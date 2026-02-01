La Capital | La Ciudad | Rosario

Febrero arranca con alerta amarilla por calor en Rosario: una semana sofocante, sin lluvias a la vista

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica una seguidilla de días con altas temperaturas.

1 de febrero 2026 · 09:56hs
El calor se pasa mejor en La Florida de Rosario

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

El calor se pasa mejor en La Florida de Rosario

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por altas temperaturas que alcanza a Rosario, en el marco de un calor que será cada vez más sofocante. La jornada se presenta ideal para hacer planes al aire libre y disfrutar del río Paraná.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) marca que el domingo tendrá una temperatura mínima de 22º y una máxima que llegará a los 33º. El cielo estará muy parecido a este sábado, con algunas nubes pasajeras que aportarán algo de respiro durante unos momentos.

Desde el lunes, las temperaturas irán en ascenso constante para llegar a los 35º el miércoles y que las máximas se mantengan en esa cifra, al menos, hasta el viernes.

Las previsiones del SMN no contemplan lluvias por el momento, en el marco del desarrollo de La Niña durante este verano.

>> Leer más: Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

Qué significa que el SMN emita un alerta por temperaturas extremas

Para los eventos de calor, el SAT se basa en los resultados de la investigación “Mortalidad por olas de calor en el semestre cálido 2013-2014 en las regiones del centro y norte de la República Argentina. Estudio ecológico” , realizado por un equipo conformado por profesionales de las ciencias de la salud, de las ciencias sociales y de las ciencias de la atmósfera, entre los cuales se contó con integrantes del Ministerio de Salud de la Nación y del SMN.

>> Leer más: Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse para sumar nuevas instituciones a la red

En esta investigación, se analizaron y caracterizaron los efectos de las olas de calor del semestre cálido (octubre a marzo) 2013-2014 sobre la mortalidad en la región centro-norte de la Argentina, evidenciando un aumento significativo de la mortalidad durante las olas de calor.

Recomendaciones ante un evento de calor extremo

    • Aumentar el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada
    • No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16)
    • Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas
    • Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes
    • Ingerir frutas y verduras
    • Reducir la actividad física
    • Usar ropa ligera, holgada y de colores claros. También, sombrero y anteojos oscuros
    • Permanecer en espacios ventilados o acondicionados

Además, desde el SMN remarcaron que ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá solicitar de inmediato asistencia médica y trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

Rosario tiene refugios climáticos

Rosario cuenta con una red de refugios climáticos para proteger a las personas más vulnerables a los impactos del calor. Este verano, la red sigue creciendo y consolidándose como una política pública clave de adaptación al cambio climático: ya son 100 los refugios climáticos distribuidos en instituciones públicas, privadas y espacios verdes de toda la ciudad.

Se trata de instalaciones públicas o privadas con uso temporal habilitadas para ofrecer mejores condiciones para el bienestar de la ciudadanía en momentos de calor extremo, así como de otros eventos extremos asociados al cambio climático.

Los Refugios son una medida de adaptación del Plan Local de Acción Climática 2030(PLAC 2030) de la ciudad de Rosario.

Embed

Noticias relacionadas
Postales del Festival Faro

Festival Faro encendió el verano y va por un cierre fuerte en su cuarta edición

Pablo Javkin retomará sus tareas el domingo 8 de febrero

Pablo Javkin delega sus funciones a Schmuck por una semana

Los técnicos de CONICET altamente capacitados llevan adelante la preparación de muestras y operación del complejo equipamiento de la UEM. En la foto: Enrique Morales y Alejo Cantoia.

La única unidad del país que mide el peso de biofármacos para tratar tumores funciona en Rosario

Partida desde la estación Rosario Norte del servicio de tren Rosario-Retiro.

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, aseguran que hoy el servicio es casi inexistente

Ver comentarios

Las más leídas

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, aseguran que hoy el servicio es casi inexistente

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, aseguran que hoy el servicio es casi inexistente

Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas

Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas

Central vendió la mitad del pase de uno de sus delanteros, que ya se fue del club

Central vendió la mitad del pase de uno de sus delanteros, que ya se fue del club

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Lo último

Celulares sin límites: la salud mental en riesgo

Celulares sin límites: la salud mental en riesgo

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Febrero arranca con alerta amarilla por calor en Rosario

Febrero arranca con alerta amarilla por calor en Rosario

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Con una caída en los cruces, los paradores apuestan a sumar infraestructura y servicios para atraer más clientes y sostener la rentabilidad en plena temporada de verano.

