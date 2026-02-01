La natalidad cayó en picada en Santa Fe: nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años

Así surge de los números oficiales del Registro Civil de la provincia. Especialistas advierten que la caída ya no es coyuntural, sino un cambio profundo que impactará en la educación, el mercado laboral y la estructura económica santafesina.

Santa Fe atraviesa una transformación demográfica profunda y silenciosa. En apenas seis años, la provincia perdió alrededor de 14.000 nacimientos anuales, un descenso que no tiene antecedentes recientes y que, según especialistas y autoridades, marca un quiebre estructural más que una oscilación pasajera. Los números oficiales del Registro Civil de Santa Fe muestran con claridad la magnitud del fenómeno: en 2019 se registraron cerca de 47.000 nacimientos, mientras que en 2025 la cifra apenas superó los 33.000.

“Esa es la magnitud de la caída de la que estamos hablando”, resumió Sergio Duarte, director del organismo provincial, en diálogo con Radio2. El dato no sólo confirma una tendencia que se venía insinuando desde hace años, sino que consolida un escenario que obliga a repensar políticas públicas en múltiples áreas.

Según explicó Duarte, la baja de la natalidad no es un hecho aislado ni exclusivo de Santa Fe. “Las cifras nos dicen que es un fenómeno global, pero que se acentúa en los grandes centros urbanos”, afirmó. En ese marco, la provincia se inscribe en una dinámica más amplia que atraviesa a distintos países y regiones, aunque con particularidades locales.

Entre las principales causas aparecen la postergación de la maternidad y la paternidad, los cambios en los proyectos de vida y una transformación sostenida en la composición de las familias. “Para pensar la composición familiar hay que tener en cuenta también cuánto retrasan las familias la decisión de tener el primer hijo. Nuestros padres nos concibieron mucho más jóvenes de lo que nosotros lo hemos hecho”, señaló el funcionario.

A ese retraso se suma un dato que, según Duarte, gana peso en los registros y en los estudios cualitativos: “Cada vez son más las personas que manifiestan su voluntad de no tener hijos”.

Factores sociales y económicos detrás de la caída

Los especialistas coinciden en que la baja de la natalidad responde a una combinación de factores socioculturales y económicos. La inestabilidad laboral, las dificultades de acceso a la vivienda, la mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo y la transformación de los modelos familiares tradicionales aparecen como variables centrales para explicar el fenómeno.

Lejos de tratarse de una coyuntura ligada a un año particular o a una crisis puntual, la caída sostenida de nacimientos en Santa Fe —de dos dígitos en menos de una década— refuerza la idea de un cambio estructural en la dinámica poblacional de la provincia.

Una tendencia que no se detendría

Las proyecciones demográficas refuerzan esa lectura. Duarte advirtió que los estudios disponibles anticipan que la tendencia continuará en los próximos años. “Cuando uno se inmiscuye en los estudios sobre baja de natalidad, se habla de fenómenos que tienen muchas causas. Todo aparenta que esto no se va a detener sino que se va a ir profundizando”, sostuvo.

Algunos análisis, además, vinculan este proceso con el crecimiento de los hogares monoparentales, un indicador que refleja transformaciones sociales más amplias y que también incide en la forma en que se organizan las familias y se toman decisiones reproductivas.

Menos nacimientos, menos alumnos

El impacto de la caída de la natalidad ya empieza a proyectarse sobre el sistema educativo. Un informe de Argentinos por la Educación advierte que la reducción de nacimientos derivará en menos alumnos por grado en los próximos años. Según el estudio, la disminución de las cohortes ya se percibe en el nivel inicial y se trasladará de manera progresiva a la escuela primaria y secundaria.

Este escenario plantea desafíos concretos para la planificación educativa: desde la distribución de cargos docentes hasta el uso de la infraestructura escolar. Con menos chicos ingresando al sistema, las autoridades deberán repensar la organización de escuelas y recursos en distintas regiones de la provincia.

Efectos a largo plazo en la economía y la población

Más allá del ámbito educativo, la baja sostenida de nacimientos tendrá implicancias en el mercado laboral, el sistema previsional y la estructura económica santafesina. En un contexto en el que el envejecimiento poblacional comienza a ganar peso, la reducción de las nuevas generaciones introduce tensiones de largo plazo que exceden el debate demográfico.