Una nena de 5 años resultó gravemente herida en una balacera en barrio Tablada

El ataque ocurrió en la zona de Convención y 24 de Septiembre. La menor recibió un disparo en el abdomen y fue derivada al Vilela

Una nena de cinco años fue herida de gravedad por un disparo de arma de fuego este sábado por la noche en el sur de Rosario , en el marco de una balacera que dejó además al menos a otros tres adultos lesionados.

Según información policial, el episodio ocurrió alrededor de las 22 en la zona de Convención y 24 de Septiembre, en barrio Tablada. Minutos antes, personal del Comando Radioeléctrico realizaba un control vehicular en bulevar Seguí y Grandoli cuando se acercó una motocicleta con un hombre y una mujer que trasladaban a la menor, herida de bala.

La niña fue llevada de inmediato al Hospital Roque Sáenz Peña, donde fue atendida por una pediatra que diagnosticó una herida de arma de fuego con orificio de entrada en el abdomen. Poco después, fue derivada en ambulancia al Hospital de Niños Víctor J. Vilela para una atención de mayor complejidad.

De acuerdo con el parte médico del Vilela, la menor se encuentra estable, consciente y orientada, aunque con una lesión abdominal grave y estado reservado.

Minutos más tarde, se presentó en el mismo hospital una mujer que se identificó como la madre de la niña, de 30 años,quien también presentaba heridas de arma de fuego en un brazo y una pierna. Tras ser evaluada, fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

Desde el Heca informaron que la paciente ingresó con fractura en el primer dedo del pie derecho y una fractura en el epicóndilo del codo derecho. Su estado es estable y se evaluaba el alta médica en el transcurso del día.

Otros herido y hallazgos en la escena

En paralelo, cerca de las 22.10 ingresó por sus propios medios al Hospital Roque Sáenz Peña un hombre de 29 años, domiciliado en la zona de Cepeda al 3600, con una herida de arma de fuego en el muslo izquierdo. Según el parte médico, no se constataron lesiones óseas ni vasculares, por lo que recibió el alta.

Luego un hombre de 63 años también fue trasladado al Roque Sáenz Peña. Allí se le diagnosticó heridas de arma de fuego en costilla derecha, y a posterior fue trasladado a Hospital Centenario.

Tras los primeros auxilios, personal policial fue comisionado a bulevar Seguí y calle 409, donde vecinos habían denunciado detonaciones de arma de fuego. En un callejón sin salida y en el interior de un pasillo se hallaron al menos seis vainas servidas, además de otros elementos de interés para la causa, que quedaron preservados para las pericias.

La fiscalía en turno dispuso el resguardo de la escena y la intervención de peritos para determinar la mecánica del ataque, el recorrido de los disparos y la posible vinculación entre los heridos. Hasta el momento no se informaron personas detenidas.