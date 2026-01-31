La Capital | La Ciudad | Festival Faro

Festival Faro encendió el verano en Rosario y va por un cierre fuerte en su cuarta edición

El parque Urquiza tuvo dos jornadas con alta participación del público y se prepara para cerrar este domingo con propuestas musicales para todos los gustos

31 de enero 2026 · 21:00hs
Postales del Festival Faro

Postales del Festival Faro

El parque Urquiza vivió dos grandes jornadas de festival Faro con gran participación del público y se prepara para cerrar este domingo con sonidos para todos los gustos. El clima acompaña los atardeceres en el parque e invita a la gente a salir de sus casas para compartir el evento.

A pesar de tratarse de una actividad multitudinaria, el predio tiene una gran capacidad por lo que la experiencia se torna agradable, ideal para compartir con familia y amistades. Una vez más, Faro demuestra que puede convocar a un público sumamente heterogéneo y que este puede convivir en un mismo predio, con opciones para todos.

En esta edición el ingresó se realiza a través de dos puntos: uno en la intersección de las calles Chacabuco y Montevideo y otro sobre Avenida Diario La Capital, a la altura de calle Zeballos. La implementación en esta edición de una nueva modalidad de acceso mediante la descarga gratuita de un código QR ordenó el acceso, que transcurre de manera fluida.

La programación incluye, además de recitales en el Anfiteatro Municipal y en un escenario ubicado en el parque -detrás del Complejo Astronómico-, múltiples propuestas y dispositivos que invitan a los presentes a jugar y descubrir. El predio cuenta además con varios sectores con lonas para hacer picnic y reposeras, para distenderse y relajarse con las brisas que traen un respiro en las nochecitas del verano rosarino. Hubo quienes prefieren acercarse con su conservadora, mientras que otras personas eligieron disfrutar de alguna de las propuestas gastronómicas que hay a lo largo de todo el predio.

La programación musical incluyó el viernes un tributo a Charly García, con canciones que recorrieron toda su trayectoria, y una gran fiesta popular en el parque, con artistas que hicieron que nadie quedara sentado.

Este sábado fue el turno del rock local, y qué mejor escenario que el del Anfiteatro municipal para lograr una perfecta conexión del público con su música. Allí se presentaron Mercedes Borrell, seguida del rock de Ike Parodi y Los Picantes. Luego tuvo lugar el encuentro histórico de Baglietto/Vitale, y continuó con un set especial de vinilo de Andrea G, los Killer Burritos y La Grecia.

Mientras tanto, el parque Urquiza fue puro movimiento con pulso urbano, de la mano de DJ Simo, Azul Velázquez, Amira, Crema, Lisandro Skar y el cierre de Groovin´Bohemia.

Lo que viene para el domingo

La gran fiesta de cierre tendrá en el Anfiteatro una noche con música electrónica e indie. La apertura será de Eugenia Rov, seguida del synth-pop de Matilda y Deep Mariano, referente rosarino con sello en Berlín e Ibiza. Al final de la noche será el turno de Silvestre y la Naranja.

El escenario del parque se prepara para lo mejor de la cumbia santafesina con la apertura de DJ China, la potencia de Abril Borga y La Pedro Pontes. A continuación, Los Peñaloza y Freddy y Los Solares harán bailar a toda la familia y despedir a esta edición a lo grande.

Un festival más allá de los recitales

Además de los shows, Faro propone una experiencia integral que se despliega en distintos sectores del predio. Hay espacios especialmente pensados para la primera infancia, con juegos y propuestas participativas, y otros destinados a niñas y niños para la construcción de objetos que acompañan el recorrido por el festival.

El Museo Experimental de Ciencias participa con una propuesta que traslada parte de sus actividades al parque, a través de dispositivos de observación como microscopios, periscopios y telescopios, que invitan a mirar lo cotidiano desde otras perspectivas. En ese espacio también interviene el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, con experiencias científicas abiertas al público.