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Por Azul Martínez Lo Re
La bicicleta se consolida en Rosario como un modo de vida y medio de transporte preferido

Por Matías Petisce
La Ciudad

La bicicleta se consolida en Rosario como un modo de vida y medio de transporte preferido

El optimismo de Pullaro y la vuelta del Milei más combativo

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

El optimismo de Pullaro y la vuelta del Milei más combativo

Celulares sin límites: la salud mental en riesgo
Salud

Celulares sin límites: la salud mental en riesgo

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo
información General

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Impulsó la creación del Banco Municipal de Rosario en 1896 y un año después lo asesinaron

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Impulsó la creación del Banco Municipal de Rosario en 1896 y un año después lo asesinaron

Dejanos tu comentario
Las más leídas
A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, aseguran que hoy el servicio es casi inexistente

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, aseguran que hoy el servicio es casi inexistente

Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas

Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas

Central vendió la mitad del pase de uno de sus delanteros, que ya se fue del club

Central vendió la mitad del pase de uno de sus delanteros, que ya se fue del club

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

La familia de uno de los menores acusados por el crimen de Jeremías Monzón reveló detalles de la causa

La familia de uno de los menores acusados por el crimen de Jeremías Monzón reveló detalles de la causa

Ovación
Rosario Challenger: tres tenistas de la región buscan un lugar en el cuadro principal
OVACIÓN

Rosario Challenger: tres tenistas de la región buscan un lugar en el cuadro principal

Rosario Challenger: tres tenistas de la región buscan un lugar en el cuadro principal

Rosario Challenger: tres tenistas de la región buscan un lugar en el cuadro principal

Leyendas de pasión: Central y Newells se sacan chispas contra los poderosos equipos porteños

Leyendas de pasión: Central y Newell's se sacan chispas contra los poderosos equipos porteños

Newells busca dar el gran golpe en la Bombonera ante un Boca irregular

Newell's busca dar el gran golpe en la Bombonera ante un Boca irregular

Policiales
Desbaratan una banda de narcos que operaba en el norte de la provincia de Santa Fe
Policiales

Desbaratan una banda de narcos que operaba en el norte de la provincia de Santa Fe

Allanamiento y secuestro de drogas en barrio Industrial

Allanamiento y secuestro de drogas en barrio Industrial

Imputarán por un caso de abuso sexual a un fiscal del MPA de Vera

Imputarán por un caso de abuso sexual a un fiscal del MPA de Vera

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024

La Ciudad
Febrero arranca con alerta amarilla por calor en Rosario
La Ciudad

Febrero arranca con alerta amarilla por calor en Rosario

Rolando Maggi: Sin el tren no hubiera existido Fisherton

Rolando Maggi: "Sin el tren no hubiera existido Fisherton"

Fisherton, historia e identidad urbana de un barrio en plena transformación

Fisherton, historia e identidad urbana de un barrio en plena transformación

La bicicleta se consolida en Rosario como un modo de vida y medio de transporte preferido

La bicicleta se consolida en Rosario como un modo de vida y medio de transporte preferido

Sólo en enero más de 52 mil visitantes pasaron por La Florida y más de la mitad son fieles a la playa local

Sólo en enero más de 52 mil visitantes pasaron por La Florida y más de la mitad son fieles a la playa local

Ley de municipios: Unidos se toma una semana más para cocinar acuerdos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: Unidos se toma una semana más para cocinar acuerdos

La Argentina podría recibir deportados de otras nacionalidades desde EEUU
Política

La Argentina podría recibir deportados de otras nacionalidades desde EEUU

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales
Información General

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales

El nuevo Parque de España estará listo para principios de 2027, o incluso antes
La Ciudad

El nuevo Parque de España estará listo para principios de 2027, "o incluso antes"

Santa Fe enviará cincuenta brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia
La Ciudad

Santa Fe enviará cincuenta brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia

Alertan por el cierre de exportaciones santafesinas de biodiesel a Europa
Economía

Alertan por el cierre de exportaciones santafesinas de biodiesel a Europa

Patricia Bullrich recibió a familiares de Jeremías Monzón
Política

Patricia Bullrich recibió a familiares de Jeremías Monzón

Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado
LA CIUDAD

Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado

Apuñalaron a un hombre en la Plaza 25 de Mayo en una presunta pelea
Policiales

Apuñalaron a un hombre en la Plaza 25 de Mayo en una presunta pelea

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca
POLICIALES

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento
Policiales

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento

Murió la motociclista de 16 años que chocó con un camión en Puerto San Martín
LA REGION

Murió la motociclista de 16 años que chocó con un camión en Puerto San Martín

Litoral Gas anunció un nuevo aumento de tarifas a partir de febrero
Economía

Litoral Gas anunció un nuevo aumento de tarifas a partir de febrero

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios
La Ciudad

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024
Policiales

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024

El hermano de Narela Barreto, la argentina asesinada en Los Ángeles: Pasó en la calle
Información General

El hermano de Narela Barreto, la argentina asesinada en Los Ángeles: "Pasó en la calle"

Imputaron a un joven por el homicidio de un hombre ligado a Los Monos y dos balaceras
Policiales

Imputaron a un joven por el homicidio de un hombre ligado a Los Monos y dos balaceras

Para evitar un paro de colectivos: la UTA y empresas de transporte se reúnen este viernes
Información General

Para evitar un paro de colectivos: la UTA y empresas de transporte se reúnen este viernes

Autonomía: Rosario recibe donación sin pasar por el Concejo Municipal
La Ciudad

Autonomía: Rosario recibe donación sin pasar por el Concejo Municipal