Un motociclista fue hospitalizado tras derrapar y prenderse fuego su moto en bulevar Oroño

El siniestro ocurrió este sábado por la mañana en la zona sur. El conductor sufrió traumatismos y una quemadura y fue trasladado al Heca

31 de enero 2026 · 11:11hs
Motociclista hospitalizado tras derrapar e incendiarse su moto en bulevar Oroño y Batlle y Ordóñez

Motociclista hospitalizado tras derrapar e incendiarse su moto en bulevar Oroño y Batlle y Ordóñez

Un motociclista de 23 años fue hospitalizado este viernes por la mañana luego de derrapar con su vehículo y provocar un incendio en la moto que conducía, en la intersección de bulevar Oroño y Batlle y Ordóñez, en la zona sur de Rosario.

El hecho se registró alrededor de las 6.25 frente al hipermercado Libertad, sobre la mano norte-sur de bulevar Oroño. Según las primeras informaciones, al arribar al lugar, los bomberos constataron que una moto marca Guerrero, tipo Custom, de color blanco y sin dominio visible, se encontraba caída sobre la cinta asfáltica, en sentido norte-sur, con un principio de incendio activo. El rodado es propulsado a combustible líquido y, de acuerdo a las primeras actuaciones, habría derrapado momentos antes del inicio del fuego.

Al momento del arribo de las unidades, no había personas intentando extinguir el incendio. El personal actuante, equipado con elementos de protección personal y equipo de respiración autónoma, realizó las tareas de extinción mediante una línea devanadera semirrígida proveniente del móvil 8090.

El operativo demandó aproximadamente 40 minutos e incluyó la extinción total del foco ígneo, tareas de remoción y el relevamiento de datos en el lugar.

El incendio afectó el asiento del conductor, partes plásticas, el filtro, la cubierta trasera y el acumulador de energía del rodado. En el lugar se hizo presente el propietario de la motocicleta, un joven de 23 años, domiciliado en Rosario.

Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias diagnosticó al conductor con traumatismos y una quemadura en el miembro inferior derecho, por lo que fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) para una mejor evaluación y atención médica.

También intervino un móvil del Comando Radioeléctrico, que colaboró con el ordenamiento del tránsito y la preservación de la escena.

