El BCRA admitió que el "proceso de desinflación" enfrenta riesgos

La incertidumbre deriva del cambio en la composición de la canasta del Indec, que debutará con la medición de enero

El Banco Central ( BCRA ) volvió a dar a conocer sus lineamientos, proyecciones y evaluaciones económicas a través del Informe de Política Monetaria.

El Banco Central ( BCRA ) volvió a dar a conocer sus lineamientos, proyecciones y evaluaciones económicas a través del Informe de Política Monetaria (Ipom), una publicación trimestral que esta gestión había decidido discontinuar. Allí, reveló que vislumbra riesgos en el proceso de desinflación en el corto plazo, reafirmó sus perspectivas para la evolución de la demanda de dinero, blanqueó la situación de las reservas y anticipó cuáles son las partidas presupuestarias que el equipo económico tiene en la mira para blindar el resultado fiscal de 2026.

En el extenso Ipom, el BCRA destaca la desaceleración experimentada por el IPC a lo largo de los últimos dos años. Lo novedoso es que la autoridad monetaria admite que, en el primer trimestre de este año, el proceso de desinflación “enfrenta riesgos”.

Desde su óptica, están ligados a factores de carácter estacional y la incertidumbre derivada del cambio en la composición de la canasta del Indec, que debutará con la medición de enero, combinados con la aplicación del nuevo régimen de subsidios, que implica un salto en las tarifas energéticas.

“Entre los factores de riesgo se puede mencionar: primero, la estacionalidad del agrupado carnes y derivados, que puede afectar la categoría Núcleo del IPC; la corrección prevista en las tarifas residenciales de electricidad y gas por la readecuación del esquema de subsidios, con impacto en la categoría Regulados; y los aumentos en el agrupado Educación (Regulados) y en rendas de vestir (Estacionales), en este último caso asociado al cambio de temporada para la ropa”, argumentó el BCRA.

Gremios contra la reforma laboral

El Sindicato de Obreros y Empleados del Puerto y la Industria (Soepu) participó en la sede de la UOM nacional del encuentro que reunió a más de ochenta organizaciones para decidir un plan de lucha contra el proyecto de reforma laboral.

>> Leer más: Reforma laboral: gremios nacionales marchan a Córdoba y Rosario

“No hay ni uno solo de los más de 120 artículos de esta reforma que beneficie a los trabajadores, y que no estamos discutiendo retoques parciales, sino un proyecto completo que avanza directamente contra nuestros derechos”, destacó el secretario adjunto del gremio Juan Cappa.

Como resultado del encuentro, las organizaciones sindicales resolvieron avanzar en un plan nacional de lucha, con movilizaciones y acciones en distintos puntos del país.

También el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, que lidera el Capitán Mariano Moreno, confirmó su participación activa en el plan de lucha que inician gremios de la CGT y las dos CTA.

El dirigente reivindicó la mesa sindical organizada en la UOM: “Encontramos una necesidad común de salir a defender los derechos de los trabajadores contra un proyecto escrito por los bufetes de abogados de las empresas”