Cerca del Anfiteatro se ubican propuestas de artistas emergentes, con obras del Centro de Expresiones Contemporáneas y el Museo Aerosolar. En las inmediaciones del Planetario funciona el espacio NERD, dedicado al arte tecnológico. En el centro del predio se concentra la feria de diseño local, con 20 proyectos rosarinos seleccionados por la Secretaría de Cultura y Educación, y junto al sector gastronómico se desarrolla el gran picnic colectivo.

>> Leer más: Festival Faro: entradas, objetos permitidos, mapa del predio y transportes especiales

Otro de los espacios destacados es la Mini Escuela Ciclista, a cargo del programa Calle Recreativa, que funciona de 19 a 0 y permite que personas de distintas edades circulen en bicicleta dentro del predio, con acompañamiento y bicicletas adaptadas.

Acceso y continuidad

El ingreso al festival es gratuito, pero requiere la descarga previa de un código QR para personas mayores de 12 años, disponible en el sitio oficial del municipio. FARO continuará este domingo con una jornada dedicada a la música electrónica, el indie pop y la cumbia santafesina, como cierre de esta edición.

Noticias relacionadas
Pablo Javkin retomará sus tareas el domingo 8 de febrero

Pablo Javkin delega sus funciones a Schmuck por una semana

El calor se hará presente de nuevo en Rosario y el tiempo será agobiante durante varios días.

Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas

Los técnicos de CONICET altamente capacitados llevan adelante la preparación de muestras y operación del complejo equipamiento de la UEM. En la foto: Enrique Morales y Alejo Cantoia.

La única unidad del país que mide el peso de biofármacos para tratar tumores funciona en Rosario

Partida desde la estación Rosario Norte del servicio de tren Rosario-Retiro.

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, aseguran que hoy el servicio es casi inexistente

Ver comentarios

Las más leídas

Central siempre se las arregla para complicar a River en el Gigante de Arroyito

Central siempre se las arregla para complicar a River en el Gigante de Arroyito

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, aseguran que hoy el servicio es casi inexistente

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, aseguran que hoy el servicio es casi inexistente

Central vendió la mitad del pase de uno de sus delanteros, que ya se fue del club

Central vendió la mitad del pase de uno de sus delanteros, que ya se fue del club

Boca vs. Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Boca vs. Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Lo último

Festival Faro encendió el verano en Rosario y va por un cierre fuerte en su cuarta edición

Festival Faro encendió el verano en Rosario y va por un cierre fuerte en su cuarta edición

Pablo Javkin delega sus funciones a Schmuck por una semana

Pablo Javkin delega sus funciones a Schmuck por una semana

Desbaratan una banda de narcos que operaba en el norte de la provincia de Santa Fe

Desbaratan una banda de narcos que operaba en el norte de la provincia de Santa Fe

Festival Faro encendió el verano en Rosario y va por un cierre fuerte en su cuarta edición

El parque Urquiza tuvo dos jornadas con alta participación del público y se prepara para cerrar este domingo con propuestas musicales para todos los gustos

Festival Faro encendió el verano en Rosario y va por un cierre fuerte en su cuarta edición
La única unidad del país que mide el peso de biofármacos para tratar tumores funciona en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La ciudad

La única unidad del país que mide el peso de biofármacos para tratar tumores funciona en Rosario

Imputarán por un caso de abuso sexual a un fiscal del MPA de Vera

Por Claudio Berón

Policiales

Imputarán por un caso de abuso sexual a un fiscal del MPA de Vera

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, aseguran que hoy el servicio es casi inexistente
LA CIUDAD

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, aseguran que hoy el servicio es casi inexistente

Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas
La ciudad

Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas

La familia de uno de los menores acusados por el crimen de Jeremías Monzón reveló detalles de la causa
La Región

La familia de uno de los menores acusados por el crimen de Jeremías Monzón reveló detalles de la causa

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central siempre se las arregla para complicar a River en el Gigante de Arroyito

Central siempre se las arregla para complicar a River en el Gigante de Arroyito

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, aseguran que hoy el servicio es casi inexistente

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, aseguran que hoy el servicio es casi inexistente

Central vendió la mitad del pase de uno de sus delanteros, que ya se fue del club

Central vendió la mitad del pase de uno de sus delanteros, que ya se fue del club

Boca vs. Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Boca vs. Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Adultos mayores y familias enteras: cómo cambió la población en situación de calle en Rosario

Adultos mayores y familias enteras: cómo cambió la población en situación de calle en Rosario

Ovación
Newells viaja para enfrentar a Boca con una gran noticia: el Colo Ramírez entre los concentrados
OVACIÓN

Newell's viaja para enfrentar a Boca con una gran noticia: el Colo Ramírez entre los concentrados

Newells viaja para enfrentar a Boca con una gran noticia: el Colo Ramírez entre los concentrados

Newell's viaja para enfrentar a Boca con una gran noticia: el Colo Ramírez entre los concentrados

Boca vs. Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Boca vs. Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central vs. River: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central vs. River: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Policiales
Desbaratan una banda de narcos que operaba en el norte de la provincia de Santa Fe
Policiales

Desbaratan una banda de narcos que operaba en el norte de la provincia de Santa Fe

Allanamiento y secuestro de drogas en barrio Industrial

Allanamiento y secuestro de drogas en barrio Industrial

Imputarán por un caso de abuso sexual a un fiscal del MPA de Vera

Imputarán por un caso de abuso sexual a un fiscal del MPA de Vera

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024

La Ciudad
Festival Faro encendió el verano en Rosario y va por un cierre fuerte en su cuarta edición
La Ciudad

Festival Faro encendió el verano en Rosario y va por un cierre fuerte en su cuarta edición

Pablo Javkin delega sus funciones a Schmuck por una semana

Pablo Javkin delega sus funciones a Schmuck por una semana

Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas

Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas

La única unidad del país que mide el peso de biofármacos para tratar tumores funciona en Rosario

La única unidad del país que mide el peso de biofármacos para tratar tumores funciona en Rosario

Santa Fe enviará cincuenta brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia
La Ciudad

Santa Fe enviará cincuenta brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia

Alertan por el cierre de exportaciones santafesinas de biodiesel a Europa
Economía

Alertan por el cierre de exportaciones santafesinas de biodiesel a Europa

Patricia Bullrich recibió a familiares de Jeremías Monzón
Política

Patricia Bullrich recibió a familiares de Jeremías Monzón

Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado
LA CIUDAD

Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado

Apuñalaron a un hombre en la Plaza 25 de Mayo en una presunta pelea
Policiales

Apuñalaron a un hombre en la Plaza 25 de Mayo en una presunta pelea

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca
POLICIALES

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento
Policiales

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento

Murió la motociclista de 16 años que chocó con un camión en Puerto San Martín
LA REGION

Murió la motociclista de 16 años que chocó con un camión en Puerto San Martín

Litoral Gas anunció un nuevo aumento de tarifas a partir de febrero
Economía

Litoral Gas anunció un nuevo aumento de tarifas a partir de febrero

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios
La Ciudad

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024
Policiales

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024

El hermano de Narela Barreto, la argentina asesinada en Los Ángeles: Pasó en la calle
Información General

El hermano de Narela Barreto, la argentina asesinada en Los Ángeles: "Pasó en la calle"

Imputaron a un joven por el homicidio de un hombre ligado a Los Monos y dos balaceras
Policiales

Imputaron a un joven por el homicidio de un hombre ligado a Los Monos y dos balaceras

Para evitar un paro de colectivos: la UTA y empresas de transporte se reúnen este viernes
Información General

Para evitar un paro de colectivos: la UTA y empresas de transporte se reúnen este viernes

Autonomía: Rosario recibe donación sin pasar por el Concejo Municipal
La Ciudad

Autonomía: Rosario recibe donación sin pasar por el Concejo Municipal

Qué es la Emergencia Ígnea decretada por el gobierno frente a los incendios en la Patagonia
Política

Qué es la Emergencia Ígnea decretada por el gobierno frente a los incendios en la Patagonia

El socialismo quiere tallar en el proyecto de ley orgánica de municipios

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El socialismo quiere tallar en el proyecto de ley orgánica de municipios

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?
Política

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

Crimen de Jeremías: la madre de la chica presa, acusada de colaborar
Policiales

Crimen de Jeremías: la madre de la chica presa, acusada de colaborar

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales
La Ciudad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales