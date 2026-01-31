A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, aseguran que hoy el servicio es casi inexistente
Desde la Asociación Amigos del Riel recordaron lo que significó para el país la conexión con Buenos Aires, pero advierten que ahora "es un fantasma de lo que llegó a ser"
31 de enero 2026·14:59hs
Este domingo 2 de febrero se cumplirán 140 años del primer tren que conectó Rosario con Retiro. La fecha trae desde el pasado el esplendor y el valor que tuvo el servicio de trenes a Buenos Aires, tanto para la ciudad como para el resto del país. Un sistema de comunicación que no sólo sirvió para conectar a los ciudadanos, sino que llevó el progreso a pequeñas y medianas poblaciones.
En la actualidad, el servicio de pasajeros en el país está prácticamente desmantelado, sólo funciona regularmente la red que interconecta al Gran Buenos Aires y el servicio Rosario-Retiro apenas se cumple, con graves falencias. Y no hay atisbo de que al gobierno nacional le interese revivir, aunque sea mínimaente, esa conexión entre Rosario y la Capital Federal.
Carlos Fernández Priotti, referente de la organización no gubernamental Amigos del Riel, recordó el lugar que ocupaba Rosario hace 140 años cuando la red ferroviaria del país estaba dividida en dos grandes sistemas y la Cuna de la Bandera, como cabecera de uno de ellos, pasó a tener línea directa con Retiro. "Hoy por hoy, el corredor entre Rosario y Buenos Aires es un fantasma de lo que llegó a ser en su momento", afirmó.
Rosario cabecera de un sistema ferroviario
En declaraciones a LT8, Fernández Priotti rememoró cómo fue el impacto del ferrocarril hace 140 años: “El servicio a Retiro fue una necesidad muy sentida en Rosario. No fue el primer ferrocarril en la ciudad. Veinte años antes estaba el tren que iba a Córdoba. Durante 20 años, Rosario fue la cabecera de un sistema ferroviario que cubría gran parte del interior de la Argentina y que estaba separado del sistema ferroviario que se irradiaba desde la ciudad de Buenos Aires hacia el interior de la provincia de Buenos Aires”.
“Esa fue una peculiaridad muy notable que no se tiene presente hoy por hoy. Recién en 1886, en esta fecha que se cumple el domingo, se unieron por fin los dos sistemas y entonces hubo comunicación directa entre Rosario y Buenos Aires y todo el interior con Buenos Aires, a través de Rosario”, destacó Fernández Priotti.
Durante los años que funcionó regularmente la conexión ferroviaria, recordó Fernández Priotti, los rosarinos y habitantes de toda la región tenían muchas opciones para viajar a Buenos Aires, incluso para cumplir con cualquier tipo de actividad en la gran ciudad y regresar a Rosario, lo que habla de la cercanía de un servicio que brilló en su momento.
Fernández Priotti detalló: “Había muchas opciones. Dependiendo del día, se podía disponer de siete u ocho trenes por día. En la época de esplendor del ferrocarril, uno podía viajar a Buenos Aires temprano y una vez que terminaba sus asuntos en Capital Federal, tenía múltiples opciones para regresar a Rosario. Si uno se desocupaba a las 6 de la tarde, tenía la opción del Estrella del Norte, que era el tren que seguía a Tucumán. Si lo hacía a las 19, tenía El Rosarino que era más rápido. Y si uno se desocupaba más tarde, podía optar a las 21 por El Rayo de Sol, que iba hacia la ciudad de Córdoba, pasando por Rosario. Finalmente, a las 23 estaba El Santafesino que era un tren nocturno que, pasando por Rosario, llegaba a la mañana del día siguiente a la ciudad de Santa Fe”.
“Todos esos servicios contaban con coche comedor. Si uno viajaba de noche, llegaba a Rosario luego de haber cenado y el viaje se hacía mucho más llevadero. Igualmente, ese trayecto se hacía en tiempos razonables. En tren se llegó a tardar 3 horas 50 minutos en las décadas de los 70 y 80. El viaje entre Rosario y Buenos Aires duraba menos de lo que hoy se hace yendo en auto. Esa fue una de las cosas que se perdieron con el recorte salvaje de trenes que se hizo durante varias décadas y que hoy sigue. Hace pocos días, nos sacaron los trenes a Córdoba y Tucumán. Sólo sigue circulando un servicio diario que es un fantasma de lo que llegó a ser en su momento el corredor entre Rosario y Buenos Aires".
Embed - A 140 AÑOS DEL PRIMER FERROCARRIL ROSARIO - BS.AS - CARLOS F. PRIOTTI
"Los trenes que nos han quitado"
Fernández Priotti se permitió el momento para reflexionar, en otro sentido, con respecto a la pérdida de los servicios ferroviarios para pasajeros en la región, como la cancelación del servicio Rosario-Cañada de Gómez.
"Más de los trenes que hemos perdido, me referiría a los trenes que nos han quitado. Con toda las quitas de servicio que tuvimos, hemos sufrido peor servicio, la falta de calidad, menor oferta de transporte y esto es un ingrediente más de la gran sopa nacional. Con el tren, como usuario tenés una libertad de movimiento y comodidad, de levantarte, caminar, tomar un café, comer algo. Ese valor agregado que tiene el servicio ferroviario es lo que lo hace muy querido por el público, no sólo en Argentina sino en todo el mundo en general. En muchos países se lo revaloriza, se los dota de más servicios y tecnología, y eso la gente lo pondera. Son cosas que perdemos en nuestra calidad de vida. Ojalá volvamos a contar con ese tipo de servicio", finalizó.
