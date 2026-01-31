Festival Faro encendió el verano en Rosario y va por un cierre fuerte en su cuarta edición

El parque Urquiza tuvo dos jornadas con alta participación del público y se prepara para cerrar este domingo con propuestas musicales para todos los gustos

El parque Urquiza vivió dos grandes jornadas de festival Faro con gran participación del público y se prepara para cerrar este domingo con sonidos para todos los gustos. El clima acompaña los atardeceres en el parque e invita a la gente a salir de sus casas para compartir el evento.

A pesar de tratarse de una actividad multitudinaria, el predio tiene una gran capacidad por lo que la experiencia se torna agradable, ideal para compartir con familia y amistades. Una vez más, Faro demuestra que puede convocar a un público sumamente heterogéneo y que este puede convivir en un mismo predio, con opciones para todos.

En esta edición el ingresó se realiza a través de dos puntos: uno en la intersección de las calles Chacabuco y Montevideo y otro sobre Avenida Diario La Capital, a la altura de calle Zeballos. La implementación en esta edición de una nueva modalidad de acceso mediante la descarga gratuita de un código QR ordenó el acceso, que transcurre de manera fluida.

La programación incluye, además de recitales en el Anfiteatro Municipal y en un escenario ubicado en el parque -detrás del Complejo Astronómico-, múltiples propuestas y dispositivos que invitan a los presentes a jugar y descubri r. El predio cuenta además con varios sectores con lonas para hacer picnic y reposeras, para distenderse y relajarse con las brisas que traen un respiro en las nochecitas del verano rosarino . Hubo quienes prefieren acercarse con su conservadora, mientras que otras personas eligieron disfrutar de alguna de las propuestas gastronómicas que hay a lo largo de todo el predio.

La programación musical incluyó el viernes un tributo a Charly García, con canciones que recorrieron toda su trayectoria, y una gran fiesta popular en el parque, con artistas que hicieron que nadie quedara sentado.

Este sábado fue el turno del rock local, y qué mejor escenario que el del Anfiteatro municipal para lograr una perfecta conexión del público con su música. Allí se presentaron Mercedes Borrell, seguida del rock de Ike Parodi y Los Picantes. Luego tuvo lugar el encuentro histórico de Baglietto/Vitale, y continuó con un set especial de vinilo de Andrea G, los Killer Burritos y La Grecia.

Mientras tanto, el parque Urquiza fue puro movimiento con pulso urbano, de la mano de DJ Simo, Azul Velázquez, Amira, Crema, Lisandro Skar y el cierre de Groovin´Bohemia.

Lo que viene para el domingo

La gran fiesta de cierre tendrá en el Anfiteatro una noche con música electrónica e indie. La apertura será de Eugenia Rov, seguida del synth-pop de Matilda y Deep Mariano, referente rosarino con sello en Berlín e Ibiza. Al final de la noche será el turno de Silvestre y la Naranja.

El escenario del parque se prepara para lo mejor de la cumbia santafesina con la apertura de DJ China, la potencia de Abril Borga y La Pedro Pontes. A continuación, Los Peñaloza y Freddy y Los Solares harán bailar a toda la familia y despedir a esta edición a lo grande.

Un festival más allá de los recitales

Además de los shows, Faro propone una experiencia integral que se despliega en distintos sectores del predio. Hay espacios especialmente pensados para la primera infancia, con juegos y propuestas participativas, y otros destinados a niñas y niños para la construcción de objetos que acompañan el recorrido por el festival.

El Museo Experimental de Ciencias participa con una propuesta que traslada parte de sus actividades al parque, a través de dispositivos de observación como microscopios, periscopios y telescopios, que invitan a mirar lo cotidiano desde otras perspectivas. En ese espacio también interviene el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, con experiencias científicas abiertas al público.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Secretaría de Cultura y Educación de @muni_rosario (@culturarosario)

Cerca del Anfiteatro se ubican propuestas de artistas emergentes, con obras del Centro de Expresiones Contemporáneas y el Museo Aerosolar. En las inmediaciones del Planetario funciona el espacio NERD, dedicado al arte tecnológico. En el centro del predio se concentra la feria de diseño local, con 20 proyectos rosarinos seleccionados por la Secretaría de Cultura y Educación, y junto al sector gastronómico se desarrolla el gran picnic colectivo.

Otro de los espacios destacados es la Mini Escuela Ciclista, a cargo del programa Calle Recreativa, que funciona de 19 a 0 y permite que personas de distintas edades circulen en bicicleta dentro del predio, con acompañamiento y bicicletas adaptadas.

Acceso y continuidad

El ingreso al festival es gratuito, pero requiere la descarga previa de un código QR para personas mayores de 12 años, disponible en el sitio oficial del municipio. FARO continuará este domingo con una jornada dedicada a la música electrónica, el indie pop y la cumbia santafesina, como cierre de esta edición.