La familia de uno de los menores acusados por el crimen de Jeremías Monzón reveló detalles de la causa

La tía de uno de los menores implicados en el asesinato del joven de 15 años reconoció que la investigación se inició tras la confesión del adolescente

Al crimen de Jeremías Monzón se sumó una nueva voz. Una que hasta ahora no se había escuchado: la familia de los apuntados por asesinar al joven de 15 años. “ Estamos del lado de la familia de Jeremías”, dijo una de las tías de uno de los adolescentes de 14 años que fue imputado como coautor del hecho.

La mujer, que prefirió no dar su nombre, aseguró que su familia “no justifica nada de lo que hizo nuestro sobrino” y remató: “Es uno de los asesinos de Jeremías” . La tía manifestó que recibieron amenazas tras el crimen, que intentaron incendiar la vivienda de los familiares del implicado y recalcó que “hay muchas cosas para decir”.

“Todo esto empezó porque nuestro familiar, autor del asesinato de Jeremías, fue el primero que lo contó y la mamá fue quien lo entregó, junto a todas las evidencias. Nosotros decidimos agarrar esta mochila y enfrentarla”, reveló la tía en América TV.

Aunque el joven implicado no tenía antecedentes, reconoció su tía, “él es dueño de sus propios actos. Si queda libre es un peligro para nosotros y el resto de la sociedad”, reclamó.

La postura de la familia

“Me limito a decir todo lo que fue el pasado y qué cosas lo llevaron a este presente", señaló la tía, porque “nada lo justifica y no hay razones para quitarle la vida a otro”. La mujer planteó que “a la familia no les importa lo que haya sido, hoy apuntamos al monstruo que es”. La tía apuntó que “no cubren” al menor involucrado y respondió a las amenazas y agravios: “No somos asesinos”.

Ella es hermana de la madre de uno de los jóvenes involucrados en el crimen: “Somos cinco tíos, que tenemos hijos, y está mi mamá. Desde mi hermana hasta la abuela y los primos estamos todos a favor de la familia de Jeremías”. Contextualizando el entramado familiar, la tía contó que el padre biológico del joven apuntado como asesino de Jeremías Monzón “nunca le dio el apellido, dilató reconocerlo y se borró cuando pasó todo esto”.

Embed - La palabra de la TÍA de uno de los ASESINOS de JEREMÍAS MONZÓN

Baja de la edad de imputabilidad

La mujer remarcó que ni ella ni sus hermanos, tíos del implicado en el asesinato, se sienten responsables de la educación del adolescente, pero contó que la hermana y madre del imputado “se siente responsable y culpable. Está sumamente mal”.

“Queremos que él pague. No creo que estemos muy alejados como familiares de los pensamientos de la gente, pero me tengo que controlar porque cualquier cosa me puede incriminar”, agregó la mujer y no le escapó al debate por la baja de la edad de la imputabilidad.

>> Leer más: Crimen del adolescente santafesino: fotos y videos en el trasfondo de un bestial ataque

Sin dudarlo, la mujer subrayó que “desde siempre” apoyó una baja de la edad de imputabilidad porque “siempre pensé que si un niño de 8 años puede decidir si vivir con un papá o cambiarse de sexo, cómo no va a poder decidir si hacer el bien o el mal. Si desde chico tenés esa capacidad, cómo no la vas a tener a los 14 años. Hasta la edad de 13 años quedó corta. El chico está sobreseído porque la ley no lo alcanza, está obsoleta. Queremos una condena, queremos que pague, que cumpla lo que tenga que cumplir”.

Perdón a la familia de Jeremías Monzón

El caso de Jeremías Monzón estuvo altamente involucrado con la viralización de videos. Primero una supuesta filmación que provoca el ataque hacia el joven de 16 años y más tarde archivos que formaban parte de la investigación.

La familia del joven de 14 años investigado prefirió no verlos para “no volverse locos” y la tía a través de los medios pidió “perdón” a los familiares de Jeremías Monzón. “Es nuestra intención acercarnos desde el lado del respeto, dolor y duelo. Que se tomen su tiempo, si no quieren es entendible”, expresó la tía.