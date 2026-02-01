Febrero arranca con alerta amarilla por calor en Rosario: una semana sofocante, sin lluvias a la vista

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por altas temperaturas que alcanza a Rosario , en el marco de un calor que será cada vez más sofocante. La jornada se presenta ideal para hacer planes al aire libre y disfrutar del río Paraná.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) marca que el domingo tendrá una temperatura mínima de 22º y una máxima que llegará a los 33º. El cielo estará muy parecido a este sábado , con algunas nubes pasajeras que aportarán algo de respiro durante unos momentos.

Desde el lunes, las temperaturas irán en ascenso constante para llegar a los 35º el miércoles y que las máximas se mantengan en esa cifra, al menos, hasta el viernes.

Las previsiones del SMN no contemplan lluvias por el momento, en el marco del desarrollo de La Niña durante este verano .

Qué significa que el SMN emita un alerta por temperaturas extremas

Para los eventos de calor, el SAT se basa en los resultados de la investigación “Mortalidad por olas de calor en el semestre cálido 2013-2014 en las regiones del centro y norte de la República Argentina. Estudio ecológico” , realizado por un equipo conformado por profesionales de las ciencias de la salud, de las ciencias sociales y de las ciencias de la atmósfera, entre los cuales se contó con integrantes del Ministerio de Salud de la Nación y del SMN.

En esta investigación, se analizaron y caracterizaron los efectos de las olas de calor del semestre cálido (octubre a marzo) 2013-2014 sobre la mortalidad en la región centro-norte de la Argentina, evidenciando un aumento significativo de la mortalidad durante las olas de calor.

Recomendaciones ante un evento de calor extremo

Aumentar el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada



No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16)



Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas



Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes



Ingerir frutas y verduras



Reducir la actividad física



Usar ropa ligera, holgada y de colores claros. También, sombrero y anteojos oscuros



Permanecer en espacios ventilados o acondicionados

Además, desde el SMN remarcaron que ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá solicitar de inmediato asistencia médica y trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

Rosario tiene refugios climáticos

Rosario cuenta con una red de refugios climáticos para proteger a las personas más vulnerables a los impactos del calor. Este verano, la red sigue creciendo y consolidándose como una política pública clave de adaptación al cambio climático: ya son 100 los refugios climáticos distribuidos en instituciones públicas, privadas y espacios verdes de toda la ciudad.

Se trata de instalaciones públicas o privadas con uso temporal habilitadas para ofrecer mejores condiciones para el bienestar de la ciudadanía en momentos de calor extremo, así como de otros eventos extremos asociados al cambio climático.

Los Refugios son una medida de adaptación del Plan Local de Acción Climática 2030(PLAC 2030) de la ciudad de Rosario.