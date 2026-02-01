La Capital | Ovación | Central

Novedad en Central: Campaz sería preservado y los titulares de Almirón para recibir a River

El colombiano sería preservado por una molestia física para el duelo de este domingo entre Central y River. El probable equipo canalla y los concentrados.

Por Guillermo Ferretti

1 de febrero 2026 · 09:33hs
Jaminton Campaz fue titular en la victoria de Central ante Racing. Ahora sería preservado con River.

Virginia Benedetto / La Capital

Central recibirá este domingo por la noche, por la tercera fecha del Apertura, a River, rival que hasta acá sumó los 6 puntos en sus primeras dos presentaciones. Una gran cita futbolística entre dos equipos que se prepararon para ser protagonistas del torneo. Los dirigidos por Jorge Almirón buscarán ratificar la gran producción lograda en el triunfo ante Racing en Avellaneda.

Una de las novedades en Central en la previa del cruce con el Millonario es que sería preservado por una molestia física Jaminton Campaz. Si bien el colombiano está concentrado esta vez no sería de la partida para no arriesgarlo. Y surgen dos candidatos a suplantarlo en el carril izquierdo: Gaspar Duarte y Giovanni Cantizano, ambos juveniles de la cantera auriazul.

En cuanto a la realidad canalla, hay que decir que el mal arranque de torneo ante Belgrano en Arroyito parece haber sido superado. La reacción auriazul fue inmediata. Porque tras el debut con derrota ante el Pirata cordobés en el Gigante, Rosario Central logró una gran victoria frente a Racing en el Cilindro, donde no conseguía imponerse desde hacía casi 10 años.

Así, el cruce de este domingo ante River asoma como uno de los duelos más atractivos de la tercera fecha del Apertura. Se jugará desde las 21.30 en Arroyito, contará además con el arbitraje de Facundo Tello, quien estará acompañado por Andrés Merlos como responsable del sistema VAR.

La formación de Central para enfrentar a River

El equipo de Jorge Almirón saldría a la cancha con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando y Alexis Soto o Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez o Julián Fernández, Ángel Di María y Gaspar Duarte o Giovanni Cantizano; y Alejo Veliz.

