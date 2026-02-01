La Capital | La Región | Santa Fe

La natalidad cayó en picada en Santa Fe: nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años

Así surge de los números oficiales del Registro Civil de la provincia. Especialistas advierten que la caída ya no es coyuntural, sino un cambio profundo que impactará en la educación, el mercado laboral y la estructura económica santafesina.

1 de febrero 2026 · 15:28hs
La disminución en la natalidad en Santa Fe es parte de una tendencia nacional.

La disminución en la natalidad en Santa Fe es parte de una tendencia nacional.

Santa Fe atraviesa una transformación demográfica profunda y silenciosa. En apenas seis años, la provincia perdió alrededor de 14.000 nacimientos anuales, un descenso que no tiene antecedentes recientes y que, según especialistas y autoridades, marca un quiebre estructural más que una oscilación pasajera. Los números oficiales del Registro Civil de Santa Fe muestran con claridad la magnitud del fenómeno: en 2019 se registraron cerca de 47.000 nacimientos, mientras que en 2025 la cifra apenas superó los 33.000.

“Esa es la magnitud de la caída de la que estamos hablando”, resumió Sergio Duarte, director del organismo provincial, en diálogo con Radio2. El dato no sólo confirma una tendencia que se venía insinuando desde hace años, sino que consolida un escenario que obliga a repensar políticas públicas en múltiples áreas.

Un fenómeno global que se acentúa en las ciudades

Según explicó Duarte, la baja de la natalidad no es un hecho aislado ni exclusivo de Santa Fe. “Las cifras nos dicen que es un fenómeno global, pero que se acentúa en los grandes centros urbanos”, afirmó. En ese marco, la provincia se inscribe en una dinámica más amplia que atraviesa a distintos países y regiones, aunque con particularidades locales.

Entre las principales causas aparecen la postergación de la maternidad y la paternidad, los cambios en los proyectos de vida y una transformación sostenida en la composición de las familias. “Para pensar la composición familiar hay que tener en cuenta también cuánto retrasan las familias la decisión de tener el primer hijo. Nuestros padres nos concibieron mucho más jóvenes de lo que nosotros lo hemos hecho”, señaló el funcionario.

A ese retraso se suma un dato que, según Duarte, gana peso en los registros y en los estudios cualitativos: “Cada vez son más las personas que manifiestan su voluntad de no tener hijos”.

Factores sociales y económicos detrás de la caída

Los especialistas coinciden en que la baja de la natalidad responde a una combinación de factores socioculturales y económicos. La inestabilidad laboral, las dificultades de acceso a la vivienda, la mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo y la transformación de los modelos familiares tradicionales aparecen como variables centrales para explicar el fenómeno.

Lejos de tratarse de una coyuntura ligada a un año particular o a una crisis puntual, la caída sostenida de nacimientos en Santa Fe —de dos dígitos en menos de una década— refuerza la idea de un cambio estructural en la dinámica poblacional de la provincia.

Una tendencia que no se detendría

Las proyecciones demográficas refuerzan esa lectura. Duarte advirtió que los estudios disponibles anticipan que la tendencia continuará en los próximos años. “Cuando uno se inmiscuye en los estudios sobre baja de natalidad, se habla de fenómenos que tienen muchas causas. Todo aparenta que esto no se va a detener sino que se va a ir profundizando”, sostuvo.

Algunos análisis, además, vinculan este proceso con el crecimiento de los hogares monoparentales, un indicador que refleja transformaciones sociales más amplias y que también incide en la forma en que se organizan las familias y se toman decisiones reproductivas.

Menos nacimientos, menos alumnos

El impacto de la caída de la natalidad ya empieza a proyectarse sobre el sistema educativo. Un informe de Argentinos por la Educación advierte que la reducción de nacimientos derivará en menos alumnos por grado en los próximos años. Según el estudio, la disminución de las cohortes ya se percibe en el nivel inicial y se trasladará de manera progresiva a la escuela primaria y secundaria.

Este escenario plantea desafíos concretos para la planificación educativa: desde la distribución de cargos docentes hasta el uso de la infraestructura escolar. Con menos chicos ingresando al sistema, las autoridades deberán repensar la organización de escuelas y recursos en distintas regiones de la provincia.

Efectos a largo plazo en la economía y la población

Más allá del ámbito educativo, la baja sostenida de nacimientos tendrá implicancias en el mercado laboral, el sistema previsional y la estructura económica santafesina. En un contexto en el que el envejecimiento poblacional comienza a ganar peso, la reducción de las nuevas generaciones introduce tensiones de largo plazo que exceden el debate demográfico.

Noticias relacionadas
Los chicos y adolescentes son lo más afectados por la conexión constante con dispositivos electrónicos 

Celulares sin límites: la salud mental en riesgo

Los operativos se hicieron en varias localidades

Desbaratan una banda de narcos que operaba en el norte de la provincia de Santa Fe

La aplicación se puede descargar de forma gratuita en Androes e iOs

Mi Santa Fe: la aplicación que concentra documentos, trámites y servicios digitales de la provincia

Los brigadistas de Santa Fe se preparan para combatir los incendios en el sur

Santa Fe enviará cincuenta brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia

Ver comentarios

Las más leídas

Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas

Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Novedad en Central: Campaz sería preservado y los titulares de Almirón para recibir a River

Novedad en Central: Campaz sería preservado y los titulares de Almirón para recibir a River

Festival Faro encendió el verano y va por un cierre fuerte en su cuarta edición

Festival Faro encendió el verano y va por un cierre fuerte en su cuarta edición

Lo último

Punta del Este: murió un histórico médico de Los Pumas tras ser atropellado por un conductor borracho

Punta del Este: murió un histórico médico de Los Pumas tras ser atropellado por un conductor borracho

La natalidad cayó en picada en Santa Fe: nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años

La natalidad cayó en picada en Santa Fe: nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico

La natalidad cayó en picada en Santa Fe: nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años

Así surge de los números oficiales del Registro Civil de la provincia. Especialistas advierten que la caída ya no es coyuntural, sino un cambio profundo que impactará en la educación, el mercado laboral y la estructura económica santafesina.

La natalidad cayó en picada en Santa Fe: nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años
Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico
Policiales

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico

Nunca hubo tantos presos en Argentina: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe
Policiales

Nunca hubo tantos presos en Argentina: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Punta del Este: murió un histórico médico de Los Pumas tras ser atropellado por un conductor borracho
Información General

Punta del Este: murió un histórico médico de Los Pumas tras ser atropellado por un conductor borracho

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo
información General

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas

Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Novedad en Central: Campaz sería preservado y los titulares de Almirón para recibir a River

Novedad en Central: Campaz sería preservado y los titulares de Almirón para recibir a River

Festival Faro encendió el verano y va por un cierre fuerte en su cuarta edición

Festival Faro encendió el verano y va por un cierre fuerte en su cuarta edición

La familia de uno de los menores acusados por el crimen de Jeremías Monzón reveló detalles de la causa

La familia de uno de los menores acusados por el crimen de Jeremías Monzón reveló detalles de la causa

Ovación
Rosario Challenger: tres tenistas de la región buscan un lugar en el cuadro principal
OVACIÓN

Rosario Challenger: tres tenistas de la región buscan un lugar en el cuadro principal

Rosario Challenger: tres tenistas de la región buscan un lugar en el cuadro principal

Rosario Challenger: tres tenistas de la región buscan un lugar en el cuadro principal

Leyendas de pasión: Central y Newells se sacan chispas contra los poderosos equipos porteños

Leyendas de pasión: Central y Newell's se sacan chispas contra los poderosos equipos porteños

Newells busca dar el gran golpe en la Bombonera ante un Boca irregular

Newell's busca dar el gran golpe en la Bombonera ante un Boca irregular

Policiales
Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico
Policiales

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico

Nunca hubo tantos presos en Argentina: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe

Nunca hubo tantos presos en Argentina: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe

Una nena de 5 años resultó gravemente herida en una balacera en barrio Tablada

Una nena de 5 años resultó gravemente herida en una balacera en barrio Tablada

Desbaratan una banda de narcos que operaba en el norte de la provincia de Santa Fe

Desbaratan una banda de narcos que operaba en el norte de la provincia de Santa Fe

La Ciudad
Rescataron a nueve cachorros en una vivienda de la zona sudoeste tras una denuncia de vecinos
La Ciudad

Rescataron a nueve cachorros en una vivienda de la zona sudoeste tras una denuncia de vecinos

Febrero arranca con alerta amarilla por calor en Rosario

Febrero arranca con alerta amarilla por calor en Rosario

Rolando Maggi: Sin el tren no hubiera existido Fisherton

Rolando Maggi: "Sin el tren no hubiera existido Fisherton"

Fisherton, historia e identidad urbana de un barrio en plena transformación

Fisherton, historia e identidad urbana de un barrio en plena transformación

Un motociclista fue hospitalizado tras derrapar y prenderse fuego su moto
La Ciudad

Un motociclista fue hospitalizado tras derrapar y prenderse fuego su moto

Más de 120 mil rosarinos ya fueron a piletas y polideportivos municipales durante este verano
La Ciudad

Más de 120 mil rosarinos ya fueron a piletas y polideportivos municipales durante este verano

El Banco Central admitió que el proceso de desinflación enfrenta riesgos
Economía

El Banco Central admitió que el "proceso de desinflación" enfrenta riesgos

Causa fentanilo: piden investigar 159 casos, pero desde Rosario advierten que son muchos más

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Causa fentanilo: piden investigar 159 casos, pero desde Rosario advierten que "son muchos más"

Sólo en enero más de 52 mil visitantes pasaron por La Florida y más de la mitad son fieles a la playa local

Sólo en enero más de 52 mil visitantes pasaron por La Florida y más de la mitad son fieles a la playa local

Ley de municipios: Unidos se toma una semana más para cocinar acuerdos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: Unidos se toma una semana más para cocinar acuerdos

La Argentina podría recibir deportados de otras nacionalidades desde EEUU
Política

La Argentina podría recibir deportados de otras nacionalidades desde EEUU

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales
Información General

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales

El nuevo Parque de España estará listo para principios de 2027, o incluso antes
La Ciudad

El nuevo Parque de España estará listo para principios de 2027, "o incluso antes"

Santa Fe enviará cincuenta brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia
La Ciudad

Santa Fe enviará cincuenta brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia

Alertan por el cierre de exportaciones santafesinas de biodiesel a Europa
Economía

Alertan por el cierre de exportaciones santafesinas de biodiesel a Europa

Patricia Bullrich recibió a familiares de Jeremías Monzón
Política

Patricia Bullrich recibió a familiares de Jeremías Monzón

Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado
LA CIUDAD

Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado

Apuñalaron a un hombre en la Plaza 25 de Mayo en una presunta pelea
Policiales

Apuñalaron a un hombre en la Plaza 25 de Mayo en una presunta pelea

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca
POLICIALES

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento
Policiales

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento

Murió la motociclista de 16 años que chocó con un camión en Puerto San Martín
LA REGION

Murió la motociclista de 16 años que chocó con un camión en Puerto San Martín

Litoral Gas anunció un nuevo aumento de tarifas a partir de febrero
Economía

Litoral Gas anunció un nuevo aumento de tarifas a partir de febrero

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios
La Ciudad

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024
Policiales

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024