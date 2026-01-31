La Capital | La Florida

Sólo en enero más de 52 mil visitantes pasaron por La Florida y más de la mitad son fieles a la playa local

El balneario municipal vivió un enero intenso, con picos de concurrencia y una agenda deportiva de jerarquía nacional e internacional

31 de enero 2026 · 06:10hs
Sólo en enero más de 52 mil visitantes pasaron por La Florida y más de la mitad son fieles a la playa local

Foto: Gustavo de los Ríos / La Capital

El balneario La Florida atravesó un enero de alta actividad con más de 52.000 ingresos registrados durante el mes. La afluencia sostenida a lo largo de las semanas convirtió al balneario como punto de encuentro para rosarinos, turistas y visitantes de toda la región. Según relevamientos oficiales, la mitad de los asistentes visita las playas de Rosario desde hace más de 5 años.

El 24 de enero se convirtió en la jornada de mayor concurrencia del mes, con 5.978 ingresos en un solo día. Ese movimiento se potenció durante ese mismo fin de semana, que fue el de mayor afluencia de todo enero, con más de 10.600 ingresos acumulados, consolidando a La Florida como uno de los espacios públicos más elegidos del verano.

Para Patricio Alday, presidente de Costanera Rosario: "Enero mostró una respuesta enorme del público, con muchísima gente eligiendo la playa y acompañando una programación que logró sostener altos niveles de concurrencia durante todo el mes”. En ese sentido, destacó el impacto positivo de los eventos deportivos.

Ese fin de semana de mayor concurrencia coincidió además con la finalización de la cuarta etapa del Circuito Argentino de Vóley Playa y con la realización de un festival de cumbia, con producción de Brindis TV, que sumó un fuerte atractivo cultural a la propuesta del balneario. Sobre el escenario se presentaron La Nueva Luna y Kaniche, entre otros referentes de la música tropical.

La Florida 30.1 (1)

Todos los eventos deportivos y la mayoría de las actividades culturales, incluido este festival, se desarrollaron sin costo adicional, ya que el acceso estuvo contemplado con el valor de la entrada general al balneario, fijada en 4.000 pesos. "Esta decisión permitió ampliar el alcance de la propuesta y facilitar el acceso a espectáculos y competencias de calidad", destacó Alday.

Eventos que ponen en agenda a Rosario

Durante la primera quincena de enero, el balneario fue sede de la Copa Tricentenario Ciudad de Rosario, un torneo internacional de fútbol playa que reunió a equipos de gran trayectoria y figuras de primer nivel. El certamen contó con la participación de Argentino de Rosario, Boca Juniors, San Lorenzo de Almagro y Sportivo Luqueño de Paraguay, entre otros.

Entre las presencias destacadas del torneo estuvo Lucas Ponzetti, capitán de la Selección Argentina de fútbol playa, cuya participación le dio un marco internacional al evento y posicionó a La Florida como sede de competencias de alto nivel.

>> Leer más: Alberdi, La Florida y Costa alta: los empresarios salen a jugar fuerte esta temporada

Hacia el cierre del mes, La Florida volvió a ser protagonista con la realización de la cuarta etapa del Circuito Argentino de Vóley Playa, que reunió a las mejores parejas del país. El torneo contó con la presencia del olímpico Tomás Capogrosso, uno de los referentes del vóley playa nacional e internacional, quien se consagró ganador de la fecha disputada en Rosario.

Además de la intensa agenda deportiva, La Florida volvió poner en agenda este verano propuestas culturales. Tal como viene ocurriendo desde la temporada 2025, durante enero se desarrollaron cursos de escritura, talleres de lectura, espacios de encuentro vinculados a la palabra, además de recitales, transmisiones de radio y streaming en vivo y actividades culturales abiertas, que se sumaron a la propuesta recreativa habitual.

La Florida 30.1 (3)

Esta combinación de deporte, cultura y disfrute al aire libre permitió extender los tiempos de permanencia del público y reforzar el carácter de La Florida "como un espacio plural, accesible y pensado para distintas edades e intereses", apuntó Alday.

La Florida por los rosarinos

De acuerdo a una encuesta realizada en el propio balneario, con el objetivo de relevar información que permita seguir mejorando los servicios y la experiencia del público, los resultados confirman que La Florida es un espacio elegido por personas de toda la ciudad y no solo de la zona norte. El estudio muestra una procedencia diversa: el 27,7% de quienes asisten proviene de la zona norte, mientras que el 20% llega desde el oeste, el 15,4% desde el centro, otro 15,4% desde la zona sur y el 13,8% desde el este, a lo que se suma un 7,7% de visitantes de otras zonas. Esta distribución territorial consolida al balneario como un verdadero punto de encuentro metropolitano.

>> Leer más: Ante la ola de calor de año nuevo, cientos de rosarinos se volcaron a La Florida y las piletas del parque Alem

Otro de los datos relevantes del estudio está vinculado a las formas de llegada y la accesibilidad. Casi la mitad del público accede a La Florida sin utilizar vehículo particular: el 36,9% lo hace en colectivo y el 12,3% llega caminando.

La Florida 30.1 (2)

El relevamiento también permitió dimensionar el peso del público fiel, que sostiene la afluencia temporada tras temporada. Más del 50% de las personas encuestadas manifestó concurrir a La Florida desde hace más de cinco años, de las cuales un 20% señaló hacerlo desde hace más de diez años. Al mismo tiempo, a ese núcleo se suma la llegada de nuevos visitantes, ya que más del 15% afirmó que comenzó a venir este año.

Finalmente, entre los principales motivos por los cuales las personas eligen La Florida se destacan la limpieza y la comodidad del predio, mencionadas por casi el 50% de los encuestados, junto con el valor accesible de la entrada. "Estos indicadores aparecen como ejes centrales de la experiencia del público y aportan información clave para continuar fortaleciendo una propuesta de calidad, inclusiva y pensada para públicos diversos", recalcó Aldaz.

Ver comentarios

Las más leídas

Newells: un jugador intimó a la dirigencia para practicar con el plantel de primera división

Newell's: un jugador intimó a la dirigencia para practicar con el plantel de primera división

Un almacén del macrocentro cumplió 45 años y lo festejó en la vereda con los vecinos

Un almacén del macrocentro cumplió 45 años y lo festejó en la vereda con los vecinos

Newells: ataque renovado y once definido para ir por el batacazo ante Boca

Newell's: ataque renovado y once definido para ir por el batacazo ante Boca

Todo sobre la fecha 3 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros

Todo sobre la fecha 3 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros

Lo último

Boca vs. Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Boca vs. Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central vs. River: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central vs. River: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Mi Santa Fe: la aplicación que concentra documentos, trámites y servicios digitales de la provincia

Mi Santa Fe: la aplicación que concentra documentos, trámites y servicios digitales de la provincia

De adultos mayores solos a familias enteras: cómo cambió la población en situación de calle en Rosario

Casi mil personas fueron expulsadas a la calle en la ciudad y forman un grupo heterogéneo donde confluyen la salud mental, el consumo de sustancias, la crisis económica y social

De adultos mayores solos a familias enteras: cómo cambió la población en situación de calle en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
Sólo en enero más de 52 mil visitantes pasaron por La Florida y más de la mitad son fieles a la playa local

Sólo en enero más de 52 mil visitantes pasaron por La Florida y más de la mitad son fieles a la playa local

El merendero que enciende la pasión por la fotografía en Empalme Graneros

Por Matías Petisce
La Ciudad

El merendero que enciende la pasión por la fotografía en Empalme Graneros

Causa fentanilo: piden investigar 159 casos, pero desde Rosario advierten que son muchos más

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Causa fentanilo: piden investigar 159 casos, pero desde Rosario advierten que "son muchos más"

Trova rosarina y ritmos urbanos copan el Festival Faro: la programación de este sábado
La Ciudad

Trova rosarina y ritmos urbanos copan el Festival Faro: la programación de este sábado

Ley de municipios: Unidos se toma una semana más para cocinar acuerdos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: Unidos se toma una semana más para cocinar acuerdos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells: un jugador intimó a la dirigencia para practicar con el plantel de primera división

Newell's: un jugador intimó a la dirigencia para practicar con el plantel de primera división

Un almacén del macrocentro cumplió 45 años y lo festejó en la vereda con los vecinos

Un almacén del macrocentro cumplió 45 años y lo festejó en la vereda con los vecinos

Newells: ataque renovado y once definido para ir por el batacazo ante Boca

Newell's: ataque renovado y once definido para ir por el batacazo ante Boca

Todo sobre la fecha 3 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros

Todo sobre la fecha 3 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros

La Argentina podría recibir deportados de otras nacionalidades desde EEUU

La Argentina podría recibir deportados de otras nacionalidades desde EEUU

Ovación
Rosario Central vs. River: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura
Ovación

Rosario Central vs. River: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central vs. River: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central vs. River: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Central se la hace difícil a River en el Gigante de Arroyito

Central se la hace difícil a River en el Gigante de Arroyito

Rosario Challenger: todo listo para que en Jockey se viva otra gran fiesta del tenis

Rosario Challenger: todo listo para que en Jockey se viva otra gran fiesta del tenis

Policiales
Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024
Policiales

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024

Apuñalaron a un hombre en la Plaza 25 de Mayo en una presunta pelea

Apuñalaron a un hombre en la Plaza 25 de Mayo en una presunta pelea

Robo en un country de la zona oeste: se llevaron dólares y joyas

Robo en un country de la zona oeste: se llevaron dólares y joyas

Imputaron a un joven por el homicidio de un hombre ligado a Los Monos y dos balaceras

Imputaron a un joven por el homicidio de un hombre ligado a Los Monos y dos balaceras

La Ciudad
Mi Santa Fe: la aplicación que concentra documentos, trámites y servicios digitales de la provincia
La Ciudad

Mi Santa Fe: la aplicación que concentra documentos, trámites y servicios digitales de la provincia

Trova rosarina y ritmos urbanos copan el Festival Faro: la programación de este sábado

Trova rosarina y ritmos urbanos copan el Festival Faro: la programación de este sábado

El tsunami de fuego que cambia la Patagonia: un rosarino cuenta cómo se viven los incendios en Chubut

El "tsunami de fuego" que cambia la Patagonia: un rosarino cuenta cómo se viven los incendios en Chubut

El merendero que enciende la pasión por la fotografía en Empalme Graneros

El merendero que enciende la pasión por la fotografía en Empalme Graneros

Murió la motociclista de 16 años que chocó con un camión en Puerto San Martín
LA REGION

Murió la motociclista de 16 años que chocó con un camión en Puerto San Martín

Litoral Gas anunció un nuevo aumento de tarifas a partir de febrero
Economía

Litoral Gas anunció un nuevo aumento de tarifas a partir de febrero

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios
La Ciudad

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024
Policiales

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024

El DJ John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera 
Zoom

El DJ John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera 

El hermano de Narela Barreto, la argentina asesinada en Los Ángeles: Pasó en la calle
Información General

El hermano de Narela Barreto, la argentina asesinada en Los Ángeles: "Pasó en la calle"

Imputaron a un joven por el homicidio de un hombre ligado a Los Monos y dos balaceras
Policiales

Imputaron a un joven por el homicidio de un hombre ligado a Los Monos y dos balaceras

Para evitar un paro de colectivos: la UTA y empresas de transporte se reúnen este viernes
Información General

Para evitar un paro de colectivos: la UTA y empresas de transporte se reúnen este viernes

Autonomía: Rosario recibe donación sin pasar por el Concejo Municipal
La Ciudad

Autonomía: Rosario recibe donación sin pasar por el Concejo Municipal

Viernes caluroso en la previa de una semana que no dará tregua
La Ciudad

Viernes caluroso en la previa de una semana que no dará tregua

Qué es la Emergencia Ígnea decretada por el gobierno frente a los incendios en la Patagonia
Política

Qué es la Emergencia Ígnea decretada por el gobierno frente a los incendios en la Patagonia

El socialismo quiere tallar en el proyecto de ley orgánica de municipios

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El socialismo quiere tallar en el proyecto de ley orgánica de municipios

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?
Política

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

Crimen de Jeremías: la madre de la chica presa, acusada de colaborar
Policiales

Crimen de Jeremías: la madre de la chica presa, acusada de colaborar

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía
Policiales

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales
La Ciudad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales

El gobierno firmará el decreto de emergencia ígnea por los incendios del sur
Política

El gobierno firmará el decreto de emergencia ígnea por los incendios del sur

La Justicia contabilizó 111 muertes en el país por fentanilo contaminado
Información General

La Justicia contabilizó 111 muertes en el país por fentanilo contaminado

Se confirmó que Newells no podrá contar ante Boca con dos titulares y su posible sustituto
OVACIÓN

Se confirmó que Newell's no podrá contar ante Boca con dos titulares y su posible sustituto

Ignacio Ovando: Soy muy fiel a mi juego y me está dando resultados
OVACIÓN

Ignacio Ovando: "Soy muy fiel a mi juego y me está dando resultados"