual, durante enero se desarrollaron actividades especiales que reforzaron la convocatoria. Entre ellas se destacó la jornada de AquaGym realizada en el Balneario del Saladillo, que reunió a más de 2.000 personas.

Desde el municipio señalaron que este tipo de propuestas buscan promover la actividad física y el encuentro comunitario, aprovechando la infraestructura existente y el trabajo de los equipos profesionales.

Una política sostenida

Al cierre, Mattheus subrayó que el nivel de participación es resultado de una política pública sostenida en el tiempo. “Hay inversión en infraestructura, cuidado de los espacios y una gestión cercana”, sostuvo, y valoró especialmente el trabajo cotidiano de profesores, guardavidas, personal administrativo y operarios que garantizan el funcionamiento seguro de cada pileta.

La temporada de verano continúa y desde el área de Deportes anticipan que la concurrencia seguirá en aumento mientras se mantengan las altas temperaturas.