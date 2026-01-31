La Capital | La Región | Jeremías Monzón

La familia de uno de los menores acusados por el crimen de Jeremías Monzón reveló detalles de la causa

La tía de uno de los menores implicados en el asesinato del joven de 15 años reconoció que la investigación se inició tras la confesión del adolescente

31 de enero 2026 · 17:17hs
El brutal asesinato de Jeremías Monzón adquirió relevancia nacional

El brutal asesinato de Jeremías Monzón adquirió relevancia nacional

Al crimen de Jeremías Monzón se sumó una nueva voz. Una que hasta ahora no se había escuchado: la familia de los apuntados por asesinar al joven de 15 años. “Estamos del lado de la familia de Jeremías”, dijo una de las tías de uno de los adolescentes de 14 años que fue imputado como coautor del hecho.

La mujer, que prefirió no dar su nombre, aseguró que su familia “no justifica nada de lo que hizo nuestro sobrino” y remató: “Es uno de los asesinos de Jeremías”. La tía manifestó que recibieron amenazas tras el crimen, que intentaron incendiar la vivienda de los familiares del implicado y recalcó que “hay muchas cosas para decir”.

“Todo esto empezó porque nuestro familiar, autor del asesinato de Jeremías, fue el primero que lo contó y la mamá fue quien lo entregó, junto a todas las evidencias. Nosotros decidimos agarrar esta mochila y enfrentarla”, reveló la tía en América TV.

>> Leer más: El crimen de Jeremías Monzón: las claves de una investigación que conmociona a Santa Fe

Aunque el joven implicado no tenía antecedentes, reconoció su tía, “él es dueño de sus propios actos. Si queda libre es un peligro para nosotros y el resto de la sociedad”, reclamó.

La postura de la familia

“Me limito a decir todo lo que fue el pasado y qué cosas lo llevaron a este presente", señaló la tía, porque “nada lo justifica y no hay razones para quitarle la vida a otro”. La mujer planteó que “a la familia no les importa lo que haya sido, hoy apuntamos al monstruo que es”. La tía apuntó que “no cubren” al menor involucrado y respondió a las amenazas y agravios: “No somos asesinos”.

Ella es hermana de la madre de uno de los jóvenes involucrados en el crimen: “Somos cinco tíos, que tenemos hijos, y está mi mamá. Desde mi hermana hasta la abuela y los primos estamos todos a favor de la familia de Jeremías”. Contextualizando el entramado familiar, la tía contó que el padre biológico del joven apuntado como asesino de Jeremías Monzón “nunca le dio el apellido, dilató reconocerlo y se borró cuando pasó todo esto”.

Embed - La palabra de la TÍA de uno de los ASESINOS de JEREMÍAS MONZÓN

Baja de la edad de imputabilidad

La mujer remarcó que ni ella ni sus hermanos, tíos del implicado en el asesinato, se sienten responsables de la educación del adolescente, pero contó que la hermana y madre del imputado “se siente responsable y culpable. Está sumamente mal”.

Queremos que él pague. No creo que estemos muy alejados como familiares de los pensamientos de la gente, pero me tengo que controlar porque cualquier cosa me puede incriminar”, agregó la mujer y no le escapó al debate por la baja de la edad de la imputabilidad.

>> Leer más: Crimen del adolescente santafesino: fotos y videos en el trasfondo de un bestial ataque

Sin dudarlo, la mujer subrayó que “desde siempre” apoyó una baja de la edad de imputabilidad porque “siempre pensé que si un niño de 8 años puede decidir si vivir con un papá o cambiarse de sexo, cómo no va a poder decidir si hacer el bien o el mal. Si desde chico tenés esa capacidad, cómo no la vas a tener a los 14 años. Hasta la edad de 13 años quedó corta. El chico está sobreseído porque la ley no lo alcanza, está obsoleta. Queremos una condena, queremos que pague, que cumpla lo que tenga que cumplir”.

Perdón a la familia de Jeremías Monzón

El caso de Jeremías Monzón estuvo altamente involucrado con la viralización de videos. Primero una supuesta filmación que provoca el ataque hacia el joven de 16 años y más tarde archivos que formaban parte de la investigación.

La familia del joven de 14 años investigado prefirió no verlos para “no volverse locos” y la tía a través de los medios pidió “perdón” a los familiares de Jeremías Monzón. “Es nuestra intención acercarnos desde el lado del respeto, dolor y duelo. Que se tomen su tiempo, si no quieren es entendible”, expresó la tía.

Noticias relacionadas
El hermano de uno de los sospechos del crimen de Jeremías Monzón fue detenido por amenazas en redes sociales

Crimen de Jeremías Monzón: imputaron por amenazas al hermano de un sospechoso

El brutal asesinato de Jeremías Monzón adquirió relevancia nacional

La familia de Jeremías Monzón se reunió con la fiscal General del MPA 

“No todos los chicos, lamentablemente, pueden ser escolarizados de la misma manera”, sostuvo Goity sobre el crimen de Jeremías Monzón.

Crimen de Jeremías Monzón: Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar

El crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe conmociona al país

El crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: investigan si la Policía filtró el video del asesinato

Ver comentarios

Las más leídas

Un almacén del macrocentro cumplió 45 años y lo festejó en la vereda con los vecinos

Un almacén del macrocentro cumplió 45 años y lo festejó en la vereda con los vecinos

Central siempre se las arregla para complicar a River en el Gigante de Arroyito

Central siempre se las arregla para complicar a River en el Gigante de Arroyito

Adultos mayores y familias enteras: cómo cambió la población en situación de calle en Rosario

Adultos mayores y familias enteras: cómo cambió la población en situación de calle en Rosario

Boca vs. Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Boca vs. Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Lo último

Desbaratan una banda de narcos que operaba en el norte de la provincia de Santa Fe

Desbaratan una banda de narcos que operaba en el norte de la provincia de Santa Fe

Allanamiento y secuestro de drogas en barrio Industrial

Allanamiento y secuestro de drogas en barrio Industrial

Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas

Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas

La única unidad del país que mide el peso de biofármacos para tratar tumores funciona en Rosario

Permite detectar cómo cambian las moléculas que se utilizan en inmunoterapias contra el cáncer, para alertar a las biofarmáceuticas ante cualquier diferencia. Compite con servicios de Europa y Estados Unidos
La única unidad del país que mide el peso de biofármacos para tratar tumores funciona en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
Imputarán por un caso de abuso sexual a un fiscal del MPA de Vera

Por Claudio Berón

Policiales

Imputarán por un caso de abuso sexual a un fiscal del MPA de Vera

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, aseguran que hoy el servicio es casi inexistente
LA CIUDAD

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, aseguran que hoy el servicio es casi inexistente

Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas
La ciudad

Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas

Adultos mayores y familias enteras: cómo cambió la población en situación de calle en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Adultos mayores y familias enteras: cómo cambió la población en situación de calle en Rosario

La familia de uno de los menores acusados por el crimen de Jeremías Monzón reveló detalles de la causa
La Región

La familia de uno de los menores acusados por el crimen de Jeremías Monzón reveló detalles de la causa

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un almacén del macrocentro cumplió 45 años y lo festejó en la vereda con los vecinos

Un almacén del macrocentro cumplió 45 años y lo festejó en la vereda con los vecinos

Central siempre se las arregla para complicar a River en el Gigante de Arroyito

Central siempre se las arregla para complicar a River en el Gigante de Arroyito

Adultos mayores y familias enteras: cómo cambió la población en situación de calle en Rosario

Adultos mayores y familias enteras: cómo cambió la población en situación de calle en Rosario

Boca vs. Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Boca vs. Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Central vendió la mitad del pase de uno de sus delanteros, que ya se fue del club

Central vendió la mitad del pase de uno de sus delanteros, que ya se fue del club

Ovación
Newells viaja para enfrentar a Boca con una gran noticia: el Colo Ramírez puede jugar
OVACIÓN

Newell's viaja para enfrentar a Boca con una gran noticia: el Colo Ramírez puede jugar

Newells viaja para enfrentar a Boca con una gran noticia: el Colo Ramírez puede jugar

Newell's viaja para enfrentar a Boca con una gran noticia: el Colo Ramírez puede jugar

Boca vs. Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Boca vs. Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central vs. River: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central vs. River: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Policiales
Desbaratan una banda de narcos que operaba en el norte de la provincia de Santa Fe
Policiales

Desbaratan una banda de narcos que operaba en el norte de la provincia de Santa Fe

Allanamiento y secuestro de drogas en barrio Industrial

Allanamiento y secuestro de drogas en barrio Industrial

Imputarán por un caso de abuso sexual a un fiscal del MPA de Vera

Imputarán por un caso de abuso sexual a un fiscal del MPA de Vera

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024

La Ciudad
Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas
La ciudad

Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas

La única unidad del país que mide el peso de biofármacos para tratar tumores funciona en Rosario

La única unidad del país que mide el peso de biofármacos para tratar tumores funciona en Rosario

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, aseguran que hoy el servicio es casi inexistente

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, aseguran que hoy el servicio es casi inexistente

Más de 120 mil rosarinos ya fueron a piletas y polideportivos municipales durante este verano

Más de 120 mil rosarinos ya fueron a piletas y polideportivos municipales durante este verano

Santa Fe enviará cincuenta brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia
La Ciudad

Santa Fe enviará cincuenta brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia

Alertan por el cierre de exportaciones santafesinas de biodiesel a Europa
Economía

Alertan por el cierre de exportaciones santafesinas de biodiesel a Europa

Patricia Bullrich recibió a familiares de Jeremías Monzón
Política

Patricia Bullrich recibió a familiares de Jeremías Monzón

Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado
LA CIUDAD

Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado

Apuñalaron a un hombre en la Plaza 25 de Mayo en una presunta pelea
Policiales

Apuñalaron a un hombre en la Plaza 25 de Mayo en una presunta pelea

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca
POLICIALES

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento
Policiales

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento

Murió la motociclista de 16 años que chocó con un camión en Puerto San Martín
LA REGION

Murió la motociclista de 16 años que chocó con un camión en Puerto San Martín

Litoral Gas anunció un nuevo aumento de tarifas a partir de febrero
Economía

Litoral Gas anunció un nuevo aumento de tarifas a partir de febrero

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios
La Ciudad

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024
Policiales

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024

El hermano de Narela Barreto, la argentina asesinada en Los Ángeles: Pasó en la calle
Información General

El hermano de Narela Barreto, la argentina asesinada en Los Ángeles: "Pasó en la calle"

Imputaron a un joven por el homicidio de un hombre ligado a Los Monos y dos balaceras
Policiales

Imputaron a un joven por el homicidio de un hombre ligado a Los Monos y dos balaceras

Para evitar un paro de colectivos: la UTA y empresas de transporte se reúnen este viernes
Información General

Para evitar un paro de colectivos: la UTA y empresas de transporte se reúnen este viernes

Autonomía: Rosario recibe donación sin pasar por el Concejo Municipal
La Ciudad

Autonomía: Rosario recibe donación sin pasar por el Concejo Municipal

Qué es la Emergencia Ígnea decretada por el gobierno frente a los incendios en la Patagonia
Política

Qué es la Emergencia Ígnea decretada por el gobierno frente a los incendios en la Patagonia

El socialismo quiere tallar en el proyecto de ley orgánica de municipios

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El socialismo quiere tallar en el proyecto de ley orgánica de municipios

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?
Política

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

Crimen de Jeremías: la madre de la chica presa, acusada de colaborar
Policiales

Crimen de Jeremías: la madre de la chica presa, acusada de colaborar

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales
La Ciudad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales