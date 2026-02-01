La Capital | Policiales | nena

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico

La menor recibió un disparo en el abdomen y fue derivada al Vilela. Su madre también resultó herida tras la balacera y fue llevada al Heca

1 de febrero 2026 · 15:12hs
La nena ingresó al Vilela con una herida de bala en el abdomen. 

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

La nena ingresó al Vilela con una herida de bala en el abdomen. 

La nena herida producto de una balacera en barrio Tablada este sábado se encuentra estable y respirando por sus propios medios. La menor recibió un disparo en el abdomen y fue derivada al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde se le pudo extraer el proyectil.

La nena de seis años resultó herida en una balacera ocurrida en la zona de Convención y 24 de Septiembre. Tras el ataque, la menor fue llevada de inmediato al Hospital Roque Sáenz Peña, donde fue atendida por una pediatra que diagnosticó una herida de arma de fuego con orificio de entrada en el abdomen.

Poco después, fue derivada en una ambulancia del Sies al Hospital de Niños Víctor J. Vilela para una atención de mayor complejidad. Según afirmaron las autoridades del hospital, ingresó directamente al quirófano, donde se constató que tenía una lesión a nivel del intestino delgado y hepática.

Afortunadamente se le pudo extraer el proyectil. La menor permanece compensada hemodinámicamente, estable y con control del dolor. Además. respira por sus propios medios y se encuentra estable.

Balacera y otros heridos

Según información policial, el episodio ocurrió alrededor de las 22 del sábado en la zona de Convención y 24 de Septiembre, en barrio Tablada.

Minutos más tarde del ingreso de la nena al Vilela, se presentó en el mismo hospital una mujer que se identificó como la madre de la niña, de 30 años, quien también presentaba heridas de arma de fuego en un brazo y una pierna. Tras ser evaluada, fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

Desde el Heca informaron que la paciente ingresó con fractura en el primer dedo del pie derecho y una fractura en el epicóndilo del codo derecho. Su estado es estable y se evaluaba el alta médica en el transcurso del día.

En paralelo, cerca de las 22.10 ingresó por sus propios medios al Hospital Roque Sáenz Peña un hombre de 29 años, domiciliado en la zona de Cepeda al 3600, con una herida de arma de fuego en el muslo izquierdo. Según el parte médico, no se constataron lesiones óseas ni vasculares, por lo que recibió el alta.

Luego un hombre de 63 años también fue trasladado al Roque Sáenz Peña. Allí se le diagnosticó heridas de arma de fuego en costilla derecha, y a posterior fue trasladado a Hospital Centenario.

La fiscalía en turno dispuso el resguardo de la escena y la intervención de peritos para determinar la mecánica del ataque, el recorrido de los disparos y la posible vinculación entre los heridos. Hasta el momento no se informaron personas detenidas.

