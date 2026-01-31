Sólo en enero más de 52 mil visitantes pasaron por La Florida y más de la mitad son fieles a la playa local

El balneario municipal vivió un enero intenso, con picos de concurrencia y una agenda deportiva de jerarquía nacional e internacional

El balneario La Florida atravesó un enero de alta actividad con más de 52.000 ingresos registrados durante el mes . La afluencia sostenida a lo largo de las semanas convirtió al balneario como punto de encuentro para rosarinos, turistas y visitantes de toda la región. Según relevamientos oficiales, la mitad de los asistentes visita las playas de Rosario desde hace más de 5 años.

El 24 de enero se convirtió en la jornada de mayor concurrencia del mes, con 5.978 ingresos en un solo día . Ese movimiento se potenció durante ese mismo fin de semana, que fue el de mayor afluencia de todo enero, con más de 10.600 ingresos acumulados, consolidando a La Florida como uno de los espacios públicos más elegidos del verano.

Para Patricio Alday , presidente de Costanera Rosario: "Enero mostró una respuesta enorme del público, con muchísima gente eligiendo la playa y acompañando una programación que logró sostener altos niveles de concurrencia durante todo el mes” . En ese sentido, destacó el impacto positivo de los eventos deportivos.

Ese fin de semana de mayor concurrencia coincidió además con la finalización de la cuarta etapa del Circuito Argentino de Vóley Playa y con la realización de un festival de cumbia, con producción de Brindis TV, que sumó un fuerte atractivo cultural a la propuesta del balneario. Sobre el escenario se presentaron La Nueva Luna y Kaniche , entre otros referentes de la música tropical.

La Florida 30.1 (1) Foto: Gustavo de los Ríos / La Capital

Todos los eventos deportivos y la mayoría de las actividades culturales, incluido este festival, se desarrollaron sin costo adicional, ya que el acceso estuvo contemplado con el valor de la entrada general al balneario, fijada en 4.000 pesos. "Esta decisión permitió ampliar el alcance de la propuesta y facilitar el acceso a espectáculos y competencias de calidad", destacó Alday.

Eventos que ponen en agenda a Rosario

Durante la primera quincena de enero, el balneario fue sede de la Copa Tricentenario Ciudad de Rosario, un torneo internacional de fútbol playa que reunió a equipos de gran trayectoria y figuras de primer nivel. El certamen contó con la participación de Argentino de Rosario, Boca Juniors, San Lorenzo de Almagro y Sportivo Luqueño de Paraguay, entre otros.

Entre las presencias destacadas del torneo estuvo Lucas Ponzetti, capitán de la Selección Argentina de fútbol playa, cuya participación le dio un marco internacional al evento y posicionó a La Florida como sede de competencias de alto nivel.

>> Leer más: Alberdi, La Florida y Costa alta: los empresarios salen a jugar fuerte esta temporada

Hacia el cierre del mes, La Florida volvió a ser protagonista con la realización de la cuarta etapa del Circuito Argentino de Vóley Playa, que reunió a las mejores parejas del país. El torneo contó con la presencia del olímpico Tomás Capogrosso, uno de los referentes del vóley playa nacional e internacional, quien se consagró ganador de la fecha disputada en Rosario.

Además de la intensa agenda deportiva, La Florida volvió poner en agenda este verano propuestas culturales. Tal como viene ocurriendo desde la temporada 2025, durante enero se desarrollaron cursos de escritura, talleres de lectura, espacios de encuentro vinculados a la palabra, además de recitales, transmisiones de radio y streaming en vivo y actividades culturales abiertas, que se sumaron a la propuesta recreativa habitual.

La Florida 30.1 (3) Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Esta combinación de deporte, cultura y disfrute al aire libre permitió extender los tiempos de permanencia del público y reforzar el carácter de La Florida "como un espacio plural, accesible y pensado para distintas edades e intereses", apuntó Alday.

La Florida por los rosarinos

De acuerdo a una encuesta realizada en el propio balneario, con el objetivo de relevar información que permita seguir mejorando los servicios y la experiencia del público, los resultados confirman que La Florida es un espacio elegido por personas de toda la ciudad y no solo de la zona norte. El estudio muestra una procedencia diversa: el 27,7% de quienes asisten proviene de la zona norte, mientras que el 20% llega desde el oeste, el 15,4% desde el centro, otro 15,4% desde la zona sur y el 13,8% desde el este, a lo que se suma un 7,7% de visitantes de otras zonas. Esta distribución territorial consolida al balneario como un verdadero punto de encuentro metropolitano.

>> Leer más: Ante la ola de calor de año nuevo, cientos de rosarinos se volcaron a La Florida y las piletas del parque Alem

Otro de los datos relevantes del estudio está vinculado a las formas de llegada y la accesibilidad. Casi la mitad del público accede a La Florida sin utilizar vehículo particular: el 36,9% lo hace en colectivo y el 12,3% llega caminando.

La Florida 30.1 (2) Foto: Virginia Benedetto / La Capital

El relevamiento también permitió dimensionar el peso del público fiel, que sostiene la afluencia temporada tras temporada. Más del 50% de las personas encuestadas manifestó concurrir a La Florida desde hace más de cinco años, de las cuales un 20% señaló hacerlo desde hace más de diez años. Al mismo tiempo, a ese núcleo se suma la llegada de nuevos visitantes, ya que más del 15% afirmó que comenzó a venir este año.

Finalmente, entre los principales motivos por los cuales las personas eligen La Florida se destacan la limpieza y la comodidad del predio, mencionadas por casi el 50% de los encuestados, junto con el valor accesible de la entrada. "Estos indicadores aparecen como ejes centrales de la experiencia del público y aportan información clave para continuar fortaleciendo una propuesta de calidad, inclusiva y pensada para públicos diversos", recalcó Aldaz